ETV Bharat / bharat

महाराष्ट्र की 80 वर्षीय सरगना दादी गैंग के साथ गिरफ्तार, उत्तराखंड में डाला था डाका, ज्वैलरी शॉप से 6 चेन सेट उड़ाए

डोईवाला (देहरादून): पुलिस ने जब डोईवाला में ज्वैलरी शॉप चोरी घटना का खुलासा किया तो लोग हैरान रह गए. उम्र के जिस पड़ाव में महिलाएं घर से बाहर नहीं निकल पाती, वहीं एक दादी ने ऐसी साजिश को अंजाम दिया, जिससे पुलिस का माथा भी चकरा गया. 80 बसंत देख चुकी दादी ने अपने गैंग के साथ मिलकर ज्वैलरी शॉप से लाखों की ज्वैलरी में हाथ साफ कर लिया. इस कारनामे के बाद महिला गैंग के साथ महाराष्ट्र लौटने की फिराक में थी, लेकिन ऐन वक्त पर पुलिस के हाथ उनके गिरेबान तक पहुंच गए.

महाराष्ट्र की दादी का शातिर गैंग: इस शातिर गैंग की कमान 80 वर्षीय बुजुर्ग महिला विमल संभाल रही थी. गैंग में सभी बुजुर्ग होने के कारण कोई भी ज्वैलरी शॉप वाला उन पर शक भी नहीं करता था. पुलिस ने जब चोरी की घटना से पर्दा उठाया तो इस गैंग के सभी सदस्य हत्थे चढ़ गए. बताते चलें कि कोतवाली डोईवाला पुलिस ने ज्वैलरी शॉप में चोरी की घटना का खुलासा करते हुए महाराष्ट्र के अंतरराज्यीय 'बुजुर्ग टोली' गिरोह के 6 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है. पुलिस ने चोरी गई शत-प्रतिशत ज्वैलरी, करीब 7 लाख रुपए की 6 सोने की चेन बरामद कर ली हैं.

लाखों की ज्वैलरी पर किया हाथ साफ: 8 मई को डोईवाला स्थित कंचन ज्वैलर्स में कुछ महिला-पुरुष ज्वैलरी खरीदने के बहाने आए और दुकानदार सुरेंद्र कुमार कक्कड़ को बातों में उलझाकर 6 सोने की चेन चोरी कर ले गए. दुकानदार की शिकायत पर 9 मई को कोतवाली डोईवाला में मुकदमा दर्ज किया गया. एसएसपी देहरादून के निर्देश पर गठित पुलिस टीम ने सीसीटीवी फुटेज और सुरागरसी से संदिग्धों की पहचान की. 13 मई को मुखबिर की सूचना पर हर्रावाला रेलवे स्टेशन से 1 महिला समेत 6 आरोपियों (अंतरराज्यीय 'बुजुर्ग टोली' गिरोह) को गिरफ्तार किया गया. सभी महाराष्ट्र भागने की फिराक में थे. पुलिस ने चोरी गई शत-प्रतिशत ज्वैलरी, करीब 7 लाख रुपए की 6 सोने की चेन बरामद कर ली है.