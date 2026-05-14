प्रिया कपूर पर पोस्ट मामले में ‘The Skin Doctor’ को जमानत, कोर्ट ने कहा- हिरासत जरूरी नहीं
प्रिया कपूर के खिलाफ सोशल मीडिया पोस्ट मामले में इंफ्लूएंसर डॉ. नीलम सिंह उर्फ The Skin Doctor को जमानत मिल गयी.
Published : May 14, 2026 at 3:30 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने सोशल मीडिया पर संजय कपूर की पत्नी प्रिया कपूर के खिलाफ पोस्ट मामले में इंफ्लूएंसर डॉ. नीलम सिंह उर्फ The Skin Doctor को जमानत दे दी है. अदालत ने सुनवाई के दौरान माना कि आरोपी को हिरासत में रखने से जांच में कोई विशेष लाभ नहीं होगा, जबकि डॉ. सिंह ने जांच में सहयोग करने और अपना मोबाइल फोन पुलिस को सौंपने की सहमति जताई है. यह मामला उद्योगपति संजय कपूर की मौत और उनकी संपत्ति को लेकर उठे विवाद से जुड़ा हुआ है.
जुडिशियल मजिस्ट्रेट स्नेहिल शर्मा ने 13 मई की रात को जमानत देने का आदेश दिया. डॉ नीलम सिंह 'The skin doctor' नामक अकाउंट चलाती है. नीलम सिंह को 13 मई की रात करीब दस बजे जज के सामने पेश किया गया. दिल्ली पुलिस दो दिन की हिरासत की मांग की थी. सुनवाई के दौरान डॉ नीलम सिंह ने कहा कि वो जांच में सहयोग करने और एक हफ्ते के भीतर अपना मोबाइल फोन भी पुलिस को सौंपने को तैयार है.
संजय कपूर की संपत्ति के विरासत मामले में किया था कमेंट
कोर्ट के अनुसार, डॉ नीलम सिंह को हिरासत में रखने से कोई विशेष लाभ नहीं होगा. इस मामले में प्रिया कपूर ने दिल्ली के वसंत कुंज थाने में शिकायत दर्ज करायी थी. डॉ नीलम सिंह चर्म रोग विशेषज्ञ और पॉलिटिकल कमेंटेटर हैं. उनकी एक्स, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर The skin doctor के नाम से अकाउंट हैं, जिसके काफी फॉलोवर्स हैं. डॉ नीलम सिंह ने अपने पोस्ट में संजय कपूर की मौत की परिस्थितियों पर सवाल उठाया था और संजय कपूर की संपत्ति के विरासत के विवाद पर भी कमेंट किया था. प्रिया कपूर ने अपनी शिकायत में कहा था कि डॉ नीलम सिंह के पोस्ट में किए गए दावे झूठ और भ्रामक थे.
व्यवसायी संजय कपूर सोना कॉमस्टार के चेयरमैन थे. वे फिल्म अभिनेत्री करिश्मा कपूर के पूर्व पति थे. संजय कपूर का निधन जून 2025 में लंदन में पोलो खेलने के दौरान हुआ था. संजय कपूर की मौत के बाद करिश्मा कपूर के बच्चों ने दिल्ली हाईकोर्ट में वसीयत पर सवाल उठाते हुए याचिका दायर किया है. हाईकोर्ट ने 30 अप्रैल को संजय कपूर की 30 हजार करोड़ रुपये की संपत्तियों को किसी तीसरे पक्ष को बेचने पर रोक लगा दिया था. अब प्रिया कपूर संजय कपूर की संपत्तियां नहीं बेच सकेंगी. हाईकोर्ट ने संजय कपूर के अकाउंट को फ्रीज कर दिया था.
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