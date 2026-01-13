ETV Bharat / bharat

उत्तराखंड में कमजोर होता बारिश-बर्फबारी का पैटर्न! सूखे दिसंबर के बाद जनवरी में भी कोरी ठंड, टूटा रिकॉर्ड

उत्तराखंड में बारिश और बर्फबारी के लंबे इंतजार के कारण स्थिति चिंताजनक हुई.

UTTARAKHAND
उत्तराखंड में कमजोर होता बारिश-बर्फबारी का पैटर्न (PHOTO- ETV Bharat)
ETV Bharat Uttarakhand Team

January 13, 2026

5 Min Read
देहरादून: उत्तराखंड में नवंबर और दिसंबर के बाद जनवरी माह भी बारिश और बर्फबारी के लिहाज से बिल्कुल खाली दिखाई दे रहा है. स्थिति यह है कि राज्य में अब तक किसी भी जिले में बारिश तक रिकॉर्ड नहीं हुई है. उधर, जनवरी का आधा महीना बीतने के बाद पिछले चार सालों में मौजूदा स्थिति सबसे चिंताजनक दिख रही है.

उत्तराखंड में मौसम इस बार कुछ ज्यादा ही रूठा हुआ नजर आ रहा है. नवंबर और दिसंबर के बाद अब जनवरी 2026 भी बारिश और बर्फबारी के लिहाज से पूरी तरह सूखी साबित हो रही है. स्थिति यह है कि जनवरी का आधा महीना बीत जाने के बावजूद प्रदेश के किसी भी जिले में बारिश तक रिकॉर्ड नहीं की गई है. मौसम विभाग के आंकड़े बताते हैं कि यह स्थिति पिछले चार वर्षों में सबसे ज्यादा चिंताजनक मानी जा रही है.

Uttarakhand
12 हजार फीट की ऊंचाई वाली चोटियों पर भी बर्फ नजर नहीं (PHOTO-ETV Bharat)

पश्चिमी विक्षोभ कमजोर: आमतौर पर जनवरी के मध्य तक उत्तराखंड में औसतन करीब 13.4 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हो जाती है, जबकि इस बार यह आंकड़ा शून्य पर अटका हुआ है. यही नहीं, ऊंचाई वाले इलाकों में इस समय तक बर्फबारी भी देखने को मिलती है, लेकिन इस साल ऊंची चोटियां भी बिना बर्फ के काली नजर आ रही हैं. लगातार कमजोर पश्चिमी विक्षोभों के कारण प्रदेश में बारिश और बर्फबारी की संभावनाएं कम बनी हुई है.

नवंबर, दिसंबर में बारिश नहीं: जनवरी 2026 की यह स्थिति अकेली नहीं है. अगर पिछले कुछ वर्षों के आंकड़ों पर नजर डालें तो साफ होता है कि प्रदेश में सर्दियों के दौरान बारिश और बर्फबारी का पैटर्न लगातार कमजोर होता जा रहा है. दिसंबर 2025 को तो पिछले एक दशक का सबसे सूखा दिसंबर माना गया, जब पूरे माह प्रदेश में एक बूंद बारिश तक रिकॉर्ड नहीं हुई. इससे पहले, नवंबर 2025 में भी बारिश नहीं हुई थी. हालांकि, अक्टूबर में अच्छी बारिश जरूर देखने को मिली थी.

Uttarakhand
18 जनवरी के बाद पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की संभावना (PHOTO-ETV Bharat)

देखें आंकड़े: पिछले वर्षों के आंकड़े भी चिंता बढ़ाने वाले हैं. साल 2016 के दिसंबर माह में सामान्य से 82 फीसदी कम बारिश हुई थी. इसके बाद 2018 में 92 फीसदी कम बारिश रिकॉर्ड की गई. साल 2021 में बारिश 14 फीसदी कम रही, जबकि 2022 में दिसंबर महीने में सामान्य से 99 फीसदी कम बारिश हुई. साल 2023 में भी दिसंबर के दौरान 75 फीसदी कम बारिश दर्ज की गई. हालांकि, 2024 में दिसंबर में सामान्य से 89 फीसदी ज्यादा बारिश हुई थी. लेकिन 2025 में फिर से स्थिति बिगड़ गई और दिसंबर पूरी तरह सूखा रहा. इससे साफ है कि धीरे-धीरे सर्दियों में बारिश की निरंतरता टूटती जा रही है.

दिसंबर 2025 पूरी तरह से सूखा रहा और जनवरी 2026 में भी अब तक उम्मीद के मुताबिक बारिश और बर्फबारी नहीं हो पाई है. पश्चिमी विक्षोभ कमजोर रहे हैं, जिस कारण मौसम में अपेक्षित बदलाव नहीं आ सका. -सीएस तोमर, निदेशक, मौसम विज्ञान केंद्र उत्तराखंड

18 के बाद बर्फबारी के आसार: हालांकि, मौसम विभाग को उम्मीद है कि 18 जनवरी के बाद सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के कारण प्रदेश में अच्छी बारिश और बर्फबारी देखने को मिल सकती है. विभाग का यह भी कहना है कि जिन वर्षों में शुरुआत में बारिश कम हुई है, उन वर्षों में जनवरी के तीसरे या चौथे सप्ताह में बर्फबारी जरूर देखने को मिली है.

Uttarakhand
दिसंबर 2025 को पिछले एक दशक का सबसे सूखा दिसंबर माना गया. (PHOTO-ETV Bharat)

हाई एल्टीट्यूड पर भी बर्फबारी नहीं: आमतौर पर जनवरी के दूसरे सप्ताह तक केदारनाथ, बदरीनाथ, तुंगनाथ और अन्य ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी हो जाती है. लेकिन इस बार स्थिति बिल्कुल उलट है. यहां तक की 12 हजार फीट की ऊंचाई वाली चोटियों पर भी बर्फ नजर नहीं आ रही है, जो अपने आप में असामान्य मानी जा रही है.

मौसम विभाग के पूर्व निदेशक और लंबे समय तक उत्तराखंड की मौसमी परिस्थितियों का अध्ययन कर चुके आनंद शर्मा इसे गंभीर संकेत मानते हैं.

दिसंबर के बाद जनवरी में भी बारिश और बर्फबारी ना के बराबर होना, एक लंबा ड्राई स्पेल दर्शाता है, जो भविष्य के लिए चिंता का विषय है. इस स्थिति में पेयजल संकट और खेती पर खास नजर रखने की जरूरत है. कम बारिश के कारण जल स्रोतों पर दबाव बढ़ सकता है, इसलिए अभी से पानी के संरक्षण और संग्रह पर ध्यान देना जरूरी है. किसानों को कम पानी वाली फसलों की ओर भी रुख करना चाहिए. -आनंद शर्मा, मौसम वैज्ञानिक

जैव विविधता प्रभावित: प्रदेश की ऊंची पहाड़ियां बिना बर्फबारी के नजर आना जलवायु परिवर्तन के प्रभाव के रूप में भी देखा जा रहा है. वैज्ञानिकों का मानना है कि इसका असर केवल मौसम तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पाए जाने वाले औषधीय पौधों, वन्य जीवों और पूरे इकोसिस्टम पर पड़ेगा. बर्फ की अनुपस्थिति से इन क्षेत्रों में नमी की कमी हो रही है, जिससे जैव विविधता प्रभावित हो सकती है.

Uttarakhand
उत्तराखंड में बारिश-बर्फबारी का पैटर्न लगातार कमजोर होता रिकॉर्ड हो रहा है. (PHOTO-ETV Bharat)

वैज्ञानिक इस बात को लेकर भी चिंतित हैं कि बिना बारिश और बर्फबारी के ठंडी हवाओं के चलते जो सूखी ठंड पड़ रही है, वह मानव स्वास्थ्य के लिए भी नुकसानदेह है. वातावरण में नमी की कमी के कारण सांस और त्वचा से जुड़ी बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है. उत्तराखंड में मौसम का यह बदला हुआ मिजाज आने वाले समय के लिए कई सवाल खड़े कर रहा है, जिनका जवाब समय रहते ढूंढना बेहद जरूरी है.

उत्तराखंड में बारिश बर्फबारी
उत्तराखंड में बर्फबारी का रिकॉर्ड
SNOWFALL RECORD IN UTTARAKHAND
WESTERN DISTURBANCE IN UTTARAKHAND
RAIN AND SNOWFALL IN UTTARAKHAND

