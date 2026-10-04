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सांसद राधा मोहन दास अग्रवाल के सरकारी आवास में चोरी, गटर का ढक्कन तक चुरा ले गए चोर

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली के अति-सुरक्षित माने जाने वाले वीआईपी इलाके फिरोजशाह रोड स्थित राज्यसभा सांसद डॉ. राधा मोहन दास अग्रवाल के सरकारी आवास में चोरी का मामला सामने आया है. सांसद का सरकारी आवास कोठी नंबर-18 में है. वारदात के समय सांसद व उनका परिवार दिल्ली में मौजूद नहीं था. घर खाली होने का फायदा उठाकर चोरों ने परिसर में प्रवेश किया और घर के अंदर से सामान चोरी करने के साथ ही बाथरूम की टोंटी व घर के बाहर लगा गटर का ढक्कन भी उखाड़कर ले गए.

डॉ. राधा मोहन दास अग्रवाल का दिल्ली स्थित पता 18, फिरोजशाह रोड है. बाराखंभा रोड थाना पुलिस को कंट्रोल रूम के माध्यम से सरकारी आवास में चोरी की सूचना मिली. सूचना मिलने के बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची और पूरे परिसर की जांच शुरू की. मामले की गंभीरता को देखते हुए फॉरेंसिक टीम को भी मौके पर बुलाया गया. फॉरेंसिक विशेषज्ञों ने घर के अलग-अलग हिस्सों की जांच कर फिंगरप्रिंट व अन्य जरूरी साक्ष्य जुटाए हैं.

शुरुआती जांच में घर से एक टैबलेट व कुछ जरूरी सामान चोरी होने की जानकारी सामने आई है. इसके अलावा बाथरूम की टोंटी भी उखड़ी मिली व घर के बाहर लगा गटर का ढक्कन भी गायब मिला. हालांकि, सांसद व उनके परिवार की अनुपस्थिति के कारण चोरी गए सामान की पूरी और अंतिम सूची अभी तैयार नहीं हो सकी है. परिवार के दिल्ली लौटने के बाद घर में मौजूद सामान का मिलान किया जाएगा. इसके बाद ही ये स्पष्ट हो सकेगा कि कुल कितना सामान चोरी हुआ व उसकी कीमत कितनी है.

दिल्ली पुलिस अब घटनास्थल व आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है. जांच का उद्देश्य चोरों के आवास में दाखिल होने और वहां से निकलने के रास्ते का पता लगाना है. पुलिस यह भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि वारदात किस समय हुई, इसमें कितने लोग शामिल थे. पुलिस के साथ फोरेंसिक टीम भी मौके से मिले साक्ष्यों के आधार पर सुराग जुटा रही है. पुलिस इस पहलू की भी जांच कर रही है कि चोर सरकारी आवास के परिसर तक कैसे पहुंचे. पुलिस ने सीपीडब्ल्यूडी से इन सामानों से संबंधित जानकारी ली है.