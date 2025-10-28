देश के सबसे बड़े हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट सुबनसिरी की पहली यूनिट चालू
सुबनसिरी लोअर एचईपी भारत का सबसे बड़ा हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावरहाउस बनेगा. इससे लाखों घरों तक रोशनी पहुंचेगी.
Published : October 28, 2025 at 5:29 PM IST
नई दिल्ली: भारत के हाइड्रोपावर लैंडस्केप के लिए एक ऐतिहासिक क्षण मे NHPC की 2000 मेगावाट सुबनसिरी लोअर हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर (HEP) की यूनिट-I (250 मेगावाट) की वेट कमीशनिंग 24 अक्टूबर 2025 को मशीन के सफल मैकेनिकल रन के साथ शुरू हुई, जिससे देश के सबसे बड़े हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की पहली यूनिट के चालू होने की शुरुआत हुई.
NHPC की अब तक की सबसे बड़ी यूनिट क्षमता के रूप में ऊंचा खड़ा, यह मील का पत्थर इंजीनियरिंग मास्टरी, टीम वर्क और एक हरित कल को शक्ति प्रदान करने के साझा दृष्टिकोण का जश्न मनाता है. ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी सुबनसिरी पर बनने वाली इस परियोजना में अंतत 2,000 मेगावाट की स्थापित क्षमता वाली आठ यूनिट होंगी और अगले सालष के मध्य में पूरी हो जाने पर यह सबसे बड़ी जलविद्युत परियोजनाओं में से एक होगी.
परियोजना में हो चुकी है काफी देरी
स्थानीय समुदायों द्वारा इसके विरोध में किए गए विरोध प्रदर्शनों और भूस्खलन सहित पर्यावरणीय फैक्टर्स के कारण इस परियोजना में काफी देरी हुई है. इस देरी के कारण परियोजना की लागत 2002 में 6,285 करोड़ रुपये से बढ़कर अब 26,075 करोड़ रुपये हो गई है. सुबनसिरी हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स को मूल रूप से 2014 में पूरा होना था.
सबसे बड़ा हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावरहाउस
प्रोजेक्ट पूरा होने पर सुबनसिरी लोअर एचईपी भारत का सबसे बड़ा हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावरहाउस बनेगा. इससे लाखों घरों तक रोशनी पहुंचेगी और देश की एनर्जी सिक्योरिटी और सतत विकास को आगे बढ़ाएगा. सुबनसिरी हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट की चार यूनिट्स दिसंबर तक व्यावसायिक रूप से काम शुरू कर देंगी, जबकि बाकी चार यूनिट्स—जो निर्माण के उन्नत चरण में हैं—मई 2026 तक तैयार होने की संभावना है.
नेशनल ग्रिड के साथ कोर्डिनेशन
इस संबंध में एनएचपीसी ने शुक्रवार को सोशल मीडिया पर पोस्ट किया और कहा, "यूनिट 1 के सफल वेट कमीशनिंग के साथ नेशनल ग्रिड के साथ कोर्डिनेशन शुरू हो गया है. इसके बाद जल्द ही 250 मेगावाट की तीन और यूनिट शुरू होंगी - इस वर्ष 1,000 मेगावाट की क्षमता और जुड़ जाएगी."
इससे पहले अप्रैल 2025 में एनएचपीसी द्वारा जलाशय को पहली बार भरने की अनुमति का अनुरोध करने के बाद, एनडीएसए ने एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया था. समिति के सदस्यों ने परियोजना स्थल का तीन बार दौरा किया और बांध की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एनएचपीसी को उन्नयन कार्यों का सुझाव दिया.
सुबनसिरी प्रोजेक्ट की खासियत
|फीचर
|विवरण
|लोकेशन
|अरुणाचल प्रदेश और असम के निचले सुबनसिरी में स्थित
|डैम
|नदी तल से 116 मीटर ऊंचा और 283 मीटर लंबा कंक्रीट का गुरुत्व बांध
|इंस्टॉल कैपेसिटी
|2000MW ( 250WM x 8)
|वार्षिक ऊर्जा उत्पादन
|7422 MU in a 90% डिपेंडिबल ईयर.
|अप्रोच
|निकटतम रेलवे स्टेशन गोगामुख/उत्तरी लखीमपुर है और निकटतम हवाई अड्डा लीलाबाड़ी/डिब्रूगढ़ है
|कैपेसिटी
|2000 MW (8x250 MW)
|डिजाइन एनर्जी
|7421.59 MU ( 90% डिपेंडिबल ईयर)
|प्रोजेक्ट की लागत
|6285.33 करोड़ रुपये (दिसंबर 2002 मूल्य स्तर) अब अनुमानित: 26075.54 करोड़ रुपये (पूर्णता लागत स्तर पर)
|ग्रोस हेड
|91m
|स्पिल वे रेडियल गेट्स
|9 Nos, 7.3 m x 9.5m.
|हेड रेस टनल
|8 Nos., 9.5m dia, घोड़े की नाल की शेप, 7124 m टोटल लेंथ
|सर्ज टनल
|8 Nos., 9.5 m dia., घोड़े की नाल की शेप 3545m टोटल लेंथ
|प्रेशर शाफ्ट
|8Nos., सरकुलर, 9.5/8/7m dia, लेंथ 192m to 215m, 8 Nos., वर्टिकल प्रेशर शाफ्ट - प्रत्येक 48m डीप..
|सरफेस पावर हाउस
|सरफेस पावर हाउस में 250 मेगावाट क्षमता वाली फ्रांसिस टर्बाइनों की 8 यूनिट लगाई जाएंगी.
|टेल रेस चैनल
|टेल रेस चैनल, 206 m x 35 m (W x L)
