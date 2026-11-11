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एमएम सोमैया के घर चोरी के मामले में दो लोग गिरफ्तार, पूर्व हॉकी कप्तान ने बेंगलुरु पुलिस का आभार जताया

एमएम सोमैया के घर चोरी के मामले में दो लोग गिरफ्तार ( ETV Bharat )

बेंगलुरु: पूर्व भारतीय हॉकी कप्तान और ओलंपिक पदक विजेता एमएम सोमैया (M.M. Somaya) के घर हुई चोरी के मामले में इंदिरा नगर पुलिस ने दो लोगों को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने सोने-चांदी की चीजें, आठ अंतरराष्ट्रीय पदक, एक कैमरा, कोडागु समुदाय की पारंपरिक तलवार (कट्टी) और चोरी का अन्य सामान बरामद किया है.

गिरफ्तार किए गए लोगों की पहचान नंदिनी लेआउट के रहने वाले माणिक्य (31) और बनशंकरी के रहने वाले भरत (25) के रूप में हुई है. पुलिस के मुताबिक सोमैया और उनका परिवार 25 अक्टूबर को अपने पैतृक स्थान कोडागु गए थे. जब वे 28 अक्टूबर को घर लौटे, तो उन्हें पता चला कि घर में चोरी हो गई है.

सोमैया की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज किया और आरोपियों की पहचान करने और उन्हें पकड़ने के लिए आठ विशेष टीमें बनाईं. पुलिस ने बताया कि तकनीकी सबूतों के आधार पर इन दोनों लोगों को रामनगर के पास से गिरफ्तार किया गया. दोनों का पहले भी आपराधिक रिकॉर्ड रहा है. मुख्य आरोपी माणिक्य के खिलाफ 33 मामले दर्ज हैं, जिनमें से 25 कर्नाटक में और आठ तमिलनाडु में हैं. इनमें चोरी के कई मामले शामिल हैं. उसे तीन बार अदालत द्वारा 'घोषित अपराधी' करार दिया जा चुका है और अदालत में पेश न होने के कारण उसके खिलाफ गैर-जमानती वारंट भी जारी किए गए थे. पुलिस ने बताया कि भरत के खिलाफ भी दो आपराधिक मामले दर्ज हैं. तीन महीने पहले ही जेल से छूटे माणिक्य ने कथित तौर पर भरत के साथ मिलकर बंद घरों को निशाना बनाया और वहां चोरी की, जिसमें हॉकी स्टार सोमैया का घर भी शामिल है.