साइलेंट गोरखालैंड हिल्स : पहचान, डर, चुप्पी और 'बांटने' वाली राजनीति

नदी पर एक ऐसा पुल बनाना बहुत जरूरी थ, क्यों दोनों तरफ के लोग मॉनसून में नदी पार नहीं कर पाते थे. हालांकि, अब नदी पार करना आसान है. अब 'गोरखालैंड' के बैकग्राउंड में पुल की रेलिंग से टिककर सेल्फी लेते हुए नौजवानों की तस्वीरें मोबाइल हैंडसेट पर आती रहती हैं. ऐसे में 'गोरखालैंड ब्रिज' अचानक से सारी लाइमलाइट में आ गया है और 2026 के आने वाले पश्चिम बंगाल असेंबली चुनावों से पहले दार्जिलिंग हिल्स में सबसे चर्चित सिंबल में से एक बन गया है.

नई बनी IGJF ने पिछले म्युनिसिपल चुनावों में अच्छा परफॉर्म करने के बाद पूरी पहाड़ी पॉलिटिक्स को संकट में डाल दिया है. अब जब ब्रिज पॉलिटिक्स ने पार्टी को ज़्यादा पहचान और पॉपुलैरिटी दी है, तो पुरानी पार्टियों को घबराहट महसूस हो रही है.

बता दें कि GTA 2012 में दार्जिलिंग, कुर्सेओंग, कलिम्पोंग और मिरिक इलाकों को चलाने के लिए बनाई गई एक सेमी-ऑटोनॉमस बॉडी है. इसने पहले की दार्जिलिंग गोरखा हिल काउंसिल की जगह ली. यह हिल्स के लिए एक सेल्फ-गवर्निंग काउंसिल है, जो एजुकेशन, लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ और टूरिज्म जैसे सेक्टर को मैनेज करती है.

गोरखालैंड में बहुत अशांति और गड़बड़ी देखी गई है. राज्य की मांग और उसके बाद हुए आंदोलन ने कुछ समय के लिए आम जिंदगी को अस्त-व्यस्त कर दिया था. GTA चीफ ने कहा, “पिछले नौ सालों में हिल्स में कोई बंद (शटडाउन) नहीं हुआ है. यहां शांति है और इलाके में टूरिज्म बढ़ रहा है.”

मजाक उड़ाते हुए उन्होंने कहा, “पुल बनाना और उसका नाम गोरखालैंड रख देना चुनाव जीतने में मदद नहीं करेगा. राज्य का सपना देखना, उसे चलाने से ज़्यादा आसान है. मैं GTA चला रहा हूं और मुझे पता है कि यह कितना मुश्किल है. डेवलपमेंट और शांति ऐसी चीजें हैं जो एक आम आदमी के लिए जरूरी हैं और हम उसके लिए पॉलिटिक्स कर रहे हैं.”

एक पुल जिसे नजरअंदाज करना मुश्किल है GTA के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अनित थापा, जो भारतीय गोरखा प्रजातांत्रिक मोर्चा (BGPM) के प्रेसिडेंट भी हैं उन्होंने ईटीवी भारत से कहा, “सिर्फ पुल बनाने से किसी पार्टी को वोट नहीं मिल सकते.”

उन्होंने टूंगसूंग को पोकरियाबोंग से जोड़ने वाला एक पुल बनाकर भी अपना कमिटमेंट दिखाया. इस पुल पर 60 फुट की एक बड़ी नेमप्लेट लगी है, जिस पर 'गोरखालैंड' लिखा है. यह कई लोगों को अधिकतर युवाओं को टूंगसूंग खोला नदी के तेज बहते पानी के किनारे खींच रहा है, जिस पर यह पुल बनाया गया है.

गोरखालैंड एक पुराना नारा है, लेकिन इसकी वकालत करने वाली पार्टियों ने इसे अपने मैनिफेस्टो या संविधान में शामिल नहीं किया है. IGJF पहाड़ों की पहली पार्टी है, जिसने दावा किया है कि गोरखालैंड की मांग उसके संविधान में है.

कुर्सियांग असेंबली सीट से BJP विधायक बिष्णु प्रसाद शर्मा ने कहा, “हम संख्या में इतने कम हैं कि हमारा होना किसी भी बड़ी पॉलिटिकल ताकत के लिए मायने नहीं रखता. मैं बस इतना करता हूं कि जब मैं असेंबली में होता हूं तो हिंदी में बोलता हूं ताकि दिल्ली सुन सके.”

गोरखालैंड का आइडिया पहाड़ों के लोग लंबे समय से अपने मामलों को चलाने के लिए एक अलग राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की मांग कर रहे हैं. एक ऐसे राज्य में जहां लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए 294 सदस्य चुने जाते हैं. ऐसे में पहाड़ी इलाकों की तीन सीटें उन्हें महत्वहीन बना देती हैं, ऐसा ज्यादातर नेताओं को लगता है.

लोगों ने IGJF पर अपना भरोसा दिखाया है और पार्टी का मानना ​​है कि अब वोटर्स को मजबूत बनाकर बदले में उन्हें भी ऐसा ही करना चाहिए. पार्टी युवाओं से जुड़ रही है और खुली बातचीत को बढ़ावा देने के लिए कॉफी पर मीटिंग कर रही है. दीपू ने कहा, “हम उनकी चुप्पी तोड़ने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन लोग, खासकर युवा आगे आने और रैलियों में हिस्सा लेने से डरते हैं. उन्हें डर है कि उन्हें एंटी-एस्टैब्लिशमेंट के तौर पर पहचाना जाएगा. उन्हें परेशान किया जाएगा या कभी-कभी मनगढ़ंत चार्ज लगा दिए जाएंगे.”

उन्होंने कहा कि जो कोई भी एंटी-एस्टैब्लिशमेंट रुख अपनाता पाया जाता है, उसे बलि का बकरा बनाया जाता है. बोलने के लिए आपको अमीर और ताकतवर होना चाहिए. नहीं तो, आपको स्टेट मशीनरी सताएगी. उन्होंने आगे कहा, “लोगों को पहले भी स्टेट के गुस्से का सामना करना पड़ा है और अब भी करना पड़ रहा है, अगर वे ऐसी लाइन पर चलते हैं जो मौजूदा सरकार की सोच से मेल नहीं खाती.”

आम आदमी का डर और चुप्पी पहाड़ों के नेता और अमीर लोग क्या सोचते और करते हैं. इसके अलावा आम लोगों की कहानी अलग है. वे गोरखालैंड की बड़ी पॉलिटिक्स से खुद को जोड़ना नहीं चाहते. इंडियन गोरखा जनशक्ति फ्रंट (IGJF) के एक एक्टिविस्ट दीपू तमांग, जिसे पहले हमरो पार्टी के नाम से जाना जाता था बताते हैं, “लोग चुप हैं और अपने पॉलिटिकल विचार बताने से डरते हैं. पहले की हमरो पार्टी ने 32 सदस्यों वाली दार्जिलिंग म्युनिसिपैलिटी में 18 वार्ड जीतकर अपनी पहली सफलता हासिल की.​​“

यह लोगों की जिंदगी में इतनी घुल-मिल गई है कि इसके चलने के बावजूद, इसे पूरी तरह से नुकसान न पहुंचाने वाला माना जाता है. ट्रेन लोकल जिंदगी का हिस्सा बन गई है और गुजरते समय कोई खतरा नहीं पैदा करती. बिना खतरा पैदा करने वाली ट्रेन के बिल्कुल उलट, इन पहाड़ियों, तराई और मैदानों के नेपाली बोलने वाले गोरखा ज़ुल्म के डर से शायद ही कभी अपने पॉलिटिकल विचार खुलकर जाहिर करते हैं.

दार्जिलिंग : टूरिस्ट को दार्जिलिंग की पहाड़ियों पर गाड़ियां या फिर SUVs, ऊपर-नीचे ले जाती हैं और घुमावदार सड़कों पर धीमी हो जाती हैं, जहां मोड़ खत्म होने लगते हैं. सड़क के पैरलल एक ट्रेन ट्रैक है. यहां से जब फेमस 'टॉय ट्रेन' गुजरती है, तो विजिटर्स को एक अनोखा अनुभव होता है. बिना किसी रेलिंग के यह ट्रेन बाजारों और बरामदों से गुजरती है और दार्जिलिंग की जिंदगी की छोटी-छोटी बातों को छूती है.

बिना सरकारी फंडिंग के और श्रमिक दान (गांव वालों की अपनी मर्ज़ी से की गई मेहनत) से बने इस पुल को ग्लेनरीज़ – मशहूर दार्जिलिंग बेकरी – के मालिक और इंडियन गोरखा जनशक्ति फ्रंट (IGJF) के चीफ कन्वीनर, अजॉय एडवर्ड्स का जबरदस्त सपोर्ट मिला था.

सरकारी फंडिंग के बिना और श्रमिक दान (गांव वालों की अपनी मर्जी से की गई मेहनत) से बने इस पुल को बनाने में ग्लेनरीज—दार्जिलिंग की मशहूर बेकरी—के मालिक और इंडियन गोरखा जनशक्ति फ्रंट (IGJF) के चीफ कन्वीनर अजॉय एडवर्ड्स ने जबरदस्त सपोर्ट दिया था.

दीपू तमांग, भारतीय गोरखा जनशक्ति मोर्चा के सदस्य (ETV Bharat)

पॉलिटिकल चेतना और थर्ड फ्रंट

खड़ी ढलान, चाय के बागान, नदियां, तेज बहती धाराएं और कमजोर सड़कें कनेक्टिविटी को रोज की चिंता बना देती हैं और लंबे समय से दार्जिलिंग की पॉलिटिक्स को आकार दे रही हैं. इस साल की शुरुआत में अक्टूबर में नॉर्थ बंगाल में आई बाढ़ के दौरान जब मिरिक में दुधिया ब्रिज टूट गया, तो सिर्फ कनेक्टिविटी ही नहीं टूटी, बल्कि भरोसा भी टूटा.

IGJF एक्टिविस्ट और अजय के करीबी दीपू तमांग ने ईटीवी भारत को बताया, "आपको बहुत जल्दी एहसास हो जाता है कि आप कितने इंविजिबल हैं." बैंकर से पॉलिटिकल एक्टिविस्ट बने तमांग ने कहा, "जब पुल टूटते हैं तो हमें बस इंतजार करना पड़ता है. इस बार एक कामचलाऊ ढांचा बनाया गया क्योंकि चुनाव पास हैं. चुनाव हर किसी को हमारी याद दिलाते हैं."

टूंगसूंग खोला पर पुल का काम इस साल जनवरी में शुरू हुआ और अक्टूबर में पूरा हो गया. IGJF सेंट्रल वर्किंग कमेटी के मेंबर फिंजो वांग्याल गुरुंग ने ईटीवी भारत को बताया, “हम चाहते हैं कि हिल्स के युवा लोग यह समझें. उन्हें पता होना चाहिए कि हमारे चाय के बागानों, हमारी सिनकोना की खेती, टूरिज्म और हमारी अलग-अलग तरह की संस्कृति के साथ, हम अपने दम पर कुछ भी कर सकते हैं और गोरखालैंड इन सबका जवाब है."

फिंजो वांग्याल, भारतीय गोरखा जनशक्ति मोर्चा के केंद्रीय समिति सदस्य (ETV Bharat)

उन्होंने कहा, "तृणमूल कांग्रेस की राज्य सरकार हमारे लिए कुछ नहीं करेगी. यहां तक ​​कि BJP भी 2009 से हमारे साथ खेल रही है. हिल्स के लिए जो कुछ भी थोड़ा-बहुत किया गया है, वह पिछली सरकार ने किया है. तृणमूल कांग्रेस ने कभी हमारी, हमारी नौकरी की संभावनाओं या हमारी उम्मीदों की परवाह नहीं की.”

दीपू ने कहा, “आप यहां डेवलपमेंट को इज्जत से अलग नहीं कर सकते. युवा नौकरी चाहते हैं. बंगाल से फिजिकल और पॉलिटिकल अलगाव, साथ ही एक अलग पहचान, दार्जिलिंग के लिए एकमात्र ऑप्शन है.” दार्जिलिंग के युवा वोटर बेचैन हैं. कई कॉलेज ग्रेजुएट हैं, सोशल मीडिया में माहिर हैं और पहाड़ों के बाहर मौकों के बारे में अच्छी तरह जानते हैं. शहरों और दूसरे राज्यों के साथ-साथ शहरों में पलायन एक लगातार चाहत है, लेकिन, पहचान अभी भी सेंट्रल है.

उन्होने कहा कि दार्जिलिंग के युवाओं के लिए पॉलिटिक्स इंस्टाग्राम, वॉट्सऐप फॉरवर्ड पर पोस्ट करने तक ही सीमित है और YouTube डिबेट अब पॉलिटिकल सोच को आकार दे रही है. जनता के योगदान से बने पुल की इमेज किसी भी कैंपेन पोस्टर या रैली से ज्यादा तेजी से ऑनलाइन फैली है.

दार्जिलिंग में चाय बागानों का एक दृश्य (ETV Bharat)

भरोसे की कमी

पहाड़ों में लोगों ने किसी खास पॉलिटिकल पार्टी को पहचानना बंद कर दिया है. वे कोशिश करते हैं कि उन्हें पुरानी पार्टियों के साथ जोड़कर न देखा जाए. एक थ्री-स्टार होटल में काम करने वाली होटल मैनेजमेंट ग्रेजुएट ने नाम न बताने की शर्त पर ईटीवी भारत को बताया कि युवा लोग किसी भी पॉलिटिकल चर्चा से दूर रहते हैं. उन्होंने कहा, "वे नेताओं पर भरोसा नहीं करते और कोई भी युवा खुलकर सामने आकर नहीं बोलेगा."

दूसरी पार्टियों के उलट IGJF पहाड़ों में लोगों के दिलों में जगह बना रही है और उनका दिल जीत रही है. तीस साल की एक और महिला ने कहा कि भरोसे की कमी ने युवाओं को चुप करा दिया है. नाम न बताने की शर्त पर उन्होंने कहा, "इस छोटी सी पहाड़ी में लोग बहुत बंटे हुए हैं, जो असेंबली सीटों के मामले में कोई बड़ी संख्या नहीं है. लोग एक अलग राज्य - गोरखालैंड - चाहते हैं, लेकिन वे इस बारे में खुलकर बात नहीं करेंगे, उन्हें डर है कि उन्हें टारगेट किया जा सकता है." उन्होंने आगे कहा, "चुनाव के दिनों में हम जो वोट डालते हैं, वह भी परिवार का मुखिया ही तय करता है और हमें बताता है कि किसे वोट देना है."

IGJF युवाओं के बीच पॉपुलर होने लगा है और उन्हें पार्टी का एजेंडा पेश करने का उनका तरीका पसंद है. दार्जिलिंग में एंटीक चीजों की दुकान चलाने वाले एक बिजनेसमैन ने कहा, “यहां पहाड़ी में लोग इस नई पार्टी को पसंद करते हैं और उम्मीद करते हैं कि वे लोगों के लिए कुछ अच्छा करेगी.”

दार्जिलिंग में रहने वाली एक पूर्व टीचर ऐनी ने कहा, “यह (पुल का) क्रेडिट लेने के बारे में नहीं है. यह सिग्नल देने की क्षमता का संकेत है कि मैं काम कर सकती हूं, तब भी जब सिस्टम न करे. यह मैसेज युवा वोटर्स के साथ गहराई से जुड़ता है.”

दार्जिलिंग के एक बगीचे में चाय के पौधों का क्लोज अप (ETV Bharat)

पुल बनने से कई दिक्कतें भी पैदा हुई हैं. बिना एडमिनिस्ट्रेटिव मंजूरी के बनाए जाने की वजह से इसमें शामिल कॉन्ट्रैक्टर को अरेस्ट कर लिया गया. सवाल उठाए गए हैं कि सरकार की तरफ से किसी की तरफ से कोई आपत्ति जताए बिना इतना बड़ा स्ट्रक्चर कैसे चल सकता है, लेकिन, उद्घाटन के तुरंत बाद एक्साइज डिपार्टमेंट ने एडवर्ड्स के पॉपुलर ग्लेनरीज पब को तीन महीने के लिए बंद करने का नोटिस जारी कर दिया.

दीपू ने इस कदम को "पॉलिटिकली मोटिवेटेड" बताया और कहा, "इस (कदम) का मकसद बिजनेस को नुकसान पहुंचाना है." बता दें कि अजॉय एडवर्ड्स एक बिजनेसमौन हैं और दार्जिलिंग शहर का एक जाना-पहचाना चेहरा हैं.

2026 का रास्ता

अभी के लिएसत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस या उसकी सहयोगी, अनित थापा की BGPM ने संयम बरतना चुना है, यह सोचकर कि अजॉय एडवर्ड्स का असर दार्जिलिंग शहर तक ही सीमित है, लेकिन वे यह भी जानते हैं कि पुल शहर के अंदर नहीं, बल्कि ग्रामीण दार्जिलिंग में बना है. जो बात मामले को और दिलचस्प बनाती है, वह है पहाड़ी राजनीति में किसी एक बड़ी राजनीतिक ताकत का न होना.

पारंपरिक पार्टियों के कमजोर होने और वफादारी तेजी से बदलने के साथ, दूसरे राजनीतिक प्रयोगों के लिए जगह खुल गई है और यहीं पर कांग्रेस के एक पुराने सहयोगी अजॉय एडवर्ड्स, तृणमूल कांग्रेस और BJP समर्थित पहाड़ी पार्टियों, दोनों से बाहर खुद को खड़ा कर रहे हैं.

पहाड़ों में, गोरखालैंड का जिक्र किए बिना कोई भी राजनीतिक रूप से जिंदा नहीं रह सकता. वहीं, ममता बनर्जी ने आंदोलन के बजाय इंफ्रास्ट्रक्चर को तरजीह दी है. सिलीगुड़ी के मेयर, पूर्व राज्य मंत्री और तृणमूल कांग्रेस की नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी के सदस्य गौतम देब ने ईटीवी भारत को बताया, “हमें लगता है कि इस बार BGPM एक भरोसेमंद ऑप्शन होगी. "

थापा ने कहा, “TMC पहाड़ियों में कोई ऑप्शन नहीं है. यह एक अनपॉपुलर पार्टी है, जिसे लोग स्वीकार नहीं करेंगे, इसीलिए BGPM चुनाव लड़ने के लिए अपने सिंबल का इस्तेमाल करेगी. मुझे पता है कि लोग TMC को स्वीकार नहीं करेंगे, लेकिन मेरा वोट बैंक बरकरार है और वे मुझे वोट देंगे जैसा उन्होंने पहले किया था.”

बंगाल जोकि अगले साल के असेंबली चुनाव के लिए तैयार हो रहा है, गोरखालैंड ब्रिज एक मिसाल और एक टेस्ट दोनों के तौर पर खड़ा है. दार्जिलिंग के युवाओं के लिए, यह संभावना और सबूत दिखाता है कि वादे से पहले काम किया जा सकता है. नेताओं के लिए, यह एक याद दिलाने का काम करता है कि सिंबल अभी भी मायने रखता है, लेकिन यह अपने आप में काफी नहीं हो सकता है. वे जानते हैं कि पुल जगहों को जोड़ते हैं, लेकिन चुनाव उम्मीद को हकीकत से जोड़ते हैं.

एक सिंबल, एक टेस्ट और आगे चुनाव

नॉर्थ बंगाल के पहाड़ी इलाके आखिरकार वोटों में बदलते हैं या नहीं, यह देखना बाकी है, लेकिन नॉर्थ बंगाल के मैदानी इलाकों में, जहां राजबंशी भी एक अलग राज्य चाहते थे, उन्होंने छोटे-मोटे फायदों के लिए कुछ हद तक समझौता किया है. एक बात कॉमन है कि राजबंशी और गोरखा दोनों ने TMC को अलग-थलग कर दिया है. कूचबिहार के राजबंशी भी गोरखाओं की तरह एक अलग राज्य चाहते थे और बंगाली को अपने ऊपर थोपा हुआ मानते रहे.

कैब ड्राइवर सुशांत बर्मन (ETV Bharat)

राजबंशी कम्युनिटी के एक टैक्सी ड्राइवर सुशांत बर्मन कहते हैं, “मुझे शर्म आती है कि हमारी नई पीढ़ी राजबंशी भाषा नहीं बोल पाती. जब हम बंगाली बोलते हैं तो हमारी भाषा का मजाक उड़ाया जाता है.” सुशांत ने आगे कहा, “राजबंशियों के उलट, पहाड़ों के लोग, नेपाली बोलने वाले गोरखाओं ने कुछ बड़ा किया है. कम से कम उन्हें अपने इलाके पर राज करने के लिए GTA तो मिल गया और नॉर्थ बंगाल की पूरी पहाड़ियां जो ज़्यादातर अपनी अलग-अलग तरह की चीज़ों और दूरी से पहचानी जाती हैं, यह बदलाव उस पॉलिटिकल रास्ते की दिशा बदल सकता है जो गोरखालैंड ब्रिज से होकर गुजरेगा और आने वाले सालों के लिए एक नया नजारा बना सकता है.

