BMC चुनाव में कांग्रेस का अकेले मैदान में उतरने का ऐलान, बदल जाएंगे राजनीतिक समीकरण
अगर मुस्लिम और दलित समुदाय फिर से कांग्रेस की ओर मुड़ते हैं, तो ठाकरे के वोटों की संख्या प्रभावित होगी.
Published : November 16, 2025 at 4:38 PM IST
मुंबई: आगामी बृहन्मुंबई नगर निगम चुनावों में कांग्रेस ने 'एकला चलो रे' के नारे के साथ 227 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है. हालांकि, राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस फैसले से विपक्षी दलों के वोट बंट जाएंगे और इसका सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी (BJP) के नेतृत्व वाले महायुति को होगा.
एक्स्पर्ट के मुताबिक यह कांग्रेस द्वारा पारंपरिक मुस्लिम और दलित मतदाताओं को लुभाने की एक चाल है, लेकिन इससे महाविकास अघाड़ी की एकता कमजोर होती जा रही है, जिससे मुंबई का पूरा राजनीतिक समीकरण पूरी तरह से बदल सकता है.
शिवसेना (UBT) के वोटों पर असर
वरिष्ठ राजनीतिक पत्रकार दीपक कैटेक ने कहा, "चूंकि कांग्रेस ने मुंबई नगर निगम चुनाव अकेले लड़ने की घोषणा की है, इसलिए संभावना है कि लोकसभा और विधानसभा चुनावों में उद्धव ठाकरे के साथ खड़े रहे कुछ मुस्लिम मतदाता वापस कांग्रेस की ओर लौट आएं. अगर मुस्लिम और दलित समुदाय फिर से कांग्रेस की ओर मुड़ते हैं, तो ठाकरे के वोटों की संख्या प्रभावित होगी. हालांकि अभी तक इस बात की कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है कि ठाकरे बंधु साथ आएंगे या नहीं, लेकिन कांग्रेस के इस फैसले से शिवसेना (UBT) पार्टी के वोटों पर असर पड़ेगा."
क्या गड़बड़ा जाएगा गणित ?
राजनीतिक विश्लेषक जयंत मेनकर कहते हैं, "मुंबई समेत राज्य के मुस्लिम मतदाता उद्धव ठाकरे के प्रति इसलिए आकर्षित हैं क्योंकि वह खुलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ खड़े हो रहे हैं. इसका फायदा शिवसेना (यूबीटी) को लोकसभा और विधानसभा चुनावों में भी मिला. अब जबकि कांग्रेस ने आत्मनिर्भरता का नारा दिया है, संभावना है कि मुस्लिम मतदाता कुछ हद तक कांग्रेस की ओर रुख करें. बेशक, मुस्लिम मतदाता अंदाजा लगाकर वोट देते हैं कि कौन जीत सकता है, यही उनका अब तक का अनुभव है."
मुस्लिम मतदाताओं को उद्धव ठाकरे पर भरोसा: सुनील प्रभु
दूसरी ओर शिवसेना (यूबीटी) विधायक सुनील प्रभु ने कहा, "मुस्लिम मतदाता भी जानते हैं कि उद्धव ठाकरे ने कोरोना काल में क्या काम किया. उद्धव ठाकरे के मुख्यमंत्री रहते कोई दंगा नहीं हुआ. इसलिए मुस्लिम मतदाता ठाकरे पर भरोसा करते हैं. मुझे पूरा विश्वास है कि मुस्लिम मतदाताओं के व्यक्तिगत वोट ठाकरे को ही मिलेंगे. नगर निगम चुनाव कार्यकर्ताओं का चुनाव है. कार्यकर्ताओं का जनसंपर्क भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा है."
MNS के प्रति वर्षा गायकवाड़ का रुख
मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष और सांसद वर्षा गायकवाड़ ने गठबंधन के फैसले पर कड़ा रुख अपनाया. उन्होंने कहा, "सत्तावादी दलों के साथ गठबंधन करने का कोई सवाल ही नहीं है. मुंबई सभी की है. कांग्रेस प्रवासियों की पिटाई स्वीकार नहीं करती है. कांग्रेस का रुख सभी को साथ लेकर चलने का है. इसलिए, हम मुंबई में अपने दम पर लड़ेंगे."
MNS की कांग्रेस को शुभकामनाएं
MNS मुंबई शहर अध्यक्ष संदीप देशपांडे ने इस पर अपनी स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा, "कांग्रेस का इतिहास क्या है, यह सबको पता है. कांग्रेस ने किसे मारा, किसे पीटा, किसे रखा, यह सब कांग्रेस का इतिहास है. इसलिए वर्षा गायकवाड़ को अपना मुंह बंद रखना चाहिए. मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहूंगा. हम उन्हें मुंबई महानगरपालिका के लिए शुभकामनाएं देते हैं जो अकेले लड़ने जा रही है. हमने कभी भी कांग्रेस को गठबंधन का प्रस्ताव नहीं दिया. न ही उन्होंने हमें गठबंधन का प्रस्ताव दिया. कुछ लोगों के बीच चल रही चर्चाएं व्यर्थ हैं."
'कांग्रेसी सिर्फ खोखली धमकियां दे रहे हैं'
कांग्रेस के इस फैसले पर मंत्री नितेश राणे ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की. उन्होंने कहा, "अगर कांग्रेस और MNS एक-दूसरे की हैसियत आंकने लगें, तो हमें दूर से ही हंसना चाहिए.कांग्रेसी सिर्फ खोखली धमकियां दे रहे हैं.
वहीं, राष्ट्रवादी कांग्रेस शरद चंद्र पवार पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता और युवा मुंबई अध्यक्ष एडवोकेट अमोल मतेले ने कांग्रेस के फैसले को एकतरफा और भाजपा के लिए फायदेमंद बताया. उन्होंने कहा, "कांग्रेस प्रभारी रमेश चेन्निथला और मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष वर्षा गायकवाड़ ने मुंबई महानगरपालिका चुनाव अकेले लड़ने की एकतरफा घोषणा करके गठबंधन में समन्वय को पूरी तरह से तोड़ दिया है. इस फैसले से मुंबई में राजनीतिक समीकरणों में अप्रत्याशित बदलाव की संभावना पैदा हो गई है."
