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कांग्रेस केंद्र की नीतियों के खिलाफ राष्ट्रव्यापी विरोध प्रदर्शन शुरू करेगी

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी 8 जून, 2026 को नई दिल्ली में इंडिया ब्लॉक मीटिंग के दौरान ( IANS )

By Amit Agnihotri 5 Min Read

नई दिल्ली: कांग्रेस, बीजेपी की अगुवाई वाली केंद्र सरकार का मुकाबला करने के लिए नीट (NEET) और सीबीएसई (CBSE) की गड़बड़ी, महंगाई, बेरोजगारी, वोट चोरी और अब 'सीट चोरी' के खिलाफ देश भर में विरोध प्रदर्शन शुरू करने जा रही है. देश भर में विरोध प्रदर्शन का प्लान 11 जून को सभी एआईसीसी राज्यों के इंचार्ज और राज्य यूनिट हेड की मीटिंग में पक्का किया जाएगा. इसकी अध्यक्षता कांग्रेस चीफ मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी करेंगे. कांग्रेस की यह बड़ी मीटिंग ऐसे समय में हो रही है जब कुछ दिन पहले ही 8 जून को कांग्रेस ने एकता दिखाने के लिए I.N.D.I.A. ब्लॉक के बैनर तले 25 विपक्षी पार्टियों की एक मीटिंग बुलाई थी. ब्लॉक ने कई मुद्दों को एक साथ उठाने पर सहमति जताई. कांग्रेस के अंदरूनी सूत्रों ने कहा कि हालांकि पार्टी की स्टूडेंट विंग एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस ने पिछले कुछ हफ्तों में कई राज्यों में फ्यूल संकट के कारण बढ़ती कीमतों के साथ-साथ नीट पेपर लीक और सीबीएसई बोर्ड एग्जाम के आयोजन में मिसमैनेजमेंट को लेकर विरोध प्रदर्शन किया है, लेकिन राज्य यूनिट्स को फिर से जोश भरने की जरूरत थी ताकि जेन-जी का सपोर्ट पाने के लिए देश भर में कैंपेन शुरू किया जा सके. एआईसीसी के ओडिशा इंचार्ज अजय कुमार लल्लू ने ईटीवी भारत को बताया, 'हम सब गुरुवार को दिल्ली में कई मुद्दों पर बात करने के लिए मिल रहे हैं. कांग्रेस पहले से ही मोदी सरकार की पॉलिसी के खिलाफ सड़कों पर है और अपने विरोध को और तेज करेगी. यह मुख्य विपक्षी पार्टी है और अपनी भूमिका निभा रही है. हमें उम्मीद है कि दूसरी I.N.D.I.A. ब्लॉक पार्टियां भी साथ आएंगी क्योंकि वे लोगों को प्रभावित करने वाले मुद्दों को उठाने के लिए मिलकर काम करने पर सहमत हुई हैं.' 10 जून को ओडिशा कांग्रेस ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के संसदीय क्षेत्र संबलपुर में नीट पेपर लीक के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और उनके इस्तीफे की मांग की. अन्य मुद्दों के अलावा, कांग्रेस भाजपा के इशारे पर 'वोट चोरी' का आरोप लगाने के लिए चुनाव आयोग द्वारा राज्यों में मतदाता सूचियों के विवादास्पद सारांश गहन संशोधन एसआईआर को उठाती रही है. 10 जून को कांग्रेस ने एक नया शब्द 'सीट चोरी' जोड़ा, जो मध्य प्रदेश में अपने राज्यसभा उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन के नामांकन को गलत तरीके से रद्द करने और झारखंड में भाजपा समर्थित निर्दलीय परिमल नाथवानी को अपने कागजात सही करने के लिए दिए गए समय का संदर्भ था.