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उत्तराखंड में दिखी उड़ने वाली गिलहरी! 12 साल बाद दुर्लभ फ्लाइंग स्क्विरल दिखने से वन्यजीव प्रेमियों में खुशी

रामनगर वन प्रभाग के कोसी रेंज अंतर्गत टेड़ा गांव में बीते दिन उस समय लोगों की भीड़ जुट गई, जब एक बड़े आकार की दुर्लभ गिलहरी एक ग्रामीण के घर में दिखाई दी. पहली नजर में यह सामान्य गिलहरी से बिल्कुल अलग लगी, जिससे ग्रामीण हैरान रह गए. सूचना मिलते ही वन विभाग के रेस्क्यू एक्सपर्ट आशीष कश्यप और राजेश कश्यप मौके पर पहुंचे और सावधानीपूर्वक इस दुर्लभ जीव का सफल रेस्क्यू किया.

रामनगर (उत्तराखंड): क्या आपने कभी ऐसी गिलहरी देखी है जो उड़ती हुई नजर आती हो? उत्तराखंड के कॉर्बेट नेशनल पार्क से सटे रामनगर वन क्षेत्र में 12 साल बाद एक बार फिर दुर्लभ इंडियन जायंट फ्लाइंग स्क्विरल दिखाई दी है. यह अनोखी रात्रिचर गिलहरी ग्रामीण के घर में पहुंच गई, जिसके बाद वन विभाग की टीम ने सफलतापूर्वक इसका रेस्क्यू किया. विशेषज्ञ इसे क्षेत्र की जैव विविधता के लिए बेहद सकारात्मक संकेत मान रहे हैं.

इस प्रजाति को मलाबार जायंट फ्लाइंग स्क्विरल भी कहा जाता है, क्योंकि यह पश्चिमी घाट के मलाबार क्षेत्र में भी पाई जाती है. उत्तराखंड में इसके दर्शन मुख्य रूप से रानीखेत, लैंसडाउन, पिथौरागढ़, चकराता और मसूरी के घने जंगलों में होते हैं,रामनगर और कॉर्बेट की शिवालिक तलहटी में इसका दोबारा मिलना बेहद दुर्लभ और उत्साहजनक घटना है.

-संजय छिम्वाल, वन्यजीव प्रेमी-

जांच के दौरान वन कर्मियों ने पुष्टि की कि यह इंडियन जायंट फ्लाइंग स्क्विरल है, जिसे उड़ने वाली गिलहरी भी कहा जाता है. हालांकि यह पक्षियों की तरह उड़ती नहीं, बल्कि अपने आगे और पीछे के पैरों के बीच मौजूद पेटागियम नामक त्वचा की झिल्ली की मदद से एक पेड़ से दूसरे पेड़ तक लगभग 60 से 80 मीटर तक हवा में ग्लाइड करती है.

12 साल बाद दिखी फ्लाइंग स्क्विरल (Photo-ETV Bharat)

यही इसकी सबसे अनोखी विशेषता है. वन विभाग के अनुसार रामनगर क्षेत्र में इस दुर्लभ प्रजाति की आखिरी रिकॉर्डिंग वर्ष 2014 में ढिकुली-गार्जिया वन क्षेत्र में हुई थी, लगभग 12 साल बाद इसका दोबारा दिखाई देना वन्यजीव संरक्षण और क्षेत्र की समृद्ध जैव विविधता का महत्वपूर्ण संकेत माना जा रहा है.

यह पूरी तरह रात्रिचर प्रजाति है और दिन के समय कम ही दिखाई देती है. रेस्क्यू के बाद गिलहरी का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया है और जल्द ही इसे सुरक्षित प्राकृतिक आवास में छोड़ दिया जाएगा,साथ ही इस रिकॉर्ड को विभागीय दस्तावेजों में भी दर्ज किया जाएगा.

-अंकित बडोला,उप प्रभागीय वनाधिकारी

विशेषज्ञों का मानना है कि इस दुर्लभ गिलहरी की वापसी इस बात का संकेत है कि रामनगर के जंगल आज भी कई अनमोल और कम दिखाई देने वाले वन्यजीवों के लिए सुरक्षित आवास बने हुए हैं,यह घटना संरक्षण प्रयासों की सफलता और प्रकृति की समृद्ध विरासत का एक प्रेरक उदाहरण है.

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