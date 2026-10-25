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वायुसेना प्रमुख एपी सिंह का बड़ा बयान, सेना का थिएटराइजेशन देश की सुरक्षा जरूरतों के हिसाब से हो

नई दिल्ली: वायुसेना प्रमुख एपी सिंह ने रविवार को थिएटराइजेशन प्लान पर बड़ा बयान दिया. उन्होंने कहा कि भारतीय वायु सेना देश की सुरक्षा की जरूरतों के हिसाब से बने ढांचे की वकालत कर रही है. उन्होंने इसके ढांचे को भौगोलिक रूप से बांटने और विदेशी मॉडल की कॉपी करने से परहेज पर जोर दिया.

पीटीआई को दिए एक खास इंटरव्यू में वायुसेना प्रमुख ने कहा कि थिएटर बनाने का गाइडिंग प्रिंसिपल जहां जरूरी हो वहां 'सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल' और जहां सही हो वहां 'डीसेंट्रलाइज़्ड एग्ज़िक्यूशन' होना चाहिए. उन्होंने अलग-अलग जगहों पर चल रहे युद्धों का जिक्र करते हुए कहा कि एयर पावर मिलिट्री नतीजों को अहमियत दे सकती है.

एयर चीफ मार्शल सिंह ने कहा कि असली सवाल यह है कि एक इंटीग्रेटेड स्ट्रक्चर में एयर पावर का सबसे ज़्यादा असर कैसे डाला जाए, उन्होंने कहा कि एयर पावर की खास ताकतें इसकी स्पीड, पहुंच, फ्लेक्सिबिलिटी और फैसले की जगह पर तेजी से कॉम्बैट पावर को एक जगह इकट्ठा करने की क्षमता है.

उन्होंने प्रोजेक्ट के लिए वायु सेना के विजन को बताते हुए कहा, 'हम थिएटराइजेशन को फाइटर एसेट्स को हमेशा के लिए ज्योग्राफिकल रूप से बाँटने की एक्सरसाइज के तौर पर नहीं देख रहे हैं. वायु सेना जॉइंटनेस और इंटीग्रेशन के लिए पूरी तरह से कमिटेड है.'

वायु सेना प्रमुख ने कहा, 'दुनिया भर में हाल के संघर्षों ने एक बार फिर यह दिखाया है कि एयर पावर कितनी अहमियत से मिलिट्री नतीजों को तय कर सकती है. इसीलिए यह सवाल इतना मायने रखता है कि एयर पावर को कैसे ऑर्गनाइज किया जाए.'

लेकिन प्रस्तावित कमांड स्ट्रक्चर पर तीनों सेनाओं के बीच अलग-अलग राय होने की वजह से काम रुक गया है. वायु सेना इस प्लान को जल्दबाजी में लागू करने के खिलाफ चेतावनी दे रही है और प्रस्तावित स्ट्रक्चर के तहत अपने फाइटर स्क्वाड्रन को बाँटने पर उसे सख्त एतराज है.

2019 में आज़ादी के बाद भारत के सबसे बड़े मिलिट्री सुधार के तौर पर अनाउंस किया गया, थिएटराइजेशन प्लान ज़्यादा ऑपरेशनल तालमेल के लिए तीनों सेनाओं को इंटीग्रेट करने की कोशिश करता है. प्रपोज़्ड आर्किटेक्चर में तीन इंटीग्रेटेड कमांड की सोच थी- लखनऊ में चीन पर फोकस करने वाला एक नॉर्दर्न थिएटर कमांड, जयपुर में पाकिस्तान से आने वाली चुनौतियों से निपटने के लिए एक वेस्टर्न थिएटर कमांड, और तिरुवनंतपुरम में एक मैरीटाइम थिएटर कमांड.

ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए एयर चीफ मार्शल सिंह ने कहा कि यह चीफ ऑफ डिफ़ेंस स्टाफ और तीनों सेनाओं के चीफ द्वारा बनाए गए एक जॉइंट सिस्टम के तहत किया गया था, जहाँ जरूरी एसेट्स का सेंट्रलाइज़्ड एलोकेशन और तेजी से रीएलोकेशन बहुत अहम साबित हुआ.

एयर चीफ मार्शल सिंह ने इस बात पर भी जोर दिया कि 'इस पैमाने का बदलाव' अलग-अलग फेज में किया जाना चाहिए ताकि ऑपरेशनल तैयारी से 'कभी समझौता न हो' और उन्होंने 'बहुत ज़्यादा पक्के तौर पर' भविष्य के युद्ध के मैदान का अंदाजा लगाने के 'जाल' के खिलाफ चेतावनी दी.

उन्होंने कहा, 'एक एयरक्राफ्ट सिर्फ उस ज्योग्राफिकल एरिया के लिए जरूरी नहीं होता जहां से वह ऑपरेट करता है. एरियल रीफ्यूलिंग, लंबी दूरी के हथियार, नेटवर्क वाले सेंसर और सही बेसिंग के साथ, एयर पावर को काफी दूर से इकट्ठा किया जा सकता है और खतरे के बढ़ने पर इसे सेक्टर के बीच शिफ्ट किया जा सकता है.'

उन्होंने कहा, 'इसलिए, गाइडिंग प्रिंसिपल यह होना चाहिए कि जहां जरूरी हो वहां सेंट्रलाइज़्ड कंट्रोल हो, और जहां सही हो वहां डीसेंट्रलाइज्ड एग्ज़िक्यूशन हो. इस तरह एयर पावर को वहीं एक जगह इकट्ठा किया जा सकता है जहां इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, जबकि कमांडर जमीन पर तेजी से काम करने की फुर्ती बनाए रखते हैं.'

फिर चीफ ऑफ एयर स्टाफ ने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जॉइंट स्ट्रक्चर ने कैसे मनचाहे नतीजे दिए. हमारा अपना अनुभव भी यही बताता है. ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और तीनों सेनाओं के चीफ द्वारा बनाए गए जॉइंट आर्किटेक्चर के तहत जरूरी रिसोर्स का सेंट्रलाइज़्ड एलोकेशन और समय पर रीएलोकेशन नतीजे में अहम साबित हुआ.'

उन्होंने कहा, 'तीनों सेनाओं की एयर पिक्चर जिसके बारे में मैंने कुछ देर पहले बताया था उसी की वजह से इतना डायनामिक एम्प्लॉयमेंट मुमकिन हुआ.' एयर चीफ मार्शल सिंह ने भविष्य के युद्ध के मैदान का 'बहुत ज़्यादा पक्के तौर पर' अंदाज़ा लगाने के जाल से बचने की भी बात कही.

उन्होंने कहा, 'जब हम भविष्य के स्ट्रक्चर डिजाइन करते हैं, तो हमें भविष्य के युद्ध के मैदान का बहुत ज़्यादा पक्के तौर पर अंदाज़ा लगाने के जाल से भी बचना चाहिए. हम यह अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगला संघर्ष शायद- ज़्यादा तेज, ज़्यादा ऑटोनॉमस, फिर भी ज़्यादा नेटवर्क पर निर्भर, ज़्यादा ट्रांसपेरेंट, फिर भी ज़्यादा धोखा देने वाला और कुछ मामलों में ज़्यादा सटीक होगा, और दूसरों में बड़े पैमाने पर होगा.'

उन्होंने कहा, 'हमारे स्ट्रक्चर को उस बदलाव को समझने में सक्षम होना चाहिए. उन्हें भारत की खास सुरक्षा जरूरतों के हिसाब से जांचा जाना चाहिए, न कि दूसरे देशों के मॉडल की नकल करके बनाया जाना चाहिए, क्योंकि हर देश अपने स्ट्रेटेजिक, ज्योग्राफिकल, टेक्नोलॉजिकल और ऑपरेशनल माहौल में काम करता है.'

उन्होंने कहा, 'इस लेवल का बदलाव भी फेज में लागू किया जाना चाहिए, ताकि ऑपरेशनल तैयारी से कभी समझौता न हो.' एयर चीफ मार्शल ने कहा कि वायु सेना इस नेशनल कोशिश में एक कमिटेड पार्टनर है.' उन्होंने कहा, 'हम अपनी सिस्टर सर्विसेज के साथ मिलकर ऐसे स्ट्रक्चर बनाएंगे जो खास तौर पर इंडियन हों, जो एयर पावर की अंदरूनी फ्लेक्सिबिलिटी को बनाए रखें, और यह पक्का करें कि भारत अपने भविष्य के युद्ध एक साथ लड़े.'

वायु सेना प्रमुख ने आगे कहा कि भविष्य के संघर्ष अपने नेचर से ही मल्टी-डोमेन होंगे, और तीनों सर्विसेज 'पहले से कहीं ज़्यादा करीब से' मिलकर प्लान बनाएंगी और ऑपरेट करेगी. थिएटराइजेशन मॉडल के तहत सरकार आर्मी, एयर फोर्स और नेवी की क्षमताओं को एकीकृत करना चाहती है और युद्धों और ऑपरेशन्स के लिए उनके रिसोर्सेज का सबसे अच्छा इस्तेमाल करना चाहती है.

थिएटराइजेशन प्लान के मुताबिक हर थिएटर कमांड में आर्मी, नेवी और एयर फोर्स की यूनिट्स होंगी और वे सभी एक तय ज्योग्राफिकल इलाके में सिक्योरिटी चैलेंजेस को देखते हुए एक सिंगल एंटिटी के तौर पर काम करेगी. अभी, आर्मी, नेवी और एयर फोर्स के अलग-अलग कमांड्स हैं.