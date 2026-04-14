दूसरे विश्व युद्ध का जंग लगा जेरीकैन, जिसने लद्दाख में युद्धक्षेत्र की सफाई की शुरुआत की
कर्नल बिंद्रा के मुताबिक, लद्दाख ट्रिप के दौरान उन्होंने एक खच्चर को लंगड़ाते हुए देखा था. सफेद बर्फ पर खून के धब्बे थे.
Published : April 14, 2026 at 5:14 PM IST
श्रीनगर: जब लद्दाख के बर्फ से ढके पहाड़ों में दो आदमियों के हाथ एक मेटल का जेरीकैन (पेट्रोल रखने का मर्तबान या डिब्बा) लगा, तो वह दूसरे विश्व युद्ध के समय का एक निशान निकला. इस पुराने कैन ने लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचा है.
लेकिन ग्लेशियरों और बर्फ से ढकी हिमालय की चोटियों पर लंबे समय से बचे हुए मेटल के कबाड़ पर गहरे सवाल खड़े कर दिए, जहां भारतीय सेना बॉर्डर पर पाकिस्तान और चीन का सामना कर रही है.
पूर्व अनुभवी आर्मी अफसर कर्नल पीएस बिंद्रा (रिटायर्ड) ने कहा कि, बरामद किया गया जंग लगा जेरीकैन मजबूत था और बर्फ में पिघला नहीं था. इसे 1944 में वहां गिराया गया था. कर्नल पीएस बिंद्रा (रिटायर्ड) वह हैं, जिन्होंने इंडियन आर्मी की नॉर्दर्न कमांड को इलाके की इकोलॉजिकली नाज़ुक सीमाओं से मेटल वेस्ट साफ करने के लिए भेजा था.
यह उन डिब्बों में से एक था जो सरहदों की रखवाली करने वाले सैनिकों के जिंदा रहने के लिए थे. इतने सालों में, ऐसे कई बचे हुए डिब्बे या ड्रम बॉर्डर पर सुरक्षा बलों द्वारा बंकरों या कामचलाऊ सीढ़ियों के लिए दोबारा इस्तेमाल किए गए. फिर भी, पहाड़ों, घाटियों और ग्लेशियरों पर ऐसे हजारों जेरीकैन जमा हो गए हैं, जो एक 'खामोश निशान' बन गए हैं.
पूर्वी कमांड की आर्मी सर्विस कोर में काम कर चुके कर्नल बिंद्रा ने कहा, "सियाचिन या DBO (दुलत बेग ओल्डी) में दूर-दराज की मिलिट्री चौकियों तक सड़कों की कमी और खराब मौसम जैसी लॉजिस्टिक दिक्कतों की वजह से पहले इन जगहों से कचरा निकालना मुमकिन नहीं हो पाया." उन्होंने खुद पैराशूट से दूर-दराज की चौकियों पर डिब्बे और कंटेनर गिराए हैं.
लद्दाख या ठंडा रेगिस्तान, पाकिस्तान और चीन के साथ रणनीतिक सीमाओं का घर है, जिसमें दुनिया का सबसे ऊंचा मिलिट्री बैटल फील्ड सियाचिन भी शामिल है. लाइन ऑफ कंट्रोल पर ग्लेशियर पर भारत और पाकिस्तान के सैनिक आमने-सामने रहते हैं और 1984 में एक मिलिट्री ऑपरेशन हुआ था.
इस दौरान भारत ने रणनीतिक साल्टोरो हाइट्स पर कब्जा कर लिया था, जिससे भारतीय सेना को पाकिस्तान पर टैक्टिकल फायदा मिला, जो कम ऊंचाई पर हैं. तब से, मौसम की वजह से 869 से ज़्यादा भारतीय सैनिक मारे गए हैं. ग्लेशियर पर आखिरी गोली 2003 में भारत और पाकिस्तान के बीच सीजफायर होने से पहले चलाई गई थी. फिर भी पहरा कम नहीं किया गया है.
इन सभी सालों में, खाना या केरोसिन जैसी जरूरी सप्लाई मेटल के कंटेनर और जेरीकैन में ग्लेशियर तक पहुंचती है, जहां तापमान माइनस 60 तक गिर जाता है. उन्हें हेलीकॉप्टर से एयरड्रॉप किया जाता है या खच्चरों या पोर्टरों पर ले जाया जाता है. 21,000 फीट से ज़्यादा ऊंचाई पर, जो पश्चिमी यूरोप की सबसे ऊंची चोटी मोंट ब्लांक (15,766 फ़ीट) से भी ज्यादा है, केरोसिन का इस्तेमाल खाना पकाने या बर्फ उबालकर पानी बनाने के लिए किया जाता है.
कर्नल बिंद्रा ने कहा, "1962 से, लद्दाख में कई फॉरवर्ड पोस्ट सड़कों की पहुंच से बाहर थीं. इन दूर-दराज और मुश्किल इलाकों में तैनात सैनिकों को सप्लाई लगभग पूरी तरह से आर्मी सर्विस कोर के एयर मेंटेनेंस ऑपरेशन पर निर्भर करती थी, जिसे इंडियन एयर फ़ोर्स सपोर्ट करती थी."
डिब्बों का इस्तेमाल सिर्फ सुरक्षाबलों तक ही सीमित नहीं था. आम लोगों के लिए, जेरीकैन का इस्तेमाल लंबी दूरी से पानी इकट्ठा करने के लिए किया जाता था. 14,500 फीट की ऊंचाई पर, लुकुंग पैंगोंग लद्दाख में आखिरी गांव है जहां भारत की सीमा चीन से मिलती है. दो दशक से भी ज्यादा समय पहले, गांव के पूर्व पार्षद कोंचोक स्टैनजिन याद करते हैं कि लोग लंबी दूरी तय करके पानी लाने के लिए डिब्बे घोड़ों पर रखते थे.
उन्होंने कहा, "नल के पानी की कमी के कारण, कड़ाके की सर्दियों में 20 से 25 किलोमीटर दूर से पानी लाने के लिए 15 से 20 जेरीकैन घोड़ों पर लादकर ले जाए जाते थे. बाद में, इन डिब्बों को प्लास्टिक के डिब्बों से बदल दिया गया. वे अब भी मौजूद हैं." लेकिन स्टैनजिन ने आगे कहा कि लुकुंग जैसे गांवों को पीने का पानी मिलने के बाद डिब्बों में पानी लाने का चलन काफी हद तक खत्म हो गया है.
पहाड़ों को नुकसान पहुंचाने और साफ-सुथरी जमीन को नुकसान पहुंचाने के अलावा, कचरा लोगों, जानवरों और पानी की जगहों के लिए भी खतरा है. लद्दाख ट्रैवल ट्रेड अलायंस के हेड त्सेतन अंगचुक ने कहा कि पहले भी लोगों और जानवरों को चोट लगने की कई घटनाएं सामने आई हैं. यह एक अहम ऑर्गनाइजेशन है जिसने ट्रेकिंग एक्सपीडिशन के लिए इको-फ़्रेंडली गाइडलाइन तय की हैं.
उन्होंने कहा, "ट्रेकिंग कैंप के दौरान, हमारे 70 प्रतिशत ऑपरेटर केरोसिन के डिब्बों के बजाय एलपीजी ले जाते हैं. इससे पॉल्यूशन कम हुआ है. साथ ही, हमारी सख्त गाइडलाइन से पहाड़ों में डिब्बे जैसा कचरा फेंकने की लापरवाही भी कम हुई है."
कर्नल बिंद्रा मानते हैं कि अपनी एक लद्दाख ट्रिप के दौरान उन्होंने एक खच्चर को लंगड़ाते हुए देखा था जिस पर सफेद बर्फ पर खून के धब्बे थे और वह निशान बना रहा था. उन्होंने पाया कि मेटल के टुकड़े की वजह से चोट लगी थी. पॉपुलर ट्रेकिंग रूट पर, टूरिज्म स्टेकहोल्डर्स ने टूरिस्ट गाइड और शेफ से कचरा वापस करने को कहा है. उदाहरण के लिए, ट्रेकर्स और गाइड को यह पक्का करने के लिए सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा करना होता है कि कचरा पहाड़ों में न छोड़ा जाए. अंगचुक ने कहा, "जब शेफ और गाइड वापस आते हैं, तो कचरे का वजन किया जाता है. अगर कोई अंतर होता है, तो सिक्योरिटी डिपॉजिट से पेनल्टी तय की जाती है."
एजाज़ रसूल जैसे पर्यावरण के एक्सपर्ट चेतावनी देते हैं कि हेवी मेटल का अंदर जाना लंबे समय तक खतरा बना रहता है क्योंकि इससे मिट्टी और ग्लेशियर के पिघले पानी में केमिकल पॉल्यूशन हो सकता है, जिससे पानी की जगहों पर असर पड़ सकता है.
2019 में लद्दाख को एक अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाने और उसके बाद जून 2020 में चीन के साथ गलवान घाटी में झड़प के बाद, इस इलाके में दूर-दराज के इलाकों तक आसानी से पहुंचने लायक बनाने के लिए रणनीतिक सड़कों, पुलों, सुरंगों का तेजी से विकास हुआ है. केंद्र सरकार के आधिकारिक डेटा के मुताबिक, दिसंबर 2025 तक, पूर्वी लद्दाख में 19,400 फीट की ऊंचाई पर मिग ला दर्रे पर दुनिया की सबसे ऊंची मोटरेबल सड़क समेत 1,650 किलोमीटर से ज्यादा सड़कें बनाई जा चुकी हैं.
दूर-दराज की फॉरवर्ड पोस्ट तक सड़कों के विकास से दशकों से दबा हुआ पुराना कचरा भी सामने आया है. अब, भारतीय सेना के उत्तरी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा के नेतृत्व में, सेना 'रिवर्स लॉजिस्टिक्स' का पालन कर रही है, एक ऐसा कदम जो खाली सैन्य ट्रकों को राशन और आवश्यक आपूर्ति छोड़ने के बाद स्क्रैप के साथ वापस जाने की अनुमति देता है.
लेकिन जंग लगे कबाड़ को खोदकर निकालना मुश्किल काम है. कर्नल बिंद्रा का मानना है कि कुलियों को प्रोत्साहन देकर, वे माइनस 25 डिग्री जैसे कम तापमान में भी जंग खा रहे कबाड़ को इकट्ठा करने के लिए प्रोत्साहित हो सकते हैं. उन्होंने कहा, "कबाड़ बर्फ से जम गया है और उसे नंगे हाथों से बाहर निकालने से लोगों को चोट लग सकती है या नुकसान हो सकता है," उन्होंने कॉर्पोरेट की सामाजिक जिम्मेदारी के तहत कॉर्पोरेट से पैसे की मदद से प्रोत्साहन देने का सुझाव दिया.
कर्नल बिंद्रा ने कहा, "एक कुली को एक डिब्बा लाने के लिए 10 रुपये दिए जा सकते हैं और इससे वह कचरा इकट्ठा करने के लिए प्रेरित हो सकता है, जिससे पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र पर लगा निशान हट जाएगा." अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम वगैरह में बॉर्डर पर भी इसी तरह की कोशिश की जा सकती है."
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