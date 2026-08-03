सार्वजनिक परीक्षा संशोधन बिल, राज्यों के एंटी-चीटिंग कानूनों से इसकी तुलना कैसे की जाती है?
यह विधेयक नीट 2026 परीक्षा को कथित पेपर लीक के कारण मई में रद्द करने और जून में दोबारा आयोजित करने के बाद आया था.
Published : August 3, 2026 at 7:24 PM IST
हैदराबाद: सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन विधेयक, 2026 (लोक परीक्षा बिल या एंटी-पेपर लीक कानून) को 2024 अधिनियम में संशोधन करने के लिए 27 जुलाई, 2026 को लोकसभा में पेश किया गया था. मूल अधिनियम में यूपीएससी, एसएससी, रेलवे भर्ती बोर्ड, आईबीपीएस, एनटीए, केंद्रीय मंत्रालयों और अन्य अधिसूचित निकायों जैसे प्रमुख प्राधिकरणों द्वारा आयोजित परीक्षाएं शामिल हैं.
यह विधेयक नीट 2026 परीक्षा को कथित पेपर लीक के कारण मई में रद्द करने और जून में दोबारा आयोजित करने के बाद आया था. इसका मुख्य उद्देश्य समयबद्ध जांच और त्वरित सुनवाई सुनिश्चित करके परीक्षा प्रणाली को अधिक निष्पक्ष और विश्वसनीय बनाना है.
मुख्य विशेषताएं
दंड में वृद्धि : विधेयक विभिन्न अपराधों के लिए कारावास और जुर्माना बढ़ाता है.
अधिनियम और विधेयक के तहत दंड
|अपराध
|एक्ट
|बिल
|किसी व्यक्ति द्वारा अनुचित साधनों का उपयोग
|तीन से पांच साल की कैद और 10 लाख रुपये तक का जुर्माना
|पांच से 10 साल की कैद और 50 लाख रुपये तक का जुर्माना
|सेवा प्रदाता द्वारा अनुचित साधन
|एक करोड़ रुपये तक का जुर्माना
|5 करोड़ रुपये तक का जुर्माना
|सर्विस प्रोवाइडर के इंचार्ज गलत तरीकों का इस्तेमाल करने वाले लोग
|तीन से 10 साल की कैद और एक करोड़ रुपये का जुर्माना
|कम से कम जेल की सज़ा बढ़ाकर पांच साल और जुर्माना बढ़ाकर पांच करोड़ रुपये किया गया
|संगठित अपराध
|पांच से 10 साल की कैद और कम से कम एक करोड़ रुपये का जुर्माना
|कम से कम जेल की सज़ा बढ़ाकर सात साल और कम से कम जुर्माना बढ़ाकर 10 करोड़ रुपये किया गया
पहले इस एक्ट में नकल करते पकड़े गए मामलों में सेवा प्रदाताओं को 4 साल तक परीक्षा लेने से रोक दिया गया था. नए बिल में इस रोक को बढ़ाकर 8 साल कर दिया गया है. पहले जांच सीनियर पुलिस अधिकारी या केंद्रीय एजेंसियां करती थीं. बिल अब केंद्र सरकार को परीक्षा में नकल के मामलों को संभालने के लिए एक स्पेशल टास्क फोर्स बनाने की इजाजत देता है.
विधेयक में जांच पूरी करने के लिए 2 महीने की सख्त समय सीमा तय की गई है. हर राज्य और केंद्रशासित प्रदेश को इन मामलों की सुनवाई के लिए विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करने होंगे. ये अदालतें अन्य कानूनों के तहत संबंधित अपराधों की भी सुनवाई करेंगी. प्रत्येक अदालत में विशेष सरकारी वकील होंगे, और सभी लंबित मामलों को यहां स्थानांतरित किया जाएगा.
मुकदमे दिन-प्रतिदिन चलने चाहिए और आरोप पत्र के 3 महीने के भीतर समाप्त होने चाहिए. स्थानांतरित लंबित मामलों को भी 3 महीने के भीतर समाप्त होना चाहिए.
इन अदालतों से अपील दो जजों वाली हाई कोर्ट की बेंच में जाएगी. अपील पर 3 महीने के भीतर फैसला हो जाना चाहिए. उन्हें 30 दिनों के भीतर दायर किया जाना चाहिए, अधिकतम 90 दिनों तक का विस्तार.
विचारणीय मुद्दे:
परीक्षण पूरा करने की अनिवार्य समयसीमा सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का खंडन कर सकती है:
विधेयक परीक्षणों को पूरा करने और उच्च न्यायालयों के लिए अपील का फैसला करने के लिए 3 महीने की सीमा तय करता है. लेकिन सर्वोच्च न्यायालय (2002) ने फैसला दिया था कि अदालतें आपराधिक कार्यवाही के लिए सख्त बाहरी सीमाओं से बाध्य नहीं हो सकतीं. इसने कहा कि सिर्फ समय बीत जाने के कारण परीक्षणों को समाप्त नहीं किया जा सकता, जिससे विधेयक की अनिवार्य समयसीमा संभावित रूप से विरोधाभासी हो सकती है.
तय दिनों के बाद अपील पर रोक के बारे में कोर्ट के अलग-अलग फैसले
विधेयक उच्च न्यायालयों में अपील दायर करने के लिए 90 दिन की सीमा तय करता है, लेकिन अदालतें अलग-अलग हैं. बॉम्बे हाई कोर्ट (2023) और दिल्ली हाई कोर्ट (2019) ने लचीलेपन की अनुमति दी, जबकि मद्रास हाई कोर्ट (2024) ने कोई विवेकाधिकार नहीं दिया. सुप्रीम कोर्ट (2025) ने अंतरिम राहत देते हुए कहा कि अपील को सिर्फ इसलिए खारिज नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि देरी 90 दिनों से अधिक हो गई है.
जांच की समयसीमा पूरी नहीं होने पर कोई और प्रावधान नहीं: विधेयक जांच के लिए दो महीने की सीमा तय करता है, लेकिन समयसीमा चूक जाने पर कोई उपाय नहीं देता. इसके विपरीत, लोकपाल अधिनियम, 2013 और एससी/एसटी अधिनियम, 1989 जैसे कानूनों के तहत अधिकारियों को देरी के लिए लिखित कारण दर्ज करने की आवश्यकता होती है.
फास्ट ट्रैक कोर्ट में लम्बित और लगने वाला समय
बिल के मुताबिक हर राज्य/ केंद्रशासित प्रदेश में स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट होने चाहिए, जैसा कि पॉक्सो एक्ट, 2012 के नियमों में है.
अप्रैल 2026 तक, 775 एफटीएससी (जिसमें 398 पॉक्सो कोर्ट शामिल हैं) काम कर रहे थे, लेकिन उनमें 2प्लस लाख केस लंबित थे.
इन कोर्ट में ट्रायल अक्सर टाइमलाइन से ज़्यादा चलते हैं, आंध्र प्रदेश में 257 दिन से लेकर दिल्ली में 1,717 दिन तक.
लॉ कमीशन (2012) ने आरोपियों के गैरहाजिर रहने, पुलिस की कमजोर कोशिश, बार-बार टलने, खराब केस प्रबंधन, जजों की लापरवाही और कोर्ट और स्टाफ की कमी की वजह से देरी होने की बात कही थी.
साल के अंत में बलात्कार और पॉक्सो मामलों के लिए फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालयों में लंबित मामले
|साल
|रजिस्टर्ड
|निपटाया गया
|लंबित
|2023
|81,471
|76,319
|2,02,175
|2024
|88,902
|85,595
|2,04,122
|2025
|1,43,936
|66,500
|2,45,579
लंबित जांच के मामले – एनसीआरबी 2024
|एक्ट
|कुल लंबित मामले
|6 महीने तक
|6 महीने–1 वर्ष
|1–3 वर्ष
|3 साल से अधिक
|आईपीसी/बीएनएसएस के तहत बलात्कार के मामले
|8,905
|4,037 (45%)
|2,437 (27%)
|2,071 (23%)
|360 (4%)
|पॉक्सो एक्ट
|21,256
|11,674 (55%)
|6,000 (28%)
|3,175 (15%)
|407 (2%)
|एससी/एसटी अत्याचार अधिनियम
|3,525
|1,193 (34%)
|994 (28%)
|1,286 (36%)
|52 (1%)
महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि
ज्यादातर रेप केस (45 फीसदी) और पॉक्सो केस (55प्रतिशत) 6 महीने से कम समय से लंबित थे, जो हाल के बैकलॉग को दिखाते हैं
एससी/एसटी अधिनियम के मामलों में 1 से 3 साल (36 प्रतिशत) से अधिक समय तक लंबित मामले थे, जो धीमे निपटान को दर्शाता है.
लंबे समय से लंबित (3 प्लस साल) सभी कैटेगरी में कम लेकिन लगातार बनी हुई है.
2026 संशोधन विधेयक ज़्यादातर राज्य धोखाधड़ी विरोधी कानूनों से ज्यादा सख्त है, जिसमें कठोर सजा, जांच और ट्रायल के लिए जरूरी समयसीमा और देश भर में फास्ट ट्रैक कोर्ट हैं. राज्य कानूनों का दायरा और गंभीरता अलग-अलग होती है, लेकिन केंद्रीय कानून अब ज्यादा मजबूत और एक जैसा मानक तय करता है.
केंद्रीय बनाम राज्य धोखाधड़ी विरोधी कानून:
|क्षेत्राधिकार
|प्रमुख विशेषताऐं
|2026 बिल के साथ तुलना
|केंद्रीय (2026 संशोधन)
|जेल 5-10 साल, 10 करोड़ रुपये तक का जुर्माना, संपत्ति जब्ती, 2 महीने की जांच सीमा, 3 महीने की सुनवाई की समय सीमा, विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट, सीमित अपील विंडो
|सभी राज्यों की तुलना में सख्त; अनिवार्य समयसीमा और राष्ट्रव्यापी फास्ट ट्रैक अदालतें जोड़ता है
|उत्तर प्रदेश (2024 अधिनियम)
|बार-बार अपराध करने वालों के लिए आजीवन कारावास, 1 करोड़ रुपये तक का जुर्माना, गैर जमानती अपराध
|कड़ी सज़ा, लेकिन जांच/ट्रायल के लिए कोई तय टाइमलाइन नहीं
|राजस्थान (2022/23 अधिनियम)
|10 साल से आजीवन कारावास, 10 लाख से 10 करोड़ रुपये का जुर्माना, विशेष अदालतें, 2 साल की परीक्षा पर रोक
|बराबर का जुर्माना, लेकिन सेंट्रल कानून में टाइमलाइन + प्रॉपर्टी ज़ब्त करने की सुविधा जोड़ी गई है
|बिहार (2025 अधिनियम)
|केंद्रीय कानून जैसा (3-10 साल की जेल, 1 करोड़ रुपये तक का जुर्माना)
|2026 के संशोधन से कम सख्त (कम जुर्माना, कोई टाइमलाइन नहीं)
|झारखंड (2023 अधिनियम)
|भर्ती परीक्षा लीक पर फोकस
|दायरा छोटा; केंद्रीय कानून ज्यादा बड़ा और सख्त
|छत्तीसगढ़ (2026 विधेयक)
|भर्ती और पेशेवर परीक्षाओं के लिए कड़े कदम
|समय एक जैसा है, लेकिन केंद्रीय कानून पूरे देश में लागू होता है
|कर्नाटक (2023/24 अधिनियम)
|10 साल तक की जेल, 10 करोड़ रुपये तक का जुर्माना, प्रॉपर्टी जब्ती, खास कोर्ट
|सजा कड़ी है, लेकिन सेंट्रल कानून में टाइमलाइन और अपील पर रोक है
|तेलंगाना (2024 अधिनियम)
|भर्ती और एकेडमिक परीक्षाएं शामिल हैं, लीक, नकल करने पर सख्त सज़ा
|केंद्रीय कानून के मुताबिक, लेकिन कोई जरूरी टाइमलाइन नहीं
|तमिलनाडु (2024, केंद्रीय कवरेज)
|UPSC, SSC, NTA परीक्षाओं पर केंद्रीय कानून लागू होता है
|पहले से ही केंद्रीय ढांचे के तहत
मुख्य अंतर
दंड: राजस्थान और कर्नाटक जैसे राज्य पहले से ही उच्च जुर्माना और लंबी जेल की सजा लगाते हैं, लेकिन 2026 का विधेयक पूरे देश में कठोर दंड को मानकीकृत करता है.
समयसीमा: केवल केंद्रीय संशोधन सख्त समय सीमा (जांच के लिए 2 महीने, परीक्षण के लिए 3 महीने) अनिवार्य करता है। राज्यों में आमतौर पर ऐसे प्रावधानों का अभाव होता है.
न्यायालय: राज्य और केंद्रीय दोनों कानून विशेष अदालतों का प्रावधान करते हैं, लेकिन 2026 के विधेयक में प्रत्येक राज्य/केंद्र शासित प्रदेश में फास्ट ट्रैक अदालतों की आवश्यकता है.
अपील: 90 दिन की अपील रोक केंद्रीय कानून के लिए विशिष्ट है, जो अधिकांश राज्य अधिनियमों में नहीं पाई जाती है. राज्य कानूनों की गंभीरता अलग-अलग होती है, लेकिन 2026 का केंद्रीय संशोधन अभी तक सबसे कठोर है.
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