Year Ender 2025: जंगली जानवरों की दहशत से भरा रहा ये साल, खौफ ने तोड़ी सीमाएं, देखें आंकड़े

2025 में उत्तराखंड में जंगली जानवरों के खौफ ने तोड़ी सीमाएं, हमलों से दहशत में आया पहाड़

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : December 23, 2025 at 6:48 AM IST

Updated : December 23, 2025 at 7:05 AM IST

नवीन उनियाल

देहरादून: साल 2025, उत्तराखंड के लिए प्राकृतिक खूबसूरती से ज्यादा जंगल का खौफ लेकर आया. पहाड़ों और मैदानी इलाकों में साल भर एक ही सवाल गूंजता रहा, आखिरकार जंगली जानवर इतने आक्रामक क्यों हो गए हैं? दरअसल, मानव–वन्यजीव संघर्ष की घटनाओं ने साल 2025 को राज्य स्थापना के बाद सबसे भयावह वर्षों में शामिल कर दिया है. हालात ये हैं कि ना केवल वन विभाग, बल्कि पूरी सरकार को ही लोगों पर होते हमलों के लिए मैदान में उतरना पड़ा है. साल 2025 को लेकर ईटीवी भारत की स्पेशल रिपोर्ट.

प्रदेश में साल 2025 खत्म होते-होते जंगली जानवरों का खौफ इतना बढ़ गया कि लोगों का घर से निकलना भी मुश्किल दिखने लगा. पौड़ी के कई क्षेत्रों में तो कर्फ्यू जैसे हालात हो गए. जिले के कई स्कूलों के लिए जिलाधिकारी को स्कूल बंद रखने और समय निर्धारण करने जैसे विशेष आदेश जारी करने पड़े. परिस्थितियां खतरनाक होती देख कुछ जगहों पर हथियार के साथ शिकारियों को भी तैनात कर दिया गया. लेकिन इस सबके बावजूद ना तो जंगली जानवरों के हमले कम हुए और ना ही ग्रामीणों में इनको लेकर मौजूद दहशत.

40 से ज्यादा लोगों की मौत: वन विभाग के जनवरी 2000 से 27 नवंबर 2025 तक के आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक, लगातार बढ़ती वन्यजीव हमलों की घटनाओं के साथ साल 2025 में ही 40 से ज्यादा लोगों की मौत हुई और करीब 400 लोग घायल हुए. पहाड़ों में खेतों तक जाना, जंगल के रास्तों से गुजरना और शाम के बाद घर से निकलना भी खतरे से खाली नहीं रहा. वैसे तो पिछले सालों के आंकड़े भी कम परेशान करने वाले नहीं थे. लेकिन इस साल तमाम जंगली जानवर पिछले सालों के मुकाबले ज्यादा सक्रिय दिखाई दिए.

भालू बना 2025 का सबसे खतरनाक वन्यजीव: उत्तराखंड में अब तक मानव वन्यजीव संघर्ष की बात आती थी तो सबसे पहले नाम आता था गुलदार का. लेकिन 2025 ने तस्वीर बदल दी. इस बार भालू ने पहाड़ों में सबसे अधिक हमले किए. कई बार गांवों में घुसकर स्थानीय लोगों पर हमला, खेतों में काम कर रहे किसानों पर झपटना, रात के समय घरों के आसपास घूमना और जंगल से लगे इलाकों में लगातार भालू की मूवमेंट दिखाई देती रही. कुमाऊं और गढ़वाल दोनों क्षेत्रों में भालुओं की आक्रामकता पहले से कई अधिक दिखी. पिथौरागढ़, चमोली, बागेश्वर, उत्तरकाशी और टिहरी में भालुओं के हमलों के कई मामले सामने आए. वन विभाग के अधिकारियों का मानना है कि खाद्य की कमी, मानव बस्तियों का जंगलों की ओर विस्तार, और जलवायु परिवर्तन इन घटनाओं की मुख्य वजहें रही.

गुलदार का खौफ, रिहायशी इलाकों में बढ़ी दस्तक: गुलदार 2025 में भी सबसे ज्यादा घातक वन्यजीवों में शामिल रहा. इसके द्वारा बच्चों पर हमले की कई घटनाएं रिकॉर्ड की गई. चिंता तब और भी बढ़ गई, जब स्कूल के रास्तों पर भी इसकी मौजूदगी दिखाई देने लगी. यही नहीं, बस्ती के भीतर पालतू जानवरों को उठाकर ले जाने की घटनाओं ने शाम होते ही गांवों में दहशत का माहौल भी बना दिया. गुलदार की बढ़ती मूवमेंट का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि अकेले 2025 में दर्ज मामलों की संख्या सैकड़ों तक पहुंच गई. वन विभाग की टीमों ने कई इलाकों में सर्च ऑपरेशन चलाए, कैमरा ट्रैप लगाए और कई गुलदारों को रेस्क्यू भी किया, लेकिन घटनाओं में कमी नहीं आई.

हाथियों की बढ़ती मूवमेंट, तराई में दहशत: देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर और नैनीताल जिलों में हाथियों का आतंक 2025 में सबसे ज्यादा देखने को मिला. इस दौरान रेल लाइन के पास झुंडों की गतिविधि काफी ज्यादा रही. मैदानी क्षेत्रों में हाथियों ने खेतों में तैयार फसल को भी भारी नुकसान पहुंचाया. जंगलों से गुजरने वाले रास्तों में रात के समय अचानक हाथियों के झुंड भी दिखाई दिए. यही नहीं, हरिद्वार में तो कई जगह हाथी घरों तक भी पहुंच गए. हाथियों के हमलों में भी 2025 में कई लोगों की मौत हुई. वन विभाग की रिपोर्ट बताती है कि हाथियों के कॉरिडोर सिकुड़ने और खाद्य उपलब्धता घटने के कारण उनका मूवमेंट लगातार आबादी की ओर बढ़ रहा है.

साल 2025 में इंसानों पर हुए हमलों के आंकड़े: उत्तराखंड में साल 2025 के दौरान 27 नवंबर तक वन्यजीव 45 लोगों पर हमला कर उनकी जान ले चुके हैं. जबकि इसी साल वन्य जीवों के हमले में घायल होने वालों की संख्या 400 से ज्यादा रही. सबसे ज्यादा लोगों की मौत गुलदार के हमले में हुई. गुलदार ने करीब 14 लोगों को अपना निवाला बनाया. जबकि टाइगर (बाघ) ने 12 लोगों की जान ली. तीसरे नंबर पर हाथी रहा जिसने 7 लोगों को मार दिया. इसके बाद 5-5 लोगों को भालू और सांप के जहर ने भी मार डाला. इसके अलावा 1-1 मौत ततैया और जंगली सूअर के कारण भी है.

हालांकि, घायलों के आंकड़े बिल्कुल इससे जुदा रहे. इस मामले में लोगों को घायल करने में सबसे आगे जहरीले सांप रहे, जिनके काटने से 105 लोग घायल हुए. इसके बाद बंदर और लंगूर ने 102 लोगों को हमला कर घायल किया. शिकारी वन्य जीव के रूप में पहले नंबर पर गुलदार रहे जिन्होंने 88 लोगों को हमला करके अस्पताल पहुंचा दिया. जबकि इसके बाद भालू का नंबर रहा जिसने 71 लोगों को गंभीर रूप से घायल किया. इसके अलावा हाथी से 3, बाघ से 5, जंगली सूअर 18 समेत कई अन्य वन्यजीव भी शामिल हैं.

25 सालों का आंकड़ा भी मौजूदा वर्ष की तरह रहा भयावह: यहां 25 सालों के आंकड़े भी चौंकाने वाले हैं. पिछले 25 सालों की तस्वीर को देखने पर जो पैटर्न सामने आता है, वह बेहद चिंताजनक है. यहां इंसानों की मौत का आंकड़ा गुलदार के लिहाज से लगातार हर दशक में बढ़ता दिखा. इसी तरह हाथियों की वजह से भी मौतों का ग्राफ ऊपर चढ़ा. हालांकि भालुओं के मामले में 2020 के बाद मौतों में तेजी आई. कुल मिलाकर 2000 से 2025 के बीच 1200 से अधिक मौतें दर्ज हुईं.

यहां मानव घायल के रूप में हर साल औसतन 200 से 300 लोग घायल हुए. कई सालों में यह संख्या 350 से भी ज्यादा रिकॉर्ड हुई. घायलों के मामले में तो साल 2025 शीर्ष पर है. साल 2025 में अकेले लगभग 400 लोग घायल हो चुके हैं, जो 25 सालों में सबसे बड़ा आंकड़ा है. पौड़ी, टिहरी, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी और चमोली में लोगों का कहना है कि अब हम अपने ही गांव में सुरक्षित महसूस नहीं करते.

वन विभाग की तरफ से ये रही कोशिशें: वन विभाग ने 2025 में संघर्ष कम करने के लिए कई कदम उठाए. इसमें कैमरा ट्रैप की संख्या बढ़ाना, कैप्चर–रेस्क्यू ऑपरेशन तेज करना, गांवों में जागरूकता अभियान और फेंसिंग और सोलर लाइटिंग के प्रयोग बढ़ाना शामिल रहा.

मानव-वन्यजीव संघर्ष बढ़ने के प्रमुख कारण: साल 2025 की घटनाओं के विश्लेषण से सामने आया कि,

जंगलों में प्राकृतिक भोजन की कमी के कारण रिहायशी इलाकों की तरफ वन्यजीवों का आकर्षण बढ़ा है. इस दौरान खाद्य की तलाश में जंगली जानवर गांव का रुख कर रहे हैं. इसके अलावा, मानव बस्तियों का जंगलों की ओर विस्तार भी मुख्य वजह मानी गई. यानी पहाड़ों में सड़कें, घर, होटल और खेती जंगल की सीमा तक पहुंच चुकी है. जलवायु परिवर्तन और आवासीय क्षेत्र का बिगड़ना भी अहम कारण रहा. जिसके चलते भालू, गुलदार और हाथियों के पारंपरिक रास्ते बदल गए हैं. लोगों के गांव छोड़कर पलायन करने के कारण खाली घर और बढ़ते झाड़-जंगल इंसानी बस्तियों और वनों के बीच बफर जोन खत्म कर रहे हैं. इसके अलावा कई जगह पर असुरक्षित कचरा जंगली जानवरों को आकर्षित के लिए सबसे बड़ा कारण देखा गया.

जैव विविधता और वन्यजीव संरक्षण पर काम कर रहे विशेषज्ञ मानते हैं कि,

  • अब उत्तराखंड को संघर्ष-नियंत्रण मॉडल को मजबूत करना होगा. इसके लिए अत्यधिक संघर्ष वाले क्षेत्रों की मैपिंग करनी होगी, जिसके तहत हर जिले में हॉटस्पॉट जोन चिन्हित किए जाए.
  • इमरजेंसी रेस्क्यू टीमों को आधुनिक उपकरण देने पर जोर दिया जाए. जिसमें ड्रोन, नाइट विजन, ट्रैंक्विलाइजर और त्वरित प्रतिक्रिया वाहन शामिल है.
  • इको-फ्रेंडली फेंसिंग का विस्तार किया जाना चाहिए, जिससे भालू और हाथियों को बेहतर सोलर और वायर फेंसिंग से रोका जा सके.

यह साल केवल घटनाओं के लिए याद नहीं रखा जाएगा, बल्कि एक गंभीर चेतावनी के रूप में दर्ज किया जाएगा. जंगल और इंसान दोनों एक-दूसरे का अटूट हिस्सा हैं. लेकिन जैसे-जैसे प्राकृतिक संतुलन बिगड़ रहा है, संघर्ष घातक रूप ले रहा है. अगर 2026 से आगे राज्य ने वन्यजीव–मानव संघर्ष को प्राथमिक मुद्दा नहीं माना, तो आने वाले साल और ज्यादा भयावह हो सकते हैं.

