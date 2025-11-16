ETV Bharat / bharat

BMC चुनाव में कांग्रेस का अकेले मैदान में उतरने का ऐलान, बदल जाएंगे राजनीतिक समीकरण

मुंबई: आगामी बृहन्मुंबई नगर निगम चुनावों में कांग्रेस ने 'एकला चलो रे' के नारे के साथ 227 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है. हालांकि, राजनीतिक विश्लेषकों का मानना ​​है कि इस फैसले से विपक्षी दलों के वोट बंट जाएंगे और इसका सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी (BJP) के नेतृत्व वाले महायुति को होगा.

एक्स्पर्ट के मुताबिक यह कांग्रेस द्वारा पारंपरिक मुस्लिम और दलित मतदाताओं को लुभाने की एक चाल है, लेकिन इससे महाविकास अघाड़ी की एकता कमजोर होती जा रही है, जिससे मुंबई का पूरा राजनीतिक समीकरण पूरी तरह से बदल सकता है.

शिवसेना (UBT) के वोटों पर असर

वरिष्ठ राजनीतिक पत्रकार दीपक कैटेक ने कहा, "चूंकि कांग्रेस ने मुंबई नगर निगम चुनाव अकेले लड़ने की घोषणा की है, इसलिए संभावना है कि लोकसभा और विधानसभा चुनावों में उद्धव ठाकरे के साथ खड़े रहे कुछ मुस्लिम मतदाता वापस कांग्रेस की ओर लौट आएं. अगर मुस्लिम और दलित समुदाय फिर से कांग्रेस की ओर मुड़ते हैं, तो ठाकरे के वोटों की संख्या प्रभावित होगी. हालांकि अभी तक इस बात की कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है कि ठाकरे बंधु साथ आएंगे या नहीं, लेकिन कांग्रेस के इस फैसले से शिवसेना (UBT) पार्टी के वोटों पर असर पड़ेगा."

क्या गड़बड़ा जाएगा गणित ?

राजनीतिक विश्लेषक जयंत मेनकर कहते हैं, "मुंबई समेत राज्य के मुस्लिम मतदाता उद्धव ठाकरे के प्रति इसलिए आकर्षित हैं क्योंकि वह खुलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ खड़े हो रहे हैं. इसका फायदा शिवसेना (यूबीटी) को लोकसभा और विधानसभा चुनावों में भी मिला. अब जबकि कांग्रेस ने आत्मनिर्भरता का नारा दिया है, संभावना है कि मुस्लिम मतदाता कुछ हद तक कांग्रेस की ओर रुख करें. बेशक, मुस्लिम मतदाता अंदाजा लगाकर वोट देते हैं कि कौन जीत सकता है, यही उनका अब तक का अनुभव है."

मुस्लिम मतदाताओं को उद्धव ठाकरे पर भरोसा: सुनील प्रभु

दूसरी ओर शिवसेना (यूबीटी) विधायक सुनील प्रभु ने कहा, "मुस्लिम मतदाता भी जानते हैं कि उद्धव ठाकरे ने कोरोना काल में क्या काम किया. उद्धव ठाकरे के मुख्यमंत्री रहते कोई दंगा नहीं हुआ. इसलिए मुस्लिम मतदाता ठाकरे पर भरोसा करते हैं. मुझे पूरा विश्वास है कि मुस्लिम मतदाताओं के व्यक्तिगत वोट ठाकरे को ही मिलेंगे. नगर निगम चुनाव कार्यकर्ताओं का चुनाव है. कार्यकर्ताओं का जनसंपर्क भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा है."