ETV Bharat / bharat

मौसम में बड़ा बदलाव: जानें किन राज्यों में आएगा आंधी-तूफान और कहां चलेगी लू

नई दिल्ली में बारिश के दौरान जाता साइकिल सवार. ( AFP )

नई दिल्ली : दिल्ली में गुरुवार रात बारिश, आंधी और तेज़ हवाएं चलीं, जिससे दिल्ली के लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिली. आईएमडी ने शुक्रवार के लिए दिल्ली के लिए रेड अलर्ट जारी किया है और तेज आंधी-तूफ़ान, बिजली गिरने और 90 किलोमीटर की रफ्तार तक से तेज हवाएं चलने का अनुमान लगाया है. मौसम विभाग ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है, जिसमें मजबूत इमारतों के अंदर रहना, खिड़कियों और कांच की सतहों से दूर रहना और पेड़ों के नीचे छिपने से बचना शामिल है. मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि मौसम में अचानक बदलाव मध्य पाकिस्तान और आस-पास के इलाकों में बने चक्रवाती सर्कुलेशन की वजह से हो रहा है. इस सिस्टम ने दिल्ली-एनसीआर समेत पूरे उत्तर-पश्चिम भारत में वायुमंडलीय अस्थिरता बढ़ा दी है, जिससे आंधी-तूफान, बारिश और तेज हवाओं के लिए अच्छे हालात बन गए हैं. इन राज्यों में गरज के साथ बारिश संभव

जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में गरज के साथ बारिश होने की संभावना है. अगले कुछ दिनों में इन इलाकों में ओले गिरने और 40-50 किलोमीटर की रफ़्तार से तेज़ हवाएं चलने की भी संभावना है, जिनकी रफ़्तार 60 किलोमीटर तक पहुंच सकती है. आईएमडी दक्षिण भारत का मौसम पूर्वानुमान

आईएमडी ने केरल, तेलंगाना, तमिलनाडु और कर्नाटक के कई हिस्सों में भारी बारिश का अनुमान लगाया है, और अगले हफ़्ते भी बारिश जारी रहेगी. इसके अलावा, इन इलाकों में 40-50 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज़ हवाओं के साथ आंधी-तूफ़ान आने की उम्मीद है. पूर्वोत्तर और पूर्वी भारत के लिए अलर्ट

उत्तर-पूर्वी और पूर्वी इलाकों में अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय और नागालैंड में तेज़ हवाओं के साथ भारी बारिश होने की संभावना है. अगले 3-4 दिनों में पश्चिम बंगाल, सिक्किम, झारखंड, बिहार और हिमालयी इलाकों में भी ऐसा ही मौसम रहने की उम्मीद है.