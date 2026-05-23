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'पश्चिम बंगाल में विपक्ष ही दिखाई नहीं दे रहा है', बोले प्रदेश भाजपा अध्यक्ष शमीक भट्टाचार्य

पश्चिम सीएम शुभेंदु अधिकारी और बंगाल बीजेपी अध्यक्ष शमीक भट्टाचार्य (डिजाइन इमेज) ( ANI and ETV Bharat )

नई दिल्ली: लोकसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल में ऐतिहासिक सफलता के बाद भारतीय जनता पार्टी अब राज्य सरकार के माध्यम से जनता को किए गए हर वादे को जल्द से जल्द लागू करने की दिशा में काम कर रहा है. पार्टी सूत्रों की माने तो पार्टी हाईकमान भी राज्य में विकास कार्यों और योजनाओं को आगे बढ़ाने में राज्य सरकार के साथ लगातार सहयोग और संपर्क में है. यही वजह है कि, खुद मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी भी राज्य सरकार में हर कदम आगे बढ़ाने से पहले हाई कमान से परामर्श कर रहे हैं. साथ ही पार्टी के संकल्प पत्र को 6 महीने के अंदर लागू करने पर पूरा ध्यान भी लगा दिया है. पश्चिम बंगाल भाजपा अध्यक्ष शमीक भट्टाचार्य से खास बातचीत (ETV Bharat) इन तमाम विषयों पर बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष शमीक भट्टाचार्य ने ईटीवी भारत से बात करते हुए कहा कि, बंगाल में भाजपा सरकार का गठन पूरी संगठनात्मक मेहनत और कार्यकर्ताओं के समर्पण का परिणाम है. बंगाल भाजपा अध्यक्ष शमीक भट्टाचार्य ने कहा, "बंगाल में भाजपा के पूरे संगठन की मेहनत की वजह से सरकार बनी है. हमारा एजेंडा हमारे संकल्प पत्र में दिए गए वायदों से ही लिया गया है. हमारा संकल्प पत्र लोगों से ड्रॉप बॉक्स में सुझाव लेकर तैयार किया जाता है. इसमें तमाम लोगों ने कहा था कि मदरसों में तुष्टीकरण की टीएमसी सरकार जो मौलानाओं को सैलरी दे रही है, वो बंद होना चाहिए."