वीकेंड ट्रैफिक पुलिस: मिलिए उस शख्स से, जो हैदराबाद की Traffic को खुद की जिम्मेदारी समझता है
लोकेंद्र अपने वीकेंड पर लोगों को स्टॉप लाइन का पालन करना, सीट बेल्ट पहनना और नियमों का पालन करना सिखाते हैं.
Published : November 5, 2025 at 5:24 PM IST
हैदराबाद: ज़्यादातर लोगों के लिए वीकेंड का मतलब ओटीटी पर फिल्में देखना, बिरयानी खाना या ब्रंच करना होता है, लेकिन लोकेंद्र सिंह के लिए, शनिवार और रविवार का मतलब ज़्यादा जिम्मेदारियां होती हैं. फ्लोरोसेंट स्ट्रिप्स वाली नारंगी ट्रैफिक जैकेट, टोपी और सीटी पहने, वह सड़क के बीचों-बीच मेगाफोन पकड़े हुए भीड़ को संभालते हैं.
एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर, लोकेंद्र शनिवार और रविवार को "ट्रैफिक मैन" बन जाते हैं और बिना किसी वेतन के हैदराबाद में वाहनों का मार्गदर्शन करते हैं. नियमों का उल्लंघन करने वालों को सुधारते हैं और सुरक्षित सड़कों के लिए अभियान चलाते हैं.
वे कहते हैं, "मेरा गृहनगर राजस्थान है. जब मेरे पिता व्यवसाय के लिए हैदराबाद चले गए, तो हम शहर आ गए और यहीं बस गए. मैंने 18 साल की उम्र में गाड़ी चलाना सीखा, लेकिन उन्होंने बस इतना ही सिखाया. गाड़ी चलाना, लेकिन कभी यह नहीं सिखाया कि ट्रैफिक जाम या तेज रफ़्तार के बीच कैसे सुरक्षित रहें. तभी मैंने सड़क के नियमों के बारे में सब कुछ खुद सीखने का फैसला किया."
नीति आयोग के एक सर्वेक्षण के अनुसार, लगभग 80% भारतीय साक्षर हैं, लेकिन केवल 1.5% ही सही मायने में यातायात नियमों को जानते हैं. इन आंकड़ों ने उन्हें चौंका दिया और उन्होंने कुछ बदलने का फैसला लिया.
इसलिए, 2021 में, लोकेंद्र हैदराबाद सिटी सिक्योरिटी काउंसिल (HCSC) में एक ट्रैफिक स्वयंसेवक के रूप में शामिल हो गए, उनके साथ 15 समान विचारधारा वाले लोग भी थे, जिन्होंने लोगों को ट्रैफ़िक अनुशासन के बारे में प्रशिक्षित करने के लिए इसे एक आंदोलन बनाने का फैसला लिया.
अब उनके सप्ताहांत हैदराबाद की सबसे व्यस्त सड़कों पर स्टॉप लाइन, लेन अनुशासन समझाने और लोगों को हॉर्न बजाना बंद करने के लिए कहने में बीतते हैं.
वे कहते हैं, “हम पूरे शहर में जागरूकता शिविर लगाते हैं. हम लोगों को बताते हैं कि हेलमेट उनके लिए किसी और से ज़्यादा महत्वपूर्ण क्यों होना चाहिए. हम उन्हें यह भी बताते हैं कि एम्बुलेंस सेवा से कैसे संपर्क करें. कुछ लोग हमारी बात सुनते हैं, लेकिन कुछ शर्मिंदगी से मुस्कुराते हैं, लेकिन यह ठीक है.”
यहां तक कि तेलंगाना पुलिस ने भी लोकेंद्र के काम पर ध्यान दिया है. वे मुस्कुराते हुए कहते हैं, “ट्रैफिक विभाग के अधिकारी ट्रैफिक प्रवाह को बेहतर ढंग से प्रबंधित करने के लिए जमीनी सुझावों के लिए हमारे समूह से सलाह लेते हैं. उन्होंने हमें प्रशंसा-पत्र और पुरस्कार भी दिए हैं, हालांकि इससे मेरे काम करने के तरीके पर कोई असर नहीं पड़ता.”
"ट्रैफ़िक कोड की तरह है. अगर आप एक बग ठीक करते हैं, तो दूसरा कभी भी आ सकता है. लेकिन फिर आप डिबगिंग बंद तो नहीं करते, है ना? यह तो बस शहरों को सुरक्षित बनाने की एक कोशिश है," लोकेंद्र जुबली हिल्स के पास कहीं खड़े होकर कहते हैं.
