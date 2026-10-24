ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे तक जारी रहेगा आंदोलन, जहां छात्र जुटेंगे, वही जंतर-मंतर बनेगा: दानिश अली
जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय छात्र संघ की संयुक्त सचिव दानिश अली से ईटीवी भारत के संवाददाता आनंद कुमार गुप्ता ने की खास बातचीत...
Published : October 24, 2026 at 7:48 PM IST
नई दिल्ली: मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे, विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रिया पर रोक और चुनाव आयोग अधिनियम 2023 को रद्द करने की मांग को लेकर छात्र आंदोलन तेज करने की तैयारी में हैं. जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय छात्र संघ (JNUSU) की संयुक्त सचिव दानिश अली का कहना है कि यह लड़ाई केवल एक व्यक्ति के इस्तीफे की नहीं, बल्कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव तथा लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा की है. ईटीवी भारत के साक्षात्कार में उन्होंने एसआईआर पर उठ रहे सवालों, जेएनयू के छात्रों की भूमिका, पुलिस की कार्रवाई, पीस बॉन्ड विवाद, जंतर-मंतर को प्रदर्शन स्थल से हटाने और आंदोलन की आगे की रणनीति पर अपनी बात रखी.
सवाल: मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे और एसआईआर के विरोध में छात्र संघ आंदोलन क्यों कर रहे हैं?
दानिश अली: हमारा विरोध एसआईआर प्रक्रिया और मुख्य चुनाव आयुक्त की भूमिका को लेकर है. हमारा आरोप है कि एसआईआर के नाम पर बड़े पैमाने पर लोगों के नाम मतदाता सूची से हटाए जा रहे हैं. हम मानते हैं कि चुनाव आयोग एक स्वतंत्र और निष्पक्ष संवैधानिक संस्था के रूप में काम करे. अगर उसकी निष्पक्षता पर सवाल उठ रहे हैं, तो जवाबदेही तय होनी चाहिए. हमारी मांग है कि ज्ञानेश कुमार इस्तीफा दें, एसआईआर प्रक्रिया पर रोक लगे और चुनाव आयोग अधिनियम 2023 को रद्द किया जाए.
सवाल: एसआईआर प्रक्रिया को लेकर आपकी सबसे बड़ी आपत्ति क्या है?
दानिश अली: हमारी चिंता यह है कि मतदाता सूची से नाम हटने के कारण लोगों का लोकतांत्रिक अधिकार प्रभावित हो सकता है. हमने इस प्रक्रिया के तहत 13 करोड़ से अधिक लोगों के नाम हटाए गए है. हमारा आरोप है कि इसका असर मुस्लिम समुदाय, महिलाओं, आदिवासियों और किसानों पर पड़ रहा है. मतदाता सूची में नाम होना किसी भी नागरिक के मतदान करने के अधिकार के लिए जरूरी है, इसलिए इस प्रक्रिया की पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित होनी चाहिए.
सवाल: जेएनयू छात्र संघ इस आंदोलन में इतनी सक्रिय भूमिका क्यों निभा रहा है?
दानिश अली: जेएनयू में छात्र हमेशा से सरकार की नीतियों और सामाजिक-राजनीतिक मुद्दों पर सवाल उठाते रहे हैं. वर्ष 2016 से विश्वविद्यालय में असहमति के अधिकार और लोकतांत्रिक मूल्यों को लेकर संघर्ष होता रहा है. हमारा काम केवल कैंपस की समस्याओं तक सीमित नहीं है. हम फंड में कटौती, बुनियादी सुविधाओं और आरक्षण जैसे मुद्दों पर भी लड़ते हैं. इसके साथ ही दलितों, आदिवासियों, मुसलमानों के खिलाफ अत्याचार और महिलाओं के खिलाफ हिंसा जैसे सवालों पर भी आवाज उठाते हैं. एसआईआर का मुद्दा भी लोकतांत्रिक अधिकारों से जुड़ा है, इसलिए जेएनयू के छात्र इसमें भाग ले रहे हैं.
सवाल: जंतर-मंतर पर हुए सीजेपी आंदोलन में जेएनयू के छात्रों की क्या भूमिका रही है?
दानिश अली: जेएनयू के छात्र इस आंदोलन में लगातार शामिल रहे हैं. कॉमरेड नेहा, जो पीएचडी स्कॉलर हैं, कॉमरेड ऋषिकेश, जो बराक हॉस्टल के अध्यक्ष हैं, और मैं खुद भी भूख हड़ताल पर बैठी. छात्रों ने अपनी मांगों को लेकर विरोध दर्ज कराया. हमें प्रदर्शन में शामिल होने के दौरान कई तरह की बाधाओं का सामना करना पड़ता है. दिल्ली पुलिस जेएनयू के गेटों पर बैरिकेडिंग करती है और छात्रों को रोकने के लिए फोन किए जाने की भी बात सामने आती है. इसके बावजूद छात्र आंदोलन में शामिल हो रहे हैं. हमारा मानना है कि लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए आवाज उठाना जरूरी है.
सवाल: जून-जुलाई में जंतर-मंतर पर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर चले आंदोलन और मौजूदा आंदोलन में क्या समानता देखते हैं?
दानिश अली: दोनों आंदोलनों में छात्रों का आक्रोश और सरकार से जवाबदेही की मांग प्रमुख रही है. केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर 36 दिनों तक जंतर-मंतर पर आंदोलन चला था. उस दौरान भी छात्रों को बदनाम करने की कोशिशों के आरोप लगे थे. मौजूदा आंदोलन में भी हम देखते हैं कि प्रदर्शनकारियों को अराजक या आतंकवादियों की बी-टीम बताकर उनकी आवाज को कमजोर करने की कोशिश की जाती है. हमारा कहना है कि किसी आंदोलन में उठाए गए सवालों का जवाब देने के बजाय प्रदर्शनकारियों को बदनाम करना समाधान नहीं है. हम अपनी मांगों को लेकर संघर्ष जारी रखेंगे.
सवाल: आप पुलिस कार्रवाई और प्रदर्शनकारियों पर दर्ज मामलों को किस तरह देखते हैं?
दानिश अली: हमारा आरोप है कि आंदोलन के दौरान पुलिस कार्रवाई के जरिए छात्रों और प्रदर्शनकारियों पर दबाव बनाया जाता है. पिछले आंदोलनों में लाठीचार्ज, पानी की बौछारों, पैलेट गन के उपयोग और मुकदमे दर्ज किए जाने जैसी घटनाओं की शिकायतें सामने आई हैं. महिला छात्रों के साथ बदसलूकी के आरोप भी लगाए गए हैं. हमारा सवाल है कि अगर छात्र अपनी मांगों को लेकर शांतिपूर्ण तरीके से विरोध कर रहे हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों की जा रही है? लोकतंत्र में विरोध और असहमति की जगह होनी चाहिए.
सवाल: अभिजीत दीपके, सौरभ दास और आशुतोष रांका के मामलों को आप कैसे देखती हैं?
दानिश अली: हम इन मामलों को आंदोलन से जुड़े कार्यकर्ताओं पर कानूनी कार्रवाई के व्यापक संदर्भ में देखते हैं. अभिजीत दीपके, सौरभ दास और आशुतोष रांका के खिलाफ हुई कार्रवाई को लेकर हमारे सवाल हैं. हमारा मानना है कि किसी आंदोलन में शामिल होने के कारण लोगों को दबाव में लाने की कोशिश नहीं होनी चाहिए. कानूनी प्रक्रिया का पालन होना चाहिए और प्रदर्शनकारियों को भी अपने पक्ष में बात रखने का पूरा अवसर मिलना चाहिए. हमारा संघर्ष केवल कुछ व्यक्तियों के लिए नहीं, बल्कि शांतिपूर्ण विरोध के अधिकार की रक्षा के लिए भी है.
सवाल: नेहा बोरा पर 'पीस बॉन्ड' साइन करने के दबाव को लेकर आपका क्या कहना है?
दानिश अली: नेहा बोरा के मामले में 'पीस बॉन्ड' का सवाल जरूरी है. हमारी आपत्ति यह है कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वाले छात्र को शांति भंग करने की आशंका के आधार पर दबाव में क्यों लाया जाए. नेहा बोरा ने इस कार्रवाई को हाई कोर्ट में चुनौती दी है. हमारा कहना है कि अगर शांति भंग होने की स्थिति पैदा हुई है, तो पुलिस की भूमिका पर भी सवाल उठने चाहिए. केवल प्रदर्शनकारियों को जिम्मेदार मान लेना सही नहीं है. हम मानते हैं कि शांतिपूर्ण विरोध को अपराध की तरह नहीं देखा जाना चाहिए.
सवाल: जंतर-मंतर को प्रदर्शन स्थल से डीनोटिफाई करने के फैसले को आप किस रूप में देखते हैं?
दानिश अली: जंतर-मंतर लंबे समय से जन आंदोलनों और विरोध प्रदर्शनों का प्रमुख केंद्र रहा है. अगर इस जगह पर प्रदर्शन की अनुमति सीमित की जाती है, तो इससे लोगों के अपनी बात रखने के अवसर पर असर पड़ सकता है. हम इसे विरोध की आवाज को सीमित करने की कोशिश के रूप में देखते हैं. लेकिन आंदोलन किसी एक जगह का मोहताज नहीं है. सरकार किसी स्थान को प्रदर्शन स्थल से हटा सकती है, लेकिन लोगों की आवाज को खत्म नहीं कर सकती. जहां भी छात्र और नागरिक एकत्रित होकर अपनी मांगें उठाएंगे, वह जगह उनके लिए जंतर-मंतर बन जाएगी.
सवाल: क्या यह आंदोलन दिल्ली तक सीमित रहेगा या इसे देशभर में ले जाने की तैयारी है?
दानिश अली: हमारी कोशिश है कि आंदोलन को दिल्ली से आगे देश के अलग-अलग राज्यों और विश्वविद्यालयों तक ले जाया जाए. ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (AISA) और जेएनयू छात्र संघ के नेतृत्व में इस मुद्दे पर व्यापक स्तर पर लोगों को जोड़ने की तैयारी है. एसआईआर और चुनावी प्रक्रिया से जुड़े सवाल केवल दिल्ली के नहीं हैं. इनका संबंध देशभर के मतदाताओं और लोकतांत्रिक व्यवस्था से है. इसलिए छात्रों के बीच संवाद बढ़ाना और लोगों को इन मुद्दों से जोड़ना जरूरी है.
सवाल: आंदोलन को लेकर आगे की रणनीती क्या है?
दानिश अली: हमारी मांगें स्पष्ट हैं. मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार इस्तीफा दें, एसआईआर प्रक्रिया पर रोक लगे और चुनाव आयोग अधिनियम 2023 को रद्द किया जाए. हम स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की व्यवस्था चाहते हैं. आंदोलन को दबाने, प्रदर्शन स्थल सीमित करने या कार्यकर्ताओं पर कार्रवाई करने से इन सवालों का समाधान नहीं होगा. हम इस संघर्ष को देशभर में ले जाने की कोशिश करेंगे और अपनी मांगों को उठाते रहेंगे. हमारे लिए यह लोकतांत्रिक अधिकारों की लड़ाई है.
इसे भी पढ़ें