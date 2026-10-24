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ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे तक जारी रहेगा आंदोलन, जहां छात्र जुटेंगे, वही जंतर-मंतर बनेगा: दानिश अली

दानिश अली, संयुक्त सचिव, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय छात्र संघ ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे, विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रिया पर रोक और चुनाव आयोग अधिनियम 2023 को रद्द करने की मांग को लेकर छात्र आंदोलन तेज करने की तैयारी में हैं. जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय छात्र संघ (JNUSU) की संयुक्त सचिव दानिश अली का कहना है कि यह लड़ाई केवल एक व्यक्ति के इस्तीफे की नहीं, बल्कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव तथा लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा की है. ईटीवी भारत के साक्षात्कार में उन्होंने एसआईआर पर उठ रहे सवालों, जेएनयू के छात्रों की भूमिका, पुलिस की कार्रवाई, पीस बॉन्ड विवाद, जंतर-मंतर को प्रदर्शन स्थल से हटाने और आंदोलन की आगे की रणनीति पर अपनी बात रखी.

सवाल: मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे और एसआईआर के विरोध में छात्र संघ आंदोलन क्यों कर रहे हैं?