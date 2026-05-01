आज EVM से नहीं SIR के जरिए हो रही धांधली: उमर अब्दुल्ला
जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने स्ट्रांग रूम की सुरक्षा के मद्देनजर ममता की कार्रवाई का समर्थन किया.
Published : May 1, 2026 at 2:41 PM IST
श्रीनगर: कई राज्यों में चुनाव नतीजों से कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि ईवीएम या चुनाव से पहले की धांधली से चुनाव के नतीजों पर कोई खतरा नहीं है, बल्कि यह चुनाव आयोग की स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एक्सरसाइज से है.
पश्चिम बंगाल, असम, केरल और तमिलनाडु समेत चार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में वोटिंग खत्म हो गई. नई सरकारें चुनने के लिए 4 मई को हाई-स्टेक बैलेट की गिनती होगी. पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भवानीपुर में कथित गड़बड़ी को लेकर ईवीएम स्ट्रॉन्ग रूम का दौरा किया और काउंटिंग प्रोसेस से छेड़छाड़ की किसी भी कोशिश के खिलाफ चेतावनी दी.
अब्दुल्ला ने पार्टी कार्यकर्ताओं को वहां रखकर स्ट्रांग रूम की सुरक्षा करने के लिए ममता की कार्रवाई का समर्थन किया. उन्होंने यहां संवाददाताओं से कहा, 'ईवीएम और ये लोग एसआईआर के जरिए जो कर रहे हैं, उनमें अंतर है. आज ईवीएम के जरिए चोरी नहीं हो रही है, लेकिन दुर्भाग्य से चुनाव आयोग की एसआईआर के जरिए चोरी हो रही है.'
मुख्यमंत्री ने एसआईआर अभियान के सामने पश्चिम बंगाल को एक 'बड़ी चुनौती' बताया, जिसके जरिए 90 लाख से अधिक मतदाताओं को मतदाता सूची से बाहर कर दिया गया. अब्दुल्ला ने कहा, 'पश्चिम बंगाल का चुनाव सबके लिए बहुत बड़ी चुनौती है. भगवान न करे, अगर इस एसआईआर के नतीजे कुछ और भी सामने आए, तो यह हम सबके लिए बहुत खतरनाक साबित होगा. हमें इससे खुद को बचाना होगा.'
एग्जिट पोल के सेंटर स्टेज पर आने और भारतीय जनता पार्टी को चुनावों में आगे दिखाने के साथ, अब्दुल्ला ने अनुमानों पर शक जताते हुए कहा कि वे अनुमान गलत साबित हो सकते हैं. उन्होंने कमर्शियल सिलेंडर सहित फ्यूल की कीमतों में 900 रुपये की बढ़ोतरी को चुनावों के खत्म होने से जोड़ा.
अब्दुल्ला ने कहा, 'असली समाधान युद्ध खत्म होने में है. इस लड़ाई का कभी कोई सही आधार नहीं है. जैसे ही अमेरिका इसे पहचानेगा और युद्ध रोकेगा, हमें कुछ आर्थिक राहत मिल सकती है.'