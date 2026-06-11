कांग्रेस केंद्र की नीतियों के खिलाफ राष्ट्रव्यापी विरोध प्रदर्शन शुरू करेगी
इस प्लान पर आज 11 जून को सभी एआईसीसी इंचार्ज और स्टेट हेड्स की मीटिंग में चर्चा होगी.
Published : June 11, 2026 at 8:18 AM IST
नई दिल्ली: कांग्रेस, बीजेपी की अगुवाई वाली केंद्र सरकार का मुकाबला करने के लिए नीट (NEET) और सीबीएसई (CBSE) की गड़बड़ी, महंगाई, बेरोजगारी, वोट चोरी और अब 'सीट चोरी' के खिलाफ देश भर में विरोध प्रदर्शन शुरू करने जा रही है.
देश भर में विरोध प्रदर्शन का प्लान 11 जून को सभी एआईसीसी राज्यों के इंचार्ज और राज्य यूनिट हेड की मीटिंग में पक्का किया जाएगा. इसकी अध्यक्षता कांग्रेस चीफ मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी करेंगे.
कांग्रेस की यह बड़ी मीटिंग ऐसे समय में हो रही है जब कुछ दिन पहले ही 8 जून को कांग्रेस ने एकता दिखाने के लिए I.N.D.I.A. ब्लॉक के बैनर तले 25 विपक्षी पार्टियों की एक मीटिंग बुलाई थी. ब्लॉक ने कई मुद्दों को एक साथ उठाने पर सहमति जताई.
कांग्रेस के अंदरूनी सूत्रों ने कहा कि हालांकि पार्टी की स्टूडेंट विंग एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस ने पिछले कुछ हफ्तों में कई राज्यों में फ्यूल संकट के कारण बढ़ती कीमतों के साथ-साथ नीट पेपर लीक और सीबीएसई बोर्ड एग्जाम के आयोजन में मिसमैनेजमेंट को लेकर विरोध प्रदर्शन किया है, लेकिन राज्य यूनिट्स को फिर से जोश भरने की जरूरत थी ताकि जेन-जी का सपोर्ट पाने के लिए देश भर में कैंपेन शुरू किया जा सके.
एआईसीसी के ओडिशा इंचार्ज अजय कुमार लल्लू ने ईटीवी भारत को बताया, 'हम सब गुरुवार को दिल्ली में कई मुद्दों पर बात करने के लिए मिल रहे हैं. कांग्रेस पहले से ही मोदी सरकार की पॉलिसी के खिलाफ सड़कों पर है और अपने विरोध को और तेज करेगी. यह मुख्य विपक्षी पार्टी है और अपनी भूमिका निभा रही है.
हमें उम्मीद है कि दूसरी I.N.D.I.A. ब्लॉक पार्टियां भी साथ आएंगी क्योंकि वे लोगों को प्रभावित करने वाले मुद्दों को उठाने के लिए मिलकर काम करने पर सहमत हुई हैं.' 10 जून को ओडिशा कांग्रेस ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के संसदीय क्षेत्र संबलपुर में नीट पेपर लीक के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और उनके इस्तीफे की मांग की.
अन्य मुद्दों के अलावा, कांग्रेस भाजपा के इशारे पर 'वोट चोरी' का आरोप लगाने के लिए चुनाव आयोग द्वारा राज्यों में मतदाता सूचियों के विवादास्पद सारांश गहन संशोधन एसआईआर को उठाती रही है. 10 जून को कांग्रेस ने एक नया शब्द 'सीट चोरी' जोड़ा, जो मध्य प्रदेश में अपने राज्यसभा उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन के नामांकन को गलत तरीके से रद्द करने और झारखंड में भाजपा समर्थित निर्दलीय परिमल नाथवानी को अपने कागजात सही करने के लिए दिए गए समय का संदर्भ था.
कांग्रेस के पास नटराजन को राज्यसभा के लिए निर्वाचित कराने के लिए आवश्यक विधायकों की संख्या थी, लेकिन फिर भी अपने सांसदों को भाजपा द्वारा कथित खरीद-फरोख्त से सुरक्षित करने के लिए उन्हें बेंगलुरु ले जाना पड़ा. झारखंड में कांग्रेस और झामुमो ने राज्यसभा चुनावों के लिए क्रमशः एक-दूसरे के उम्मीदवार प्रणव झा और बैद्यनाथ राम का समर्थन करने पर सहमति व्यक्त की थी.
झारखंड के एआईसीसी इंचार्ज के राजू ने ईटीवी भारत को बताया, 'हम नाथवानी के नॉमिनेशन पेपर पर रिटर्निंग ऑफिसर के फैसले का इंतजार कर रहे हैं. एक बार जमा किया गया फॉर्म ठीक नहीं किया जा सकता. पार्टी गुरुवार को इन सभी मुद्दों पर चर्चा करेगी और आगे की कार्रवाई तय करेगी. राज्य यूनिट पहले से ही इस मुद्दे का विरोध कर रही है.'
कांग्रेस ने 10 जून को दिल्ली में चुनाव आयोग में नटराजन से जुड़े मध्य प्रदेश मामले पर शिकायत दर्ज कराई, जबकि राज्य यूनिट राज्यसभा चुनावों के लिए रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा कथित गलत काम के खिलाफ सड़कों पर उतरी. मीनाक्षी नटराजन भी 11 जून की मीटिंग में शामिल होंगी क्योंकि वह तेलंगाना की एआईसीसी इंचार्ज हैं.
एआईसीसी के पदाधिकारी अजय कुमार के अनुसार कांग्रेस और दूसरी विपक्षी पार्टियां एसआईआर में कमियों और चुनाव आयोग-बीजेपी की कथित सांठगांठ को उजागर कर रही थी, लेकिन मध्य प्रदेश और झारखंड में हाल ही में राज्यसभा चुनाव से जुड़े घटनाक्रम एक कदम आगे बढ़ गए थे.
अजय कुमार ने कहा, 'एसआईआर में चुनाव आयोग की भूमिका पर शक था क्योंकि इस काम से लाखों वोटर हट गए जिससे बीजेपी को मदद मिली. चुनाव आयोग, बीजेपी सपोर्टेड कैंडिडेट की गलती को नजरअंदाज करता है, लेकिन हमारे कैंडिडेट के मामले में नियमों का सख्ती से पालन करता है. ये साफ तौर पर दोहरे मापदंड हैं और इन्हें लोगों के सामने लाने की जरूरत है.'
कांग्रेस हाईकमान गुरुवार को अपनी नेशनल मीटिंग के दौरान विरोध के प्लान पर चर्चा करेगा, वहीं पिछले साल के अलग-अलग स्टेट यूनिट्स के काम का भी रिव्यू किया जाएगा ताकि यह पता लगाया जा सके कि जनता के मुद्दों पर यह सबसे पुरानी पार्टी जमीन पर कितना असर डालती है.
इसके अलावा एआईसीसी और स्टेट लेवल पर कुछ बदलाव जो पाइपलाइन में हैं, उन पर भी सीनियर कांग्रेस नेताओं की मीटिंग के दौरान बात हो सकती है. अंदर के लोगों ने बताया कि कॉन्क्लेव का खास फोकस पंजाब, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, गोवा, गुजरात और मणिपुर जैसे राज्यों पर होगा, जहां 2027 में विधानसभा चुनाव होंगे.