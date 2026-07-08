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राम मंदिर में हुई चोरी को कभी माफ नहीं किया जा सकता: कांग्रेस

अयोध्या के राम मंदिर में कथित पैसे की हेराफेरी पर कांग्रेस ने कहा है कि इसकी जिम्मेदारी प्रधानमंत्री लें और देश से माफी मांगें.

Congress leader Shaktisinh Gohil
कांग्रेस नेता शक्तिसिंह गोहिल (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : July 8, 2026 at 3:38 PM IST

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नई दिल्ली: उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम मंदिर में कथित तौर पर पैसे की हेराफेरी को लेकर सत्ताधारी भाजपा पर हमला तेज करते हुए कांग्रेस ने बुधवार को कहा कि मंदिर में हुई चोरी को कभी माफ नहीं किया जा सकता.

कांग्रेस ने दोहराया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिम्मेदारी लें और देश के लोगों से माफी मांगें. जब से यह मामला सामने आया है, कांग्रेस सरकार की आलोचना कर रही है और कहा है कि चढ़ावे की चोरी ने देश के सामने भाजपा-आरएसएस का चरित्र और चेहरा उजागर कर दिया है.

यहां पार्टी कार्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए, वरिष्ठ कांग्रेस नेता शक्तिसिंह गोहिल ने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर हमारी आस्था का सेंटर है और इसमें हुई चोरी को कभी माफ नहीं किया जा सकता.

श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा, "करोड़ों भक्तों ने भगवान श्री राम के लिए पूरी श्रद्धा से प्रसाद चढ़ाया है. ट्रस्ट ने इसका कोई हिसाब नहीं रखा है."

अयोध्या राम मंदिर में 40 दिनों का सीसीटीवी फुटेज मिला है, जिसमें 70 बार चोरी की घटनाएं देखी गईं.

गोहिल ने कहा, "2023 से 2025 तक की ऑडिट रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि मंदिर में चढ़ावा चोरी हो रहा है. इतना ही नहीं, सीसीटीवी कवरेज भी सही जगहों पर नहीं है. लेकिन इन मामलों की कोई जांच नहीं की गई. सच तो यह है कि जब ट्रस्ट ने 2.9 करोड़ रुपये की जमीन 18 करोड़ रुपये में खरीदी थी, तो उसे उसी समय भंग कर देना चाहिए था."

भाजपा पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा, "सनातन धर्म में शंकराचार्य जी का आदेश अंतिम माना जाता है."उन्होंने कहा था कि राम मंदिर में कार्यक्रम का मुहूर्त शुभ नहीं है, लेकिन चुनावी फायदे के लिए भाजपा ने इस पर ध्यान नहीं दिया. भाजपा नेता अपने राजनीतिक फायदे के लिए भगवान के नाम का फायदा उठाते हैं.

वरिष्ठ कांग्रेस नेता ने कहा, "चोरी का पता चलने तक रोजाना 16-18 लाख रुपये दान के तौर पर जमा हो रहे थे. लेकिन जैसे ही मंदिर में चोरी का खुलासा हुआ, उस दिन से रोजाना 24-26 लाख रुपये जमा होने लगे. हर दिन करीब 10 लाख रुपये की हेराफेरी की जा रही थी."

उन्होंने मांग की कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को तुरंत भंग कर दिया जाना चाहिए और संतों को शामिल करके नया ट्रस्ट बनाया जाना चाहिए.

चंपत राय, जिन्होंने हाल ही में ट्रस्ट के जनरल सेक्रेटरी पद से इस्तीफा दिया है, का जिक्र करते हुए गोहिल ने कहा, "चंपत राय को तुरंत गिरफ्तार किया जाना चाहिए."

प्रधानमंत्री पर कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा कि उन्हें जिम्मेदारी लेनी चाहिए और इस मामले पर देश के लोगों से माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने राम मंदिर से संबंधित सभी कार्यों का श्रेय लिया है. पार्टी की मांग दोहराते हुए गोहिल ने कहा, "इस मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में होनी चाहिए."

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