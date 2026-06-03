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तृणमूल कांग्रेस को सता रहा 'ऑपरेशन लोटस' का डर, ममता की पार्टी में टूट पर BJP की नजर

सूत्रों की माने तो पश्चिम बंगाल से TMC के लगभग 20 सांसद टीएमसी से बगावत के मूड में हैं, जिन पर भाजपा की भी नजर है. हालांकि सूत्रों की माने तो भाजपा हाईकमान लगातार पश्चिम बंगाल की राजनीतिक घटनाओं पर नजर रख रहें हैं. सूत्रों का ये भी कहना है कि आने वाले मानसून सत्र से पहले राजनीतिक आंकड़ों मे भी बदलाव देखने को मिल सकता है, जो टीएमसी की संसदीय ताकत को भी कमजोर कर सकता है और बंगाल में भाजपा की पकड़ और मजबूत करने का हिस्सा माना जा रहा है.

सूत्रों के अनुसार, टीएमसी के कई सांसद भी बगावती तेवर में नजर आ रहें हैं. सूत्रों की माने तो कई सांसद और विधायक भाजपा के संपर्क में भी हैं. सूत्रों का कहना है कि, हालिया विधानसभा चुनावों में मिली भारी हार के बाद टीएमसी के नेताओं को अपना भविष्य टीएमसी में नजर नहीं आ रहा और यही वजह है कि वो भाजपा के संपर्क में आने का भी प्रयास कर रहे हैं ताकि वो भाजपा की ताकत संसद में बढ़ा सकें.

इसी बीच तृणमूल कांग्रेस में भयंकर विद्रोह फूट पड़ा है. विधानसभा में टीएमसी के करीब 60 विधायकों ने निष्कासित विधायक ऋतब्रत बनर्जी को अपना नेता चुना है और स्पीकर को पत्र सौंपकर उनकी अगुवाई वाली पार्टी को आधिकारिक मान्यता देने की मांग की है. ये मांग स्पीकर द्वारा मान भी ली गई है. इस घटनाक्रम ने टीएमसी को बड़ा झटका दिया है, जो भाजपा के लिए माहौल और भी अनुकूल बना रहा है.

पश्चिम बंगाल में टीएमसी के भीतर मचे सियासी घमासान पर क्या बोले बीजेपी के तरुण चुघ (ETV Bharat)

सूत्रों की माने तो टीएमसी को ये भी डर सता रहा है कि आगामी मानसून सत्र से पहले भाजपा पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस (TMC) को और कमजोर करने के लिए 'ऑपरेशन लोटस' चला सकती है.

नई दिल्ली: पश्चिम बंगाल में चुनाव परिणाम के बाद से ही राजनीति में काफी हलचल है. जहां तक बात तृणमूल कांग्रेस की है, तो पार्टी में अंदरूनी घमासान मचा हुआ है. भारतीय जनता पार्टी की इस पर नजर बनी हुई है.

एक सूत्र ने बताया, "कुछ टीएमसी सांसद पहले से ही असंतुष्ट हैं और केंद्र की योजनाओं तथा विकास कार्यों को देखते हुए भाजपा से जुड़ने को तैयार हैं." पार्टी सूत्रों का कहना है कि सत्र शुरू होने से पहले इन नेताओं को पार्टी में शामिल कर लोकसभा में संख्याबल बढ़ाने की रणनीति पर भी अंदरखाने काम चल रहा है. हालांकि, इससे पहले चुनाव के दौरान भी 'ऑपरेशन लोटस' की चर्चाएं जोरों पर थीं, लेकिन अब सत्ता में आने के बाद यह और प्रभावी हो सकता है.

भाजपा सूत्रों का कहना है कि, टीएमसी के इस आंतरिक कलह का फायदा उठाते हुए पार्टी टीएमसी के असंतुष्ट सांसदों और विधायकों को अपनी ओर खींचने की कोशिशें तेज कर सकती है. सूत्रों की माने तो पश्चिम बंगाल से टीएमसी के लगभग 20 सांसद भाजपा के संपर्क में है. जिससे, तृणमूल कांग्रेस में टूट की भी स्थिति बन रही है. कई नेता केंद्र की योजनाओं और विकास कार्यों को देखते हुए भाजपा से जुड़ने को तैयार हैं.

टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी पहले ही 'ऑपरेशन लोटस' की आशंका जता चुकीं है. पार्टी के अंदरूनी कलह और कुछ विधायकों की बागी गुट बनाने की घटनाओं ने इन अटकलों को और हवा दी है.

टीएमसी का कहना है कि भाजपा जबरन या प्रलोभन देकर नेताओं को तोड़ने की कोशिश कर रही है, लेकिन वे अपनी एकजुटता बनाए रखेंगे. बहरहाल टीएमसी में जिस तरह की बगावत नजर आ रही है, यदि उनके विधायक और सांसद इसी तरह बगावत करते रहे तो मानसून सत्र में संसद की गतिविधियां और दिलचस्प हो सकती हैं. पश्चिम बंगाल में नई सरकार के गठन के बाद यह कदम राज्य के बाद अब केंद्र में भी समीकरण बदल सकता है.

वहीं भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुघ ने टीएमसी की नेता ममता बनर्जी पर हमला बोलते हुए कहा कि, 'खेला होबे की हिंसक जिहादी' संस्कृति को जिन्होंने बंगाल में अपना हथियार बनाया और उनकी तानाशाही वाली निर्ममता वाली सरकार जनता ने उखाड़ दी है. अब कुंठित हताशा निराशा में बेहुदा बयानबाजी कर रहे हैं.

तरुण चुघ ने कहा कि जनता ने आपको (टीएमसी) वोट की चोट से सजा दी है, उसे स्वीकार करिए. जेहादी मानसिकता और हिंसक सोच पर चलकर राजनीति करने वालों को जनता ने करारा जवाब दिया है.

उन्होंने कहा कि, ममता बनर्जी को जनता के फैसले और आक्रोश को स्वीकार करना चाहिए. अब बंगाल की चिंता का काम बंगाल की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को दिया है और भारतीय जनता पार्टी बखूबी से जनता का दिल जीतने का काम कर रही है.

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