ठेले से तिरंगे तक का सपना: 'नान' बेचकर 'मिस्टर इंडिया' बने राजकुमार का अद्भुत सफर!, अगला लक्ष्य 'मिस्टर एशिया' बनना
राजकुमार ने बताया कि उन्होंने सोचा कि अगर नौकरी से सपना पूरा नहीं हो पा रहा, तो खुद का काम शुरू किया जाए.
Published : March 31, 2026 at 12:11 PM IST
By- DHANANJAY VERMA
नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली की भागदौड़ भरी जिंदगी में जहां लोग रोजी-रोटी के लिए संघर्ष करते हैं, वहीं कुछ लोग उसी संघर्ष को अपनी ताकत बनाकर इतिहास रच देते हैं. एक ऐसी ही प्रेरणादायक कहानी है शिवाजी मेट्रो स्टेशन के पास नान का ठेला लगाने वाले राजकुमार की. जिन्होंने विपरीत परिस्थितियों के में न सिर्फ अपने परिवार का पेट भरा, बल्कि बॉडीबिल्डिंग की दुनिया में रेहड़ी पर काम करते राजकुमार जैसा खिताब भी हासिल कर किया.
सड़क किनारे सजी साधारण सी रेहड़ी, तवे पर सिकते नान व ग्राहकों की भीड़-पहली नजर में यह एक आम ठेला लगता है. लेकिन जब लोगों की नजर ठेले पर लगी तस्वीरों पर जाती है, तो कहानी बदल जाती है. इन तस्वीरों में मंच पर खड़े, मेडल पहने एक बॉडीबिल्डर नजर आते हैं. ये तस्वीरें राजकुमार की हैं, जो दिन में नान बेचते हैं और सुबह-शाम जिम में पसीना बहाकर अपने देश का नाम रोशन करने का सपना देखते हैं.
बिहार से दिल्ली पहुंचे तो रिक्शा चलाया व बर्तन भी धुले
मूल रूप से बिहार के छपरा जिले के रहने वाले राजकुमार 41 वर्ष के हैं. वर्ष 1997 में बेहतर भविष्य की तलाश में वह दिल्ली आए थे. शुरुआत आसान नहीं थी. उन्होंने कभी रिक्शा चलाया, कभी होटलों में बर्तन धोए, तो कभी कुकिंग का काम किया. आर्थिक तंगी इतनी थी कि दो वक्त की रोटी भी मुश्किल से जुटती थी. लेकिन बचपन से दिल में बॉडीबिल्डर बनने का एक सपना पल रहा था.
ईटीवी भारत से बातचीत में राजकुमार बताते हैं कि
बॉडीबिल्डिंग का शौक तो बचपन से था, लेकिन डाइट व ट्रेनिंग का खर्च उठा पाना मुश्किल था. कई बार लगा कि सपना अधूरा रह जाएगा. लेकिन शादी व बच्चों की जिम्मेदारियों ने इस सपने को और दूर कर दिया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी.
खाने का ठेला लगाया और इसी खाने से शुरू की गैनिंग
राजकुमार ने बताया कि उन्होंने सोचा कि अगर नौकरी से सपना पूरा नहीं हो पा रहा, तो खुद का काम शुरू किया जाए. इसी सोच के साथ उन्होंने नान का ठेला लगाना शुरू कर दिया. ये ठेला उनके लिए सिर्फ रोजगार का जरिया नहीं, बल्कि उनके सपनों की सीढ़ी बन गया. इसी की कमाई से उन्होंने अपनी डाइट का खर्च निकाला, जिम की तैयारी जारी रखी और परिवार भी संभाला.
इसमें सबसे खास बात ये है कि उन्होंने महंगे सप्लीमेंट्स के बजाय साधारण खाने से अपनी बॉडी बनाई. उबले आलू, दाल, छोले व मिस्सी रोटी इन्हीं चीजों से उन्होंने अपनी गैनिंग शुरू की. राजकुमार ने बताया कि अगर पैसे कम हैं तो मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है. प्रोसेस लंबा होता है, लेकिन एक न एक दिन मंजिल मिलती जरूर है.
Mr. Asia के लिए चार घंटे की वर्कआउट
राज कुमार की दिनचर्या किसी आम इंसान के लिए असंभव सी लगती है. सुबह 4 बजे उठकर जिम जाना, फिर घर आकर खाना बनाना, बच्चों को स्कूल भेजना, दिनभर ठेला चलाना और रात में फिर जिम जाकर वर्कआउट करना. ये सिलसिला रोज चलता है. वह दिन में करीब 4 घंटे की कड़ी ट्रेनिंग के साथ वे अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं. राज कुमार की ये मेहनत रंग लाई. उन्होंने “Mr. Delhi”, “North India” और “Mr. India” जैसे कई खिताब अपने नाम कर चुके हैं. अब उनका अगला लक्ष्य “Mr. Asia” बनना है, जिसके लिए वह जी-जान से तैयारी कर रहे हैं.
राजकुमार के ट्रेनर अरुण सिंह ने ईटीवी भारत से बातचीत में कहा कि,
राजकुमार में शुरू से ही अलग जज्बा था. वो सुबह 4 बजे उठते थे, बिना किसी शिकायत के मेहनत करते थे. आर्थिक दिक्कतों के बावजूद उन्होंने कभी हार नहीं मानी. आज उनकी सफलता देखकर गर्व होता है. उनकी मेहनत और लगन देखकर उन्हें अच्छी ट्रेनिंग देने और प्रतियोगिता के लिए तैयार करने का खुद ही मन कर जाता है.
ठेले पर खाना ही नहीं परोस रहे मोटीवेशन
राजकुमार की खासियत सिर्फ उनकी उपलब्धियां ही नहीं हैं, बल्कि उनका नजरिया भी बेहद खास है. वे अपने ठेले पर आने वाले ग्राहकों को मुफ्त में डाइट व फिटनेस की सलाह देते हैं. वे कहते हैं कि कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता है. अगर आपके अंदर जुनून है तो आप कहीं से भी शुरू करके कहीं भी पहुंच सकते हैं. वह सिर्फ खाना ही नहीं परोसते बल्कि मोटीवेशन भी परोस रहे हैं.
ग्राहक भी राजकुमार से सिर्फ खाना ही नहीं, बल्कि प्रेरणा लेने आते हैं. राजकुमार के ठेले पर मौजूद एक ग्राहक बंटी प्रजापति ने ईटीवी से बातचीत में कहा कि राजकुमार से सीखने को मिलता है कि मेहनत से सब कुछ संभव है. ये हमें बताते हैं कि सही डाइट व मेहनत से कोई भी फिट रह सकता है.
राजकुमार के बिहार से दिल्ली और फिर रिक्शा चलाने से लेकर बॉडीबिल्डिंग प्रतियोगिता के रैंप तक का संघर्ष सिर्फ एक कहानी ही नहीं, बल्कि उस हर आम इंसान के लिए प्रेरणा है जो सीमित संसाधनों के बावजूद बड़े सपने देखने की हिम्मत रखता है. राजकुमार ने यह साबित कर दिया कि यदि इरादे मजबूत हों, तो ठेले से लेकर अंतरराष्ट्रीय मंच तक का सफर तय किया जा सकता है. राजकुमार नान के साथ लोगों को उम्मीद भी परोस रहे हैं कि हालात चाहे जैसे भी हों यदि मेहनत व लगन हो तो हर सपना हकीकत बन सकता है.
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