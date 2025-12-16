नेशनल हेराल्ड केस में गांधी परिवार को बड़ी राहत, ED की चार्जशीट पर कोर्ट का संज्ञान लेने से इंकार
मंगलवार को दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने नेशनल हेराल्ड केस में बड़ी राहत दी है.
Published : December 16, 2025 at 11:10 AM IST|
Updated : December 16, 2025 at 11:29 AM IST
नई दिल्ली: नेशनल हेराल्ड केस में गांधी परिवार के लिए बड़ी राहत की खबर है, दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने ईडी की चार्जशीट पर संज्ञान लेने से इनकार कर दिया है. दिल्ली की राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने नेशनल हेराल्ड मामले में राहुल गांधी, सोनिया गांधी और 5 अन्य लोगों के खिलाफ ED के मनी लॉन्ड्रिंग केस का संज्ञान लेने से इनकार किया है. कोर्ट की टिप्पणी के अहम बिंदु
- कोर्ट का चार्जशीट पर संज्ञान से इनकार
- कोर्ट ने FIR की कॉपी देने से भी इनकार किया
- आरोपों की वैधता पर कोई फैसला नहीं
स्पेशल जज विशाल गोगने ने ईडी के चार्जशीट पर संज्ञान लेने से इनकार किया. कोर्ट ने 7 नवंबर को फैसला सुरक्षित रख लिया था. ईडी ने 6 सितंबर को सुब्रमण्यम स्वामी की ओर से 4 जुलाई 2014 को ईडी के पास दर्ज कराई गयी शिकायत की प्रति और 30 जून 2021 के एक दस्तावेज की प्रति दाखिल किया था. सुनवाई के दौरान ईडी ने कहा था कि जिन लोगों ने कांग्रेस को दान दिया उनके साथ धोखाधड़ी की गई.
VIDEO | National Herald Case: Advocate Shauryaveer Singh says, “Honourable court has given a big relief to the accused in the money laundering case because it was a private complainant known as Subramanian Swami who gave a baseless complaint against Honourable Sonia ji, Rahul ji… pic.twitter.com/zr4njSvwqr— Press Trust of India (@PTI_News) December 16, 2025
ईडी ने कहा कि जिन लोगों ने दान दिया उनमें से कुछ को टिकट दिए गए. राजू ने गांधी परिवार की उस दलील का विरोध किया कि एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल) पर उनका कोई नियंत्रण नहीं था. उन्होंने कहा कि एजेएल ही मूल रुप से नेशनल हेराल्ड की प्रकाशक थी.
इस मामले में राहुल गांधी की ओर से पेश वरिष्ठ वकील आरएस चीमा ने कहा था कि कांग्रेस ने एजेएल को बेचने की कोशिश नहीं की थी बल्कि वो इस संस्था को बचाना चाहती थी, क्योंकि वो स्वतंत्रता आंदोलन का हिस्सा थी. चीमा ने कहा था कि ईडी एजेएल का मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्यों नहीं दिखा रही है, एजेएल की स्थापना जवाहर लाल नेहरू, जेबी कृपलानी, रफी अहमद किदवई और दूसरे कांग्रेस नेताओं ने 1937 में की थी। चीमा ने कहा था कि एजेएल के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में कहा गया है कि उसकी सभी नीतियां कांग्रेस की होंगी.
सोनिया गांधी की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा था कि ईडी ने एक आश्चर्यजनक और अप्रत्याशित मामला बनाया. उन्होंने कहा था कि ईडी ने आश्चर्यजनक से भी ज्यादा मामला बनाया है. ये मनी लाऊंड्रिंग का ऐसा मामला है जिसमें संपत्ति का कोई जिक्र नहीं है. सिंघवी ने कहा था कि यंग इंडियन ने पूरी कार्रवाई एसोसिएटेड जनरल लिमिटेड को कर्ज मुक्त करने के लिए किया. उन्होंने कहा था कि हर कंपनी अपने को कर्ज मुक्त करने के लिए कानून के मुताबिक कदम उठाती है.
सिंघवी ने कहा था कि ईडी ने सालों तक कुछ नहीं किया और किसी निजी शिकायत को आधार बनाकर कार्रवाई शुरु की. कोर्ट ने 2 मई को इस मामले में सोनिया गांधी, राहुल गांधी समेत सात आरोपियों को नोटिस जारी किया था. ईडी ने 15 अप्रैल को कोर्ट में अभियोजन शिकायत दाखिल किया था. ईडी ने इस मामले में कांग्रेस नेता सोनिया गांधी, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और सैम पित्रोदा को आरोपी बनाया है. ईडी ने मनी लाऊंड्रिंग कानून की धारा 44 और 45 के तहत शिकायत दाखिल किया है.
ये भी पढ़ें- सोनिया और राहुल पर फिर से एफआईआर दर्ज, ईडी ने की थी शिकायत
ये भी पढ़ें- नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया-राहुल को राहत, ईडी की चार्जशीट पर फैसला टला