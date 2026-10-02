ETV Bharat / bharat

गांधी जयंती स्पेशल: रक्त नहीं, विचारों का रिश्ता... महात्मा गांधी के 'पांचवें बेटे' जमनालाल बजाज की अनकही कहानी

महात्मा गांधी की 157वीं जयंती पर आज जानिए उनके 'पांचवें बेटे' जमनालाल बजाज और उनके खून से गहरे वैचारिक रिश्ते की कहानी. पढ़ें पूरी खबर.

Etv Bharat
राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में जमनालाल बजाज और अन्य स्वतंत्रता सेनानियों का अभिवादन करते बापू. (Source- ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 2, 2026 at 2:50 PM IST

6 Min Read
Choose ETV Bharat

वर्धा/नागपुर: पूरा देश आज शुक्रवार, 2 अक्टूबर 2026 को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 157वीं जयंती मना रहा है. इस खास मौके पर जहां देश बापू के सत्य और अहिंसा के संदेश को याद कर रहा है, वहीं इतिहास के पन्नों से एक ऐसे अनोखे रिश्ते की कहानी भी सामने आती है जो खून की कशिश से भी ज्यादा गहरी थी. महात्मा गांधी के जीवन में देश और दुनिया से हजारों सहयोगी, कार्यकर्ता और अनुयायी आए. लेकिन उद्योगपति जमनालाल बजाज के साथ उनका रिश्ता बेहद पवित्र और ऐतिहासिक था. जमनालाल बजाज गांधीजी के विचारों से इस कदर प्रभावित थे कि उन्होंने गांधीजी को अपने पिता के रूप में स्वीकार करने की इच्छा जताई. बड़ी बात यह है कि गांधीजी ने भी उनके इस भाव को समझा और उन्हें सहर्ष अपने 'पांचवें बेटे' के रूप में गले लगा लिया.

1920 का नागपुर अधिवेशन: जब मिला 'पांचवें बेटे' का दर्जा
यह कहानी शुरू होती है साल 1920 से, जब नागपुर में कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा था. इसी दौरान जमनालाल बजाज ने गांधीजी के सामने अपनी यह दिली इच्छा रखी. उन्होंने गांधीजी से कहा कि वह उन्हें अपने पांचवें बेटे के रूप में स्वीकार करें. गांधीजी ने बिना किसी झिझक के तुरंत हां कह दिया. इसके बाद यह रिश्ता केवल एक भावुक बंधन नहीं रहा, बल्कि यह देश निर्माण, आपसी विश्वास, त्याग और साझा आदर्शों की कसौटी पर कसता चला गया. गांधीजी ने इस रिश्ते की जिम्मेदारी को पूरी शिद्दत से निभाया.

Source- ETV Bharat
राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जमनालाल बजाज और स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख राष्ट्रीय नेताओं का ऐतिहासिक समूह चित्र (Source- ETV Bharat)

अमीरी की चकाचौंध छोड़, चुना सेवा का कठिन रास्ता
जमनालाल बजाज का जन्म 4 नवंबर 1889 को राजस्थान के सीकर जिले के काशी-का-बास में हुआ था. बचपन में ही सेठ बच्छराज बजाज ने उन्हें गोद ले लिया, जिसके बाद उनका पूरा जीवन महाराष्ट्र के वर्धा से जुड़ गया. जमनालाल चाहते तो अपनी अकूत संपत्ति से केवल अपने बिजनेस साम्राज्य को बढ़ा सकते थे, लेकिन उन्होंने धन-दौलत बटोरने के बजाय समाज सेवा और देश की आजादी के रास्ते को चुना.

साल 1915 में जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे, तब जमनालाल बजाज उनके संपर्क में आए. धीरे-धीरे यह जान-पहचान दोस्ती, सहयोग और अंततः एक गुरु-शिष्य के अटूट रिश्ते में बदल गई. गांधीजी के विचारों का उन पर ऐसा असर हुआ कि उन्होंने ब्रिटिश सरकार द्वारा दी गई 'राय बहादुर' की उपाधि को बिना सोचे-समझे लौटा दिया. इसके बाद वह असहयोग आंदोलन में कूद पड़े और पूरी तरह स्वतंत्रता संग्राम के सिपाही बन गए.

Source- ETV Bharat
महात्मा गांधी के साथ वैचारिक चर्चा में लीन उनके 'पांचवें सुपुत्र' उद्योगपति जमनालाल बजाज। (Source- ETV Bharat)

गांधी के विचारों को जमीन पर उतारा
जमनालाल बजाज सिर्फ गांधीजी के विचारों को सुनते नहीं थे, बल्कि उन्हें जमीन पर लागू करने का काम करते थे. गांधीजी के जितने भी रचनात्मक कार्यक्रम थे—जैसे खादी और ग्रामोद्योग को बढ़ावा देना, छुआछूत को खत्म करना, महिलाओं को शिक्षित करना, गोसेवा और समाज सुधार—इन सबको जमनालाल बजाज ने न केवल आर्थिक बल्कि संगठनात्मक रूप से भी मजबूती दी.

जमनालाल बजाज फाउंडेशन के अनुसार, उन्होंने समाज सुधार की दिशा में कई क्रांतिकारी कदम उठाए. उस दौर में, जब छुआछूत चरम पर थी, उन्होंने वर्धा के अपने पारिवारिक लक्ष्मीनारायण मंदिर के दरवाजे दलितों के लिए खोल दिए. इतिहास में इसे एक बहुत बड़ा सामाजिक बदलाव माना जाता है. इसके अलावा, उन्होंने महिला शिक्षा के लिए भी बड़े पैमाने पर काम किया.

Source- ETV Bharat
सेवाग्राम आश्रम में चरखा कातकर गांधीवादी सादगी और स्वावलंबन को जीते जमनालाल बजाज। (Source- ETV Bharat)

वर्धा को बनाया गांधीवादी आंदोलनों का नया केंद्र
यह जमनालाल बजाज का ही लगातार आग्रह था, जिसके कारण महात्मा गांधी का वर्धा से एक गहरा नाता जुड़ गया. साल 1933 में गांधीजी वर्धा आए और वहां रहने लगे. उस दौरान 'बजाजवाड़ी' गांधीजी के ठहरने की मुख्य जगह बन गई और यहीं से देश के राष्ट्रीय आंदोलन की बड़ी-बड़ी रणनीतियां तय होने लगीं. जमनालाल बजाज ने गांधीजी के कामों के लिए अपनी जमीन और हर तरह की सुविधाएं उपलब्ध कराईं. सेवाग्राम और बजाज फाउंडेशन के दस्तावेजों के मुताबिक, उन्होंने 'अखिल भारतीय ग्रामोद्योग संघ' को चलाने के लिए भी जमीन और मकान दान में दिए.

Source- ETV Bharat
सेवाग्राम में महात्मा गांधी के साथ गंभीर राष्ट्रीय और सामाजिक मुद्दों पर विमर्श करते जमनालाल बजाज (Source- ETV Bharat)

सेवाग्राम आश्रम के निर्माण में बड़ी भूमिका
साल 1936 में गांधीजी ने वर्धा के पास स्थित एक छोटे से गांव सेगांव में बसने का फैसला किया, जिसे बाद में दुनिया 'सेवाग्राम' के नाम से जानने लगी. यहां गांधीजी के रहने के लिए जो पहली कुटिया बनाई गई, उसका नाम 'आदि निवास' रखा गया. गांधीजी की एक सख्त शर्त थी कि इस कुटिया को बनाने में बहुत कम खर्च होना चाहिए और सिर्फ स्थानीय चीजों का ही इस्तेमाल किया जाना चाहिए. जमनालाल बजाज ने इस सादगी को बनाए रखने में पूरा सहयोग दिया और सेवाग्राम आश्रम को गांधीवादी सादगी का प्रतीक बना दिया.

Source- ETV Bharat
नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल के साथ खड़े दिग्गज नेता जमनालाल बजाज (Source- ETV Bharat)

आज़ादी की लड़ाई में कंधे से कंधा मिलाकर चले
जमनालाल बजाज केवल गांधीजी के सामाजिक कामों तक सीमित नहीं रहे, बल्कि उन्होंने आजादी की मुख्य लड़ाइयों में भी बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया. चाहे वह असहयोग आंदोलन हो, झंडा सत्याग्रह हो या नमक सत्याग्रह—वह हर जगह अग्रिम पंक्ति में खड़ा रहे. साल 1923 के नागपुर झंडा सत्याग्रह के दौरान उन्हें जेल भी जाना पड़ा. बाद में उन्होंने जयपुर प्रजा मंडल आंदोलन की कमान संभाली और उसका नेतृत्व किया. उन्होंने अपने कर्मों से यह साबित कर दिखाया कि गांधीजी का 'पांचवां बेटा' होना सिर्फ एक नाम नहीं, बल्कि देश के प्रति एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी.

Source- ETV Bharat
गांधीवादी सिद्धांतों के अनुरूप श्रम और स्वावलंबन के कार्य में जुटे महात्मा गांधी और जमनालाल बजाज (Source- ETV Bharat)

11 फरवरी 1942: एक अटूट रिश्ते का अंत
देश की आजादी से कुछ साल पहले, 11 फरवरी 1942 को अचानक जमनालाल बजाज का निधन हो गया. यह महात्मा गांधी के लिए एक बहुत बड़ा व्यक्तिगत झटका था. गांधीजी ने अपने सबसे भरोसेमंद साथी और अपने रचनात्मक कार्यक्रमों के सबसे मजबूत स्तंभ को खो दिया था. उनके जाने से वर्धा में गांधीजी के कामों को भारी नुकसान पहुंचा. लेकिन, जमनालाल बजाज ने अपने जीवनकाल में जिन संस्थाओं की नींव रखी थी, उन्होंने उनके जाने के बाद भी समाज सेवा और गांधीवादी विचारों को आगे बढ़ाने का काम जारी रखा.

Source- ETV Bharat
सेवाग्राम की सादगी के बीच महात्मा गांधी और जमनालाल बजाज का आत्मीय वैचारिक संवाद. (Source- ETV Bharat)

वर्धा के विचारक और स्कॉलर राजेंद्र शर्मा, सेवाग्राम आश्रम प्रतिष्ठान की मार्गदर्शक माधुरी रवींद्र चांभारे और गांधीवादी विचारक कन्हैया छंगानी का मानना है कि महात्मा गांधी और जमनालाल बजाज का रिश्ता इतिहास का एक ऐसा अध्याय है, जो सिखाता है कि वैचारिक एकता और समर्पण किसी भी खून के रिश्ते से बड़ा हो सकता है. आज गांधी जयंती के मौके पर यह कहानी हमें याद दिलाती है कि कैसे एक बड़े उद्योगपति ने देश के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया.

Source- ETV Bharat
राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के साथ किसी महत्वपूर्ण राष्ट्रीय दस्तावेज़ का अवलोकन करते जमनालाल बजाज. (Source- ETV Bharat)

यह भी पढ़ें- गांधी जयंती स्पेशल: जानें बापू ने क्यों कहा- सेवाग्राम में कुटिया की कीमत ₹100 से ज्यादा ना हो

TAGGED:

गांधीजी के पांचवें बेटे
जमनालाल बजाज और महात्मा गांधी
जमनालाल बजाज की कहानी
सेवाग्राम आश्रम वर्धा
गांधी जयंती 2026

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.