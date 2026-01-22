ETV Bharat / bharat

'इक्कीस' फिल्म में उभरा 1971 का गुमनाम वीर, जानिए बसंतर योद्धा सगत सिंह की अनकही कहानी

सगत सिंह की बहादुरी फिल्म 'इक्कीस' में दिखाई गई ( ETV Bharat Jodhpur )