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दूसरे विश्व युद्ध का जंग लगा जेरीकैन, जिसने लद्दाख में युद्धक्षेत्र की सफाई की शुरुआत की

पूर्व अनुभवी आर्मी अफसर कर्नल पीएस बिंद्रा (रिटायर्ड) ने दूसरे विश्व युद्ध के जेरीकैन के बारे में बताया ( ETV Bharat )

By Moazum Mohammad 8 Min Read

श्रीनगर: जब लद्दाख के बर्फ से ढके पहाड़ों में दो आदमियों के हाथ एक मेटल का जेरीकैन (पेट्रोल रखने का मर्तबान या डिब्बा) लगा, तो वह दूसरे विश्व युद्ध के समय का एक निशान निकला. इस पुराने कैन ने लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचा है. लेकिन ग्लेशियरों और बर्फ से ढकी हिमालय की चोटियों पर लंबे समय से बचे हुए मेटल के कबाड़ पर गहरे सवाल खड़े कर दिए, जहां भारतीय सेना बॉर्डर पर पाकिस्तान और चीन का सामना कर रही है. पूर्व अनुभवी आर्मी अफसर कर्नल पीएस बिंद्रा (रिटायर्ड) ने कहा कि, बरामद किया गया जंग लगा जेरीकैन मजबूत था और बर्फ में पिघला नहीं था. इसे 1944 में वहां गिराया गया था. कर्नल पीएस बिंद्रा (रिटायर्ड) वह हैं, जिन्होंने इंडियन आर्मी की नॉर्दर्न कमांड को इलाके की इकोलॉजिकली नाज़ुक सीमाओं से मेटल वेस्ट साफ करने के लिए भेजा था. यह उन डिब्बों में से एक था जो सरहदों की रखवाली करने वाले सैनिकों के जिंदा रहने के लिए थे. इतने सालों में, ऐसे कई बचे हुए डिब्बे या ड्रम बॉर्डर पर सुरक्षा बलों द्वारा बंकरों या कामचलाऊ सीढ़ियों के लिए दोबारा इस्तेमाल किए गए. फिर भी, पहाड़ों, घाटियों और ग्लेशियरों पर ऐसे हजारों जेरीकैन जमा हो गए हैं, जो एक 'खामोश निशान' बन गए हैं. पूर्वी कमांड की आर्मी सर्विस कोर में काम कर चुके कर्नल बिंद्रा ने कहा, "सियाचिन या DBO (दुलत बेग ओल्डी) में दूर-दराज की मिलिट्री चौकियों तक सड़कों की कमी और खराब मौसम जैसी लॉजिस्टिक दिक्कतों की वजह से पहले इन जगहों से कचरा निकालना मुमकिन नहीं हो पाया." उन्होंने खुद पैराशूट से दूर-दराज की चौकियों पर डिब्बे और कंटेनर गिराए हैं. लद्दाख या ठंडा रेगिस्तान, पाकिस्तान और चीन के साथ रणनीतिक सीमाओं का घर है, जिसमें दुनिया का सबसे ऊंचा मिलिट्री बैटल फील्ड सियाचिन भी शामिल है. लाइन ऑफ कंट्रोल पर ग्लेशियर पर भारत और पाकिस्तान के सैनिक आमने-सामने रहते हैं और 1984 में एक मिलिट्री ऑपरेशन हुआ था. इस दौरान भारत ने रणनीतिक साल्टोरो हाइट्स पर कब्जा कर लिया था, जिससे भारतीय सेना को पाकिस्तान पर टैक्टिकल फायदा मिला, जो कम ऊंचाई पर हैं. तब से, मौसम की वजह से 869 से ज़्यादा भारतीय सैनिक मारे गए हैं. ग्लेशियर पर आखिरी गोली 2003 में भारत और पाकिस्तान के बीच सीजफायर होने से पहले चलाई गई थी. फिर भी पहरा कम नहीं किया गया है. इन सभी सालों में, खाना या केरोसिन जैसी जरूरी सप्लाई मेटल के कंटेनर और जेरीकैन में ग्लेशियर तक पहुंचती है, जहां तापमान माइनस 60 तक गिर जाता है. उन्हें हेलीकॉप्टर से एयरड्रॉप किया जाता है या खच्चरों या पोर्टरों पर ले जाया जाता है. 21,000 फीट से ज़्यादा ऊंचाई पर, जो पश्चिमी यूरोप की सबसे ऊंची चोटी मोंट ब्लांक (15,766 फ़ीट) से भी ज्यादा है, केरोसिन का इस्तेमाल खाना पकाने या बर्फ उबालकर पानी बनाने के लिए किया जाता है. कर्नल बिंद्रा ने कहा, "1962 से, लद्दाख में कई फॉरवर्ड पोस्ट सड़कों की पहुंच से बाहर थीं. इन दूर-दराज और मुश्किल इलाकों में तैनात सैनिकों को सप्लाई लगभग पूरी तरह से आर्मी सर्विस कोर के एयर मेंटेनेंस ऑपरेशन पर निर्भर करती थी, जिसे इंडियन एयर फ़ोर्स सपोर्ट करती थी." डिब्बों का इस्तेमाल सिर्फ सुरक्षाबलों तक ही सीमित नहीं था. आम लोगों के लिए, जेरीकैन का इस्तेमाल लंबी दूरी से पानी इकट्ठा करने के लिए किया जाता था. 14,500 फीट की ऊंचाई पर, लुकुंग पैंगोंग लद्दाख में आखिरी गांव है जहां भारत की सीमा चीन से मिलती है. दो दशक से भी ज्यादा समय पहले, गांव के पूर्व पार्षद कोंचोक स्टैनजिन याद करते हैं कि लोग लंबी दूरी तय करके पानी लाने के लिए डिब्बे घोड़ों पर रखते थे.