सरकारी स्कूल के छात्र की उड़ान पहुंची इसरो तक, दसवीं के आशु ने अपनी प्रतिभा से बढ़ाया दिल्ली का मान
रोहिणी के सरकारी स्कूल की कक्षा से इसरो तक पहुंची आशु की यह कहानी, बच्चों के लिए प्रेरणा है. ईटीवी भारत के मनोज की रिपोर्ट
Published : November 4, 2026 at 7:32 PM IST
नई दिल्ली: हौसले बुलंद हों और कुछ नया करने का जुनून, तो मंज़िल तक पहुंचने का रास्ता निकल ही आता है. रोहिणी सेक्टर-21 के एक सरकारी स्कूल में दसवीं कक्षा के छात्र आशु ने अपनी वैज्ञानिक सोच और मेहनत से यह साबित कर दिखाया है. इसरो के इनोवेशन कार्यक्रम में चयनित होकर आशु ने मून लैंडिंग प्रोजेक्ट तैयार किया और उसे वैज्ञानिकों के सामने प्रस्तुत किया. रोहिणी के सरकारी स्कूल की कक्षा से इसरो तक पहुंची आशु की यह कहानी, कई बच्चों के लिए प्रेरणा है.
दरअसल आशु की शुरुआत से ही विज्ञान में गहरी रुचि रही है. वह हमेशा विज्ञान से जुड़ी नई तकनीकों और आविष्कारों के बारे में जानने की कोशिश करता था. इसी दौरान उसे अपने विद्यालय के माध्यम से इसरो द्वारा आयोजित इनोवेशन क्लासेज की जानकारी मिली. इस कार्यक्रम में देश और दुनिया के प्रतिभाशाली बच्चों की योग्यता को परखा गया, जिसमें इंटरव्यू के कठिन चरण को पार कर आशु ने अपनी जगह बनाई.
दिल्ली से चयनित दो बच्चों में आशु भी शामिल रहा. इसके बाद उसने इसरो की ऑनलाइन क्लासेज ज्वाइन की, जहां उसे नई तकनीकों और वैज्ञानिक आविष्कारों की जानकारी दी गई. इसी दौरान उसे एक प्रोजेक्ट तैयार करने का टास्क मिला. आशु ने अपनी सोच और मेहनत से मून लैंडिंग प्रोजेक्ट तैयार किया और इसे इसरो के वैज्ञानिकों के सामने प्रस्तुत किया.
आशु के इस प्रयास से प्रभावित होकर उसे इसरो के कार्यालय बुलाया गया जहां उसकी प्रतिभा और इनोवेशन के लिए सम्मानित किया गया और प्रमाणपत्र भी प्रदान किया गया. इतना ही नहीं, इसरो के अधिकारियों ने उसे आगे की पढ़ाई पूरी करने के बाद संस्थान से जुड़कर शिक्षा और विशेष कोर्स करने का अवसर पाने के लिए भी प्रोत्साहित किया. साथ ही भविष्य में उसके नए आविष्कारों को आगे बढ़ाने में सहयोग का भरोसा दिया.
प्रधानाचार्य जोगिंदर सिंह इन्होंने बताया कि हमारे विद्यालय में सरकार की तरफ से इनोवेशन लैब के लिय फंड दिया जाता है जो बच्चों को इनोवेटिव करने के लिय खर्च होता है और हमारे बच्चों ने अलग अलग स्थान पर विज्ञान में मुकाम हासिल किये है. हमारे विद्यालय के इस बच्चे ने भी इसरो की क्लास ली और अपने इस हुनर को दिखाया ओर ये हमारे विद्यालय के टीचर्स के अथक प्रयास है जिसकी वजह से बच्चे इतने आगे जा रहे है.
फिलहाल आशु यहीं नहीं रुकना चाहता. अब वह डिफेंस सिस्टम से जुड़ी एक नई इनोवेशन पर काम करने की तैयारी कर रहा है. आशु का सपना है कि उसकी वैज्ञानिक सोच और मेहनत देश के काम आए.
रोहिणी के सरकारी स्कूल से निकलकर इसरो तक पहुंची इस छात्र की उड़ान उन तमाम बच्चों के लिए प्रेरणा है जो सीमित संसाधनों के बावजूद बड़े सपने देखते है. आशु ने साबित कर दिया है कि प्रतिभा किसी बड़े संस्थान या महंगे स्कूल की मोहताज नहीं होती, जरूरत होती है तो सिर्फ सही अवसर, मेहनत और मजबूत इरादों की.
इसे भी पढ़ें
- अभिजीत दीपके को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लिया, 'लहरा दो तिरंगा' मार्च में जा रहे थे कनॉट प्लेस
- CJP प्रोटेस्ट: SC ने सेंट्रल पार्क शटडाउन पर तुरंत सुनवाई की याचिका खारिज की, कहा- उम्मीद है कि 'अच्छी समझ आएगी'
- अभिजीत दीपके का ऐलान: तिरंगा फहराएंगे, जेल जाना पड़ा तो भी तैयार, सेंट्रल पार्क बंद होने पर सरकार पर बोला हमला