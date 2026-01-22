'इक्कीस' फिल्म में उभरा 1971 का गुमनाम वीर, जानिए बसंतर योद्धा सगत सिंह की अनकही कहानी
1971 के युद्ध में जोधपुर के सगत सिंह ने अरुण खेत्रपाल के साथ दुश्मन टैंकों का मुकाबला किया और शहीद हुए थे.
Published : January 22, 2026 at 3:32 PM IST
जोधपुर: जिले के शेरगढ़ का बेलवा गांव, जिसे अब सगत नगर के नाम से जाना जाता है. यहां के सपूत नायब रिसालदार सगत सिंह इंदा को 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध में अपनी अदम्य बहादुरी के लिए आज भी याद किया जाता है. उन्होंने पूना हॉर्स रेजिमेंट (17 पूना हॉर्स) में टैंक ट्रेनर और ट्रूप लीडर के रूप में देश के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया.
अरुण खेत्रपाल के साथ बसंतर की लड़ाई: 1971 का युद्ध छिड़ा तो पूना हॉर्स रेजिमेंट पश्चिमी मोर्चे पर शकरगढ़ सेक्टर में तैनात थी. बसंतर नदी के पास बसंतर की लड़ाई (4 से 16 दिसंबर 1971) दुनिया की सबसे बड़ी टैंक लड़ाइयों में से एक बनी. यहां पाकिस्तानी सेना ने भारी संख्या में पैटन टैंकों और हवाई हमलों से भारतीय सेना पर दबाव बनाया. सगत सिंह इंदा इस रेजिमेंट में टैंक प्रशिक्षक थे. उन्होंने ही नए जवानों को टैंक चलाने और युद्ध की कला सिखाई. सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल (जिन्हें बाद में परमवीर चक्र मिला) भी सगत सिंह की देखरेख में ही ट्रेनिंग लेकर तैयार हुए. अरुण की उम्र महज 21 साल थी, लेकिन उनका जज्बा अद्भुत था.
इसे भी पढ़ें- ऑपरेशन सिंदूर में वीरता दिखाने वाले बारां के सपूत ग्रुप कैप्टन अनिमेश पाटनी को मिलेगा गैलंट्री अवॉर्ड 'वीर चक्र'
पूना हॉर्स से ही रिटायर हुए महावीर सिंह ने बताया कि 16 दिसंबर 1971 को जर्पाल इलाके में पाकिस्तानी सेना ने बड़े हमले किए. अरुण खेत्रपाल की ट्रूप में सगत सिंह ट्रूप जेसीओ थे. उनके साथ तीन टैंक थे, जिनमें एक अरुण का भी था. दोनों ने मिलकर पाकिस्तानी टैंकों का डटकर मुकाबला किया. कई दुश्मन टैंक तबाह किए. पाकिस्तानी हवाई हमलों में सगत सिंह का टैंक पर मशीनगन की बौछार हुई. छाती और चेहरे में गंभीर चोट लगी, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी. उन्होंने अपने साथियों को आदेश दिया, "मुझे छोड़ो, अरुण साहब की मदद करो और लड़ते रहो!" वे अंत तक टैंक में डटे रहे और शहीद हो गए. अरुण खेत्रपाल भी इसी लड़ाई में शहीद हुए, लेकिन उनके पराक्रम से पाकिस्तानी हमला थम गया.
पूना हॉर्स का गौरव और दो परमवीर चक्र: पूना हॉर्स रेजिमेंट भारतीय सेना की सबसे प्रतिष्ठित बख्तरबंद इकाइयों में से एक है. इसकी जड़ें ईस्ट इंडिया कंपनी के समय से हैं. 1971 में इसने पाकिस्तानी 13 लांसर्स बटालियन, जो पहले इसी रेजिमेंट से अलग हुई थी उसका मुकाबला किया. रेजिमेंट के दो परमवीर चक्र विजेता हैं अरुण खेत्रपाल और धन सिंह थापा हैं. वर्तमान में यह भारतीय सेना की 17वीं पूना हॉर्स के नाम से जानी जाती है.
इसे भी पढ़ें- वीरता को सलाम : राजस्थान के रणबांकुरे, जिन्होंने कारगिल में दिया था अदम्य साहस का परिचय
सगत सिंह को उनकी बहादुरी के लिए मेंशन इन डिस्पैचेस सम्मान मिला, लेकिन उनका नाम ज्यादा चर्चा में नहीं रहा. अब हाल ही में आई फिल्म 'इक्कीस',जो अरुण खेत्रपाल की कहानी पर आधारित है, इसमें सगत सिंह की भूमिका को दिखाया गया है. अभिनेता सिकंदर खेर ने उनका किरदार निभाया, जहां वे अरुण के साथ हमेशा आगे नजर आते हैं. हाल ही में जोधपुर में 'इक्कीस' का विशेष शो रखा गया. भाजपा नेता जसवंत सिंह इंदा ने इसका आयोजन किया. सगत सिंह के पुत्र सुमेर सिंह, भाई चैन सिंह, और पौत्री दीपिका शामिल हुए. क्षेत्र के पूर्व सैनिकों और अरुण के टैंक चालक रहे प्रयाग सिंह के परिजनों का भी सम्मान किया गया.
परिवार को गर्व है कि सगत सिंह ने देश के लिए सर्वस्व कुर्बान किया. उनकी पौत्री दीपिका ने बताया कि फिल्म में उन्हें सगत सिंह राठौड़ कहा गया, जबकि उनका गोत्र इंदा है. उन्होंने अपने दादाजी के लिए एक भावुक कविता भी लिखी. सगत सिंह इंदा जैसे अनगिनत वीरों का योगदान कागजों तक सीमित रहा, लेकिन अब फिल्म और इतिहास के माध्यम से उनकी वीरता सामने आ रही है. ये वो नायक हैं जिन्होंने टैंक में बैठकर दुश्मन को घुटनों पर ला दिया और देश की रक्षा में प्राण न्योछावर कर दिए.
इसे भी पढ़ें- अमर शहीद पूनमसिंह भाटी का 59वां बलिदान दिवस : 1965 के भारत-पाक युद्ध में पाक रेंजर्स के हौसले कर दिए थे पस्त