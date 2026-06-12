मौसम में बड़ा बदलाव: जानें किन राज्यों में आएगा आंधी-तूफान और कहां चलेगी लू
आईएमडी ने देश के कई राज्यों में बारिश व आंधी तो कुछ राज्यों में लू का अलर्ट जारी किया है.
Published : June 12, 2026 at 5:16 PM IST
नई दिल्ली : दिल्ली में गुरुवार रात बारिश, आंधी और तेज़ हवाएं चलीं, जिससे दिल्ली के लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिली. आईएमडी ने शुक्रवार के लिए दिल्ली के लिए रेड अलर्ट जारी किया है और तेज आंधी-तूफ़ान, बिजली गिरने और 90 किलोमीटर की रफ्तार तक से तेज हवाएं चलने का अनुमान लगाया है.
मौसम विभाग ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है, जिसमें मजबूत इमारतों के अंदर रहना, खिड़कियों और कांच की सतहों से दूर रहना और पेड़ों के नीचे छिपने से बचना शामिल है.
मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि मौसम में अचानक बदलाव मध्य पाकिस्तान और आस-पास के इलाकों में बने चक्रवाती सर्कुलेशन की वजह से हो रहा है. इस सिस्टम ने दिल्ली-एनसीआर समेत पूरे उत्तर-पश्चिम भारत में वायुमंडलीय अस्थिरता बढ़ा दी है, जिससे आंधी-तूफान, बारिश और तेज हवाओं के लिए अच्छे हालात बन गए हैं.
इन राज्यों में गरज के साथ बारिश संभव
जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में गरज के साथ बारिश होने की संभावना है. अगले कुछ दिनों में इन इलाकों में ओले गिरने और 40-50 किलोमीटर की रफ़्तार से तेज़ हवाएं चलने की भी संभावना है, जिनकी रफ़्तार 60 किलोमीटर तक पहुंच सकती है.
Advance of Southwest Monsoon 2026— India Meteorological Department (@Indiametdept) June 12, 2026
❖ The Southwest Monsoon has further advanced into entire northwest Bay of Bengal, some more parts of westcentral Bay of Bengal, West Bengal & Bihar, and some parts of Odisha & Jharkhand, today the 12th June, 2026.
❖ The Northern Limit of… pic.twitter.com/vkU7DEs1e6
आईएमडी दक्षिण भारत का मौसम पूर्वानुमान
आईएमडी ने केरल, तेलंगाना, तमिलनाडु और कर्नाटक के कई हिस्सों में भारी बारिश का अनुमान लगाया है, और अगले हफ़्ते भी बारिश जारी रहेगी. इसके अलावा, इन इलाकों में 40-50 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज़ हवाओं के साथ आंधी-तूफ़ान आने की उम्मीद है.
पूर्वोत्तर और पूर्वी भारत के लिए अलर्ट
उत्तर-पूर्वी और पूर्वी इलाकों में अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय और नागालैंड में तेज़ हवाओं के साथ भारी बारिश होने की संभावना है. अगले 3-4 दिनों में पश्चिम बंगाल, सिक्किम, झारखंड, बिहार और हिमालयी इलाकों में भी ऐसा ही मौसम रहने की उम्मीद है.
मध्य और पश्चिमी भारत
मध्य भारत में, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में कहीं-कहीं बारिश होने की संभावना है और यह 17 जून तक जारी रहने की उम्मीद है. पश्चिम भारत में भी ऐसा ही मौसम रहेगा, गोवा और गुजरात में 17 जून तक भारी बारिश होने की संभावना है.
आईएमडी का अनुमान है कि 13 जून तक उत्तर पश्चिम में अधिकतम तापमान 5-7 डिग्री सेल्सियस तक गिरने की संभावना है. इसके बाद, धीरे-धीरे 3-5 डिग्री सेल्सियस बढ़ने की उम्मीद है. 15 जून तक देश के बाकी हिस्सों में अधिकतम तापमान में कोई खास बदलाव होने की संभावना नहीं है.
मछुआरों के लिए आईएमडी अलर्ट
आईएमडी ने मछुआरों को बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में न जाने की सलाह दी है, क्योंकि इन इलाकों में भारी बारिश और 45-55 किलोमीटर की स्पीड से तेज हवाएं चलने की उम्मीद है, जो 65 किलोमीटर तक जा सकती हैं.
हीटवेव
आजकल, बारिश और हीटवेव एक साथ होने से मौसम की स्थिति को समझना काफी मुश्किल हो सकता है. आईएमडी ने राजस्थान, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों के लिए हीट वेव की स्थिति जारी की है. इन राज्यों में 17 जून तक अधिकतम तापमान ज़्यादा रहने की उम्मीद है. कुछ इलाकों में हीट वेव के हालात के बारे में बात करते हुए डॉ. शशिकांत (IMD) ने कहा कि भारत इन इलाकों में कई तरह के खतरनाक मौसम का सामना कर रहा है.
तापमान काफी बढ़ गया है और शाम को अचानक आंधी-तूफान आ रहे हैं. उन्होंने कहा कि यह राज्य के निर्धारित समय और इलाके पर निर्भर करता है. एक्सपर्ट्स ने कहा कि बहुत ज़्यादा गर्मी से सेहत को गंभीर खतरा होता है, जिसमें डिहाइड्रेशन, सांस लेने में दिक्कत और हीट स्ट्रोक शामिल हैं.
उन्होंने लोगों को रेगुलर पानी पीने और ट्रैवल करते समय ओआरएस साथ रखने की सलाह दी. गर्मी की लहर से कर्मचारियों की आय पर भी असर पड़ता है क्योंकि उन्हें अपने काम के घंटे कम करने पड़ते हैं.
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