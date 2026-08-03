ETV Bharat / bharat

सार्वजनिक परीक्षा संशोधन बिल, राज्यों के एंटी-चीटिंग कानूनों से इसकी तुलना कैसे की जाती है?

हैदराबाद: सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन विधेयक, 2026 (लोक परीक्षा बिल या एंटी-पेपर लीक कानून) को 2024 अधिनियम में संशोधन करने के लिए 27 जुलाई, 2026 को लोकसभा में पेश किया गया था. मूल अधिनियम में यूपीएससी, एसएससी, रेलवे भर्ती बोर्ड, आईबीपीएस, एनटीए, केंद्रीय मंत्रालयों और अन्य अधिसूचित निकायों जैसे प्रमुख प्राधिकरणों द्वारा आयोजित परीक्षाएं शामिल हैं.

यह विधेयक नीट 2026 परीक्षा को कथित पेपर लीक के कारण मई में रद्द करने और जून में दोबारा आयोजित करने के बाद आया था. इसका मुख्य उद्देश्य समयबद्ध जांच और त्वरित सुनवाई सुनिश्चित करके परीक्षा प्रणाली को अधिक निष्पक्ष और विश्वसनीय बनाना है.

मुख्य विशेषताएं

दंड में वृद्धि : विधेयक विभिन्न अपराधों के लिए कारावास और जुर्माना बढ़ाता है.

अधिनियम और विधेयक के तहत दंड

अपराध एक्ट बिल किसी व्यक्ति द्वारा अनुचित साधनों का उपयोग तीन से पांच साल की कैद और 10 लाख रुपये तक का जुर्माना पांच से 10 साल की कैद और 50 लाख रुपये तक का जुर्माना सेवा प्रदाता द्वारा अनुचित साधन एक करोड़ रुपये तक का जुर्माना 5 करोड़ रुपये तक का जुर्माना सर्विस प्रोवाइडर के इंचार्ज गलत तरीकों का इस्तेमाल करने वाले लोग तीन से 10 साल की कैद और एक करोड़ रुपये का जुर्माना कम से कम जेल की सज़ा बढ़ाकर पांच साल और जुर्माना बढ़ाकर पांच करोड़ रुपये किया गया संगठित अपराध पांच से 10 साल की कैद और कम से कम एक करोड़ रुपये का जुर्माना कम से कम जेल की सज़ा बढ़ाकर सात साल और कम से कम जुर्माना बढ़ाकर 10 करोड़ रुपये किया गया

पहले इस एक्ट में नकल करते पकड़े गए मामलों में सेवा प्रदाताओं को 4 साल तक परीक्षा लेने से रोक दिया गया था. नए बिल में इस रोक को बढ़ाकर 8 साल कर दिया गया है. पहले जांच सीनियर पुलिस अधिकारी या केंद्रीय एजेंसियां ​​करती थीं. बिल अब केंद्र सरकार को परीक्षा में नकल के मामलों को संभालने के लिए एक स्पेशल टास्क फोर्स बनाने की इजाजत देता है.

विधेयक में जांच पूरी करने के लिए 2 महीने की सख्त समय सीमा तय की गई है. हर राज्य और केंद्रशासित प्रदेश को इन मामलों की सुनवाई के लिए विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करने होंगे. ये अदालतें अन्य कानूनों के तहत संबंधित अपराधों की भी सुनवाई करेंगी. प्रत्येक अदालत में विशेष सरकारी वकील होंगे, और सभी लंबित मामलों को यहां स्थानांतरित किया जाएगा.

मुकदमे दिन-प्रतिदिन चलने चाहिए और आरोप पत्र के 3 महीने के भीतर समाप्त होने चाहिए. स्थानांतरित लंबित मामलों को भी 3 महीने के भीतर समाप्त होना चाहिए.

इन अदालतों से अपील दो जजों वाली हाई कोर्ट की बेंच में जाएगी. अपील पर 3 महीने के भीतर फैसला हो जाना चाहिए. उन्हें 30 दिनों के भीतर दायर किया जाना चाहिए, अधिकतम 90 दिनों तक का विस्तार.

विचारणीय मुद्दे:

परीक्षण पूरा करने की अनिवार्य समयसीमा सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का खंडन कर सकती है:

विधेयक परीक्षणों को पूरा करने और उच्च न्यायालयों के लिए अपील का फैसला करने के लिए 3 महीने की सीमा तय करता है. लेकिन सर्वोच्च न्यायालय (2002) ने फैसला दिया था कि अदालतें आपराधिक कार्यवाही के लिए सख्त बाहरी सीमाओं से बाध्य नहीं हो सकतीं. इसने कहा कि सिर्फ समय बीत जाने के कारण परीक्षणों को समाप्त नहीं किया जा सकता, जिससे विधेयक की अनिवार्य समयसीमा संभावित रूप से विरोधाभासी हो सकती है.

तय दिनों के बाद अपील पर रोक के बारे में कोर्ट के अलग-अलग फैसले

विधेयक उच्च न्यायालयों में अपील दायर करने के लिए 90 दिन की सीमा तय करता है, लेकिन अदालतें अलग-अलग हैं. बॉम्बे हाई कोर्ट (2023) और दिल्ली हाई कोर्ट (2019) ने लचीलेपन की अनुमति दी, जबकि मद्रास हाई कोर्ट (2024) ने कोई विवेकाधिकार नहीं दिया. सुप्रीम कोर्ट (2025) ने अंतरिम राहत देते हुए कहा कि अपील को सिर्फ इसलिए खारिज नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि देरी 90 दिनों से अधिक हो गई है.

जांच की समयसीमा पूरी नहीं होने पर कोई और प्रावधान नहीं: विधेयक जांच के लिए दो महीने की सीमा तय करता है, लेकिन समयसीमा चूक जाने पर कोई उपाय नहीं देता. इसके विपरीत, लोकपाल अधिनियम, 2013 और एससी/एसटी अधिनियम, 1989 जैसे कानूनों के तहत अधिकारियों को देरी के लिए लिखित कारण दर्ज करने की आवश्यकता होती है.

फास्ट ट्रैक कोर्ट में लम्बित और लगने वाला समय

बिल के मुताबिक हर राज्य/ केंद्रशासित प्रदेश में स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट होने चाहिए, जैसा कि पॉक्सो एक्ट, 2012 के नियमों में है.

अप्रैल 2026 तक, 775 एफटीएससी (जिसमें 398 पॉक्सो कोर्ट शामिल हैं) काम कर रहे थे, लेकिन उनमें 2प्लस लाख केस लंबित थे.