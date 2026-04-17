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रेगिस्तान में औद्योगिक क्रांति: मरुधरा के धोरों से निकलेगा विकास का 'ब्लैक गोल्ड', पचपदरा बनेगा राजस्थान का 'जामनगर'

देरी से करीब दोगुनी हुई लागत: रिफाइनरी परियोजना की लागत शुरू में 43,129 करोड़ रुपये थी, जिसे बढ़ाकर 79,459 करोड़ रुपये कर दिया गया है. प्रधानमंत्री ने इस बढ़ी हुई लागत को मंजूरी दे दी है. रिफाइनरी का उद्घाटन 21 अप्रैल को प्रधानमंत्री करेंगे. दो माह बाद यानी 1 जुलाई से यहां पर वाणिज्यिक उत्पादन और संचालन शुरू करने का लक्ष्य रखा गया है. हालांकि, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसमें सात साल की देरी का आरोप लगाया है, जिसके कारण लागत बढ़ी है.

राजस्थान की यह रिफाइनरी आने वाले समय में रेगिस्तान का रत्न साबित होगी और रेगिस्तान की तकदीर बदल देगी. जिस तरह अरब के रेगिस्तान में तेल उत्पादन से विकास हुआ, कुछ वैसा ही परिदृश्य यहां भी नजर आ सकता है. इसको लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सहित प्रदेश के मुख्य सचिव ने हाल ही में दौरा किया. सरकार को इस रिफाइनरी के शुरू होने से हजारों करोड़ का राजस्व मिलेगा, जो प्रदेश के विकास में काम आएगा.

पश्चिमी राजस्थान में होगा विकास: पचपदरा में रिफाइनरी की शुरुआत से पूरे पश्चिमी राजस्थान में आर्थिक विकास की नई कहानी गढ़ी जाएगी. यह प्रोजेक्ट केवल पचपदरा तक सीमित नहीं रहेगा. इससे जोधपुर, पाली सहित आसपास के इलाकों का आधारभूत ढांचा मजबूत होगा. शहरीकरण को बढ़ावा मिलेगा. साथ ही पर्यटन और रियल स्टेट इंडस्ट्री को भी प्रोत्साहन मिलेगा. पचपदरा के आसपास कई नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने की योजना पर काम शुरू हो गया है.

लगभग 80 हजार करोड़ रुपये के इस महा-निवेश के साथ पचपदरा में एक ऐसा इकोसिस्टम तैयार हो रहा है, जहां रिफाइनरी के साथ-साथ प्लास्टिक, केमिकल और पैकेजिंग जैसी सहायक इकाइयां स्थापित होने वाली है. यह प्रोजेक्ट सिर्फ तेल साफ करने का कारखाना भर नहीं है, बल्कि यह मरुधरा को 'आत्मनिर्भर' बनाने का वह इंजन है जो विदेशी मुद्रा की बचत करेगा और आयात पर भारत की निर्भरता को कम करेगा. मारवाड़ की इस धरती पर लगने वाली आधुनिक मशीनें और विकसित होता इंफ्रास्ट्रक्चर इस बात का गवाह है कि आने वाले समय में राजस्थान, देश के औद्योगिक मानचित्र पर एक चमकदार सितारा बनने जा रहा है.

जोधपुर/बालोतरा: राजस्थान के रेतीले धोरों के बीच अब तरक्की का नया 'तेल' निकलने वाला है. बालोतरा जिले का पचपदरा जल्द ही केवल एक रिफाइनरी टाउन नहीं, बल्कि देश के सबसे बड़े इंडस्ट्रियल हब के रूप में पहचाना जाएगा. गुजरात के जामनगर और दाहेज की तर्ज पर विकसित हो रहा यह पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स न केवल राजस्थान की अर्थव्यवस्था की तस्वीर बदलेगा, बल्कि हजारों युवाओं के लिए सुनहरे भविष्य के द्वार भी खोलेगा.

हिस्सेदारी और निवेश का ब्योरा: रिफाइनरी लिमिटेड परियोजना की कुल लागत अब 79,459 करोड़ रुपये हो गई है. इसमें हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (HPCL) की 74 प्रतिशत हिस्सेदारी है, जिसके लिए 19,600 करोड़ रुपये का निवेश किया जा रहा है, जबकि 26 प्रतिशत हिस्सेदारी राजस्थान सरकार की है, जिसके लिए सरकार 6,886 करोड़ रुपये दे रही है. इसके अलावा 52 हजार करोड़ रुपये से अधिक ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध है. रिफाइनरी शुरू होने के बाद जब उत्पादन आएगा तो केंद्र और राज्य सरकार को सालाना 21 हजार करोड़ रुपये का राजस्व होगा. इसमें 26 प्रतिशत हिस्सेदारी के साथ राजस्थान को 4 हजार करोड़ रुपये का राजस्व मिलेगा. इसके अलावा वैट से भी अतिरिक्त आय होगी, जो प्रदेश के विकास में उपयोगी साबित होगी.

पचपदरा रिफाइनरी से राजस्थान को होगा फायदा (ETV Bharat GFX)

भारत की रिफाइनरी क्षमता: देश में वर्तमान में 23 तेल रिफाइनरी हैं, जो दुनिया में चौथे नंबर का नेटवर्क है. इनमें 18 सरकारी, 3 निजी और दो ज्वाइंट वेंचर की रिफाइनरी शामिल हैं. भारत की कुल रिफाइनिंग क्षमता 258 मिलियन टन प्रति वर्ष है. राजस्थान के बालोतरा जिले के पचपदरा में स्थित एचआरआरएल (HRRL) 9 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष (MMTPA) क्षमता वाली ग्रीनफील्ड रिफाइनरी-सह-पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स है. इसमें पेट्रोकेमिकल उत्पादन क्षमता 2.4 मिलियन मीट्रिक टन होगी, जो कुल उत्पादन का 26 प्रतिशत है.

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क्रूड ऑयल की आपूर्ति: रिफाइनरी में सालाना 9 मिलियन टन क्रूड ऑयल उपयोग होगा. इसमें 1.5 मिलियन टन राज्य से और 7.5 मिलियन टन विदेश से, खासकर अरब देशों से आएगा. इसके लिए गुजरात के मुंद्रा पोर्ट से रिफाइनरी तक 485 किमी लंबी इलेक्ट्रिक हीटेड पाइपलाइन बिछाई गई है. बालोतरा के उद्यमी रूपचंद सालेचा का कहना है कि गुजरात की रिफाइनरी में पूरे उत्पाद को विकसित करने के लिए एक मजबूत ईको सिस्टम बना हुआ है. पचपदरा रिफाइनरी के साथ पेट्रोकेमिकल हब भी शुरू होगा. ऐसे में उद्योगों के लिए यहां एक ईको सिस्टम विकसित करने की जरूरत है. इसके लिए गुजरात मॉडल पर सरकार को काम करना चाहिए, जिससे उद्योग तेजी से पनप सकें.

पचपदरा रिफाइनरी का पीएम मोदी 21 अप्रैल को उद्घाटन करेंगे (Photo Courtesy- HPCL Rajasthan Refinery)

इकोनॉमी बूस्टर और रोजगार संभावनाएं: रिफाइनरी को ध्यान में रखते हुए बजट में प्रस्तावित जोधपुर-बालोतरा रोड पर तीन नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए जा रहे हैं. यह सड़क कॉरिडोर पचपदरा से जोधपुर, पाली होते हुए जयपुर तक लॉजिस्टिक्स सेक्टर के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है. रिफाइनरी शुरू होने के साथ रेल नेटवर्क भी मजबूत होगा, जिससे कच्चे माल और तैयार उत्पादों के आवागमन में तेजी आएगी. जामनगर रिफाइनरी की तरह यह रेगिस्तान को आबाद कर सकेगी. पचपदरा रिफाइनरी के साथ पेट्रोकेमिकल हब होने से इसका आकार बड़ा है. यहां 10 हजार प्रत्यक्ष और 40 हजार अप्रत्यक्ष रोजगार की उम्मीद है. रोजगार का सिलसिला पचपदरा-बालोतरा से शुरू होकर जोधपुर तक पहुंचेगा. जोधपुर में नया एयरपोर्ट लगभग तैयार है. रिफाइनरी शुरू होने पर एयर कनेक्टिविटी बढ़ने की उम्मीद है और भविष्य में इंटरनेशनल फ्लाइट्स भी शुरू हो सकती हैं.

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RIICO की पांच नए औद्योगिक क्षेत्र: रिफाइनरी की शुरुआत के साथ पचपदरा के आसपास RIICO की पांच नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने की योजना शुरू हो चुकी है. निवेशकों को आकर्षित करने के लिए RIICO प्लग-एंड-प्ले मॉडल पर विशेष जोर दे रहा है. इसके तहत तैयार फैक्ट्री शेड बनाए जा रहे हैं. कुल 800 औद्योगिक भूखंड विकसित किए जा रहे हैं, जिससे हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा. इसके अलावा जोधपुर में रिफाइनरी मार्ग पर नए औद्योगिक क्षेत्रों की संभावनाएं भी तलाशी जा रही हैं. रिफाइनरी शुरू होने के बाद पेट्रोकेमिकल और प्लास्टिक उद्योगों को कच्चा माल स्थानीय स्तर पर मिलेगा. बालोतरा क्षेत्र में पेट्रोकेमिकल जोन विकसित होने का सीधा लाभ जोधपुर के बोरानाडा औद्योगिक क्षेत्र सहित करीब 200 प्लास्टिक इकाइयों को मिलेगा, जिससे उत्पादन लागत कम होगी.

लगभग 80 हजार करोड़ रुपये की लागत से बनी है पचपदरा रिफाइनरी (Photo Courtesy- HPCL Rajasthan Refinery)

पूर्व सीएम गहलोत का बयान: पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने रिफाइनरी शुरू होने पर खुशी जताई, लेकिन इसमें सात साल की देरी का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि सरकार को बॉय-प्रोडक्ट के उत्पाद बनाने के लिए स्थानीय युवाओं को जागरूक करना चाहिए. 2013 में सोनिया गांधी ने शिलान्यास किया था, लेकिन सरकार बदलने पर काम रोका गया, अगर नहीं रुका होता तो तय लागत 37,000 करोड़ में पूरा हो जाता. वहीं, लघु उद्योग भारती के महावीर चौपड़ा ने बताया कि रिफाइनरी शुरू होने और आसपास उद्योग लगने से जोधपुर व पचपदरा में होटल इंडस्ट्री बढ़ेगी. इसका फायदा पर्यटन को भी होगा. जोधपुर के साथ आसपास के इलाकों में टूरिज्म बढ़ने से लोगों को सीधा लाभ मिलेगा और रोजगार बढ़ेगा.

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उत्पादन क्षमता और लक्ष्य: एचआरआरएल रिफाइनरी बड़ी रिफाइनरी है, जिसमें 26 प्रतिशत से अधिक पेट्रोकेमिकल उत्पाद तैयार होंगे. प्रति वर्ष 1 मिलियन मीट्रिक टन पेट्रोल और 4 मिलियन मीट्रिक टन डीजल के उत्पादन के साथ-साथ, यह प्रति वर्ष 1 मिलियन मीट्रिक टन पॉलीप्रोपाइलीन, 0.5 मिलियन मीट्रिक टन एलएलडीपीई (लीनियर लो डेंसिटी पॉलीइथिलीन), 0.5 मिलियन मीट्रिक टन एचडीपीई (हाई डेंसिटी पॉलीइथिलीन) और लगभग 0.4 मिलियन मीट्रिक टन बेंजीन, टोल्यून और ब्यूटाडीन का भी उत्पादन करेगी. ये उत्पाद परिवहन, फार्मा, पेंट, पैकेजिंग जैसे क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण हैं.

पचपदरा रिफाइनरी (Photo Courtesy- HPCL Rajasthan Refinery)

साफ है कि पचपदरा की यह रिफाइनरी केवल कंक्रीट और लोहे का ढांचा भर नहीं है, बल्कि यह राजस्थान की आर्थिक संप्रभुता का नया अध्याय है, जब यहां की चिमनियों से धुआं उठेगा, तो वह प्रदेश की खुशहाली और औद्योगिक क्रांति की नई इबारत लिखेगा. सालों तक 'पिछड़ा' कहलाने वाला यह रेगिस्तानी इलाका अब निवेश और तकनीक का वैश्विक केंद्र बनने की राह पर है. उम्मीद है कि जब यह प्रोजेक्ट अपनी पूरी रफ्तार पकड़ेगा, तो राजस्थान न केवल अपनी जरूरतों को पूरा करेगा, बल्कि 'मेक इन राजस्थान' के विजन को दुनिया भर में नई पहचान दिलाएगा.

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