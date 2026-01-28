ETV Bharat / bharat

कॉर्बेट पार्क में दिखा दुर्लभ और खूबसूरत 'लॉन्ग टेल्ड मिनिवेट', जानें विशेषताएं

रामनगर: कॉर्बेट नेशनल पार्क और उसके आस पास का इलाका न केवल वन्य जीवों बल्कि पक्षियों की समृद्ध विविधता के लिए भी देश-विदेश में प्रसिद्ध है. इसी कड़ी में इन दिनों कॉर्बेट क्षेत्र में एक बेहद आकर्षक और दुर्लभ पक्षी 'लॉन्ग टेल्ड मिनिवेट' (Long-tailed Minivet) देखा गया है, जिसने पक्षी प्रेमियों और पर्यटकों का ध्यान खींचा है.

वन्य जीव प्रेमी संजय छिम्वाल बताते हैं कि कॉर्बेट और इसके आसपास के जंगलों में अब तक 600 से अधिक पक्षी प्रजातियां दर्ज की जा चुकी हैं. यह क्षेत्र पक्षी अवलोकन के लिए बेहद खास माना जाता है. उन्होंने बताया कि हाल ही में जो पक्षी देखा गया है, वह लॉन्ग टेल्ड मिनिवेट है, जो अपनी खूबसूरती और रंगों के कारण अलग पहचान रखता है.

संजय के अनुसार, लॉन्ग टेल मिनिवेट आमतौर पर पेड़ों की ऊंची चोटियों पर रहना पसंद करता है और जमीन पर बहुत कम उतरता है. इसका मुख्य भोजन कीड़े-मकोड़े होते हैं, जिससे यह जंगल के पारिस्थितिकी तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है.

उन्होंने बताया कि इस पक्षी में सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म स्पष्ट रूप से देखने को मिलता है, यानी नर और मादा के रंग-रूप में फर्क होता है. नर लॉन्ग टेल्ड मिनिवेट चटक लाल रंग का होता है, जबकि मादा हल्के पीले-हरे रंग की दिखाई देती है. आमतौर पर पक्षियों में नर का रंग ज्यादा चमकीला होता है, ताकि वह मादा को आकर्षित कर सके, और यही विशेषता इस पक्षी में भी देखने को मिलती है.