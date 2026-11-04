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सरकारी स्कूल के छात्र की उड़ान पहुंची इसरो तक, दसवीं के आशु ने अपनी प्रतिभा से बढ़ाया दिल्ली का मान

दसवीं के आशु की सफलता की कहानी ( Photo Credit; ETV Bharat )

नई दिल्ली: हौसले बुलंद हों और कुछ नया करने का जुनून, तो मंज़िल तक पहुंचने का रास्ता निकल ही आता है. रोहिणी सेक्टर-21 के एक सरकारी स्कूल में दसवीं कक्षा के छात्र आशु ने अपनी वैज्ञानिक सोच और मेहनत से यह साबित कर दिखाया है. इसरो के इनोवेशन कार्यक्रम में चयनित होकर आशु ने मून लैंडिंग प्रोजेक्ट तैयार किया और उसे वैज्ञानिकों के सामने प्रस्तुत किया. रोहिणी के सरकारी स्कूल की कक्षा से इसरो तक पहुंची आशु की यह कहानी, कई बच्चों के लिए प्रेरणा है.

दरअसल आशु की शुरुआत से ही विज्ञान में गहरी रुचि रही है. वह हमेशा विज्ञान से जुड़ी नई तकनीकों और आविष्कारों के बारे में जानने की कोशिश करता था. इसी दौरान उसे अपने विद्यालय के माध्यम से इसरो द्वारा आयोजित इनोवेशन क्लासेज की जानकारी मिली. इस कार्यक्रम में देश और दुनिया के प्रतिभाशाली बच्चों की योग्यता को परखा गया, जिसमें इंटरव्यू के कठिन चरण को पार कर आशु ने अपनी जगह बनाई.