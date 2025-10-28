ETV Bharat / bharat

देश के सबसे बड़े हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट सुबनसिरी की पहली यूनिट चालू

देश के सबसे बड़े हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट सुबनसिरी की पहली यूनिट चालू ( Facebook @NHPC )

नई दिल्ली: भारत के हाइड्रोपावर लैंडस्केप के लिए एक ऐतिहासिक क्षण मे NHPC की 2000 मेगावाट सुबनसिरी लोअर हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर (HEP) की यूनिट-I (250 मेगावाट) की वेट कमीशनिंग 24 अक्टूबर 2025 को मशीन के सफल मैकेनिकल रन के साथ शुरू हुई, जिससे देश के सबसे बड़े हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की पहली यूनिट के चालू होने की शुरुआत हुई. NHPC की अब तक की सबसे बड़ी यूनिट क्षमता के रूप में ऊंचा खड़ा, यह मील का पत्थर इंजीनियरिंग मास्टरी, टीम वर्क और एक हरित कल को शक्ति प्रदान करने के साझा दृष्टिकोण का जश्न मनाता है. ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी सुबनसिरी पर बनने वाली इस परियोजना में अंतत 2,000 मेगावाट की स्थापित क्षमता वाली आठ यूनिट होंगी और अगले सालष के मध्य में पूरी हो जाने पर यह सबसे बड़ी जलविद्युत परियोजनाओं में से एक होगी. परियोजना में हो चुकी है काफी देरी

स्थानीय समुदायों द्वारा इसके विरोध में किए गए विरोध प्रदर्शनों और भूस्खलन सहित पर्यावरणीय फैक्टर्स के कारण इस परियोजना में काफी देरी हुई है. इस देरी के कारण परियोजना की लागत 2002 में 6,285 करोड़ रुपये से बढ़कर अब 26,075 करोड़ रुपये हो गई है. सुबनसिरी हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स को मूल रूप से 2014 में पूरा होना था.