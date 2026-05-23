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'पश्चिम बंगाल में विपक्ष ही दिखाई नहीं दे रहा है', बोले प्रदेश भाजपा अध्यक्ष शमीक भट्टाचार्य

पश्चिम बंगाल की राजनीतिक और राज्य में भाजपा सरकार के विकास कार्यों पर ईटीवी भारत संवाददाता अनामिका रत्ना ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष शमीक भट्टाचार्य से खास बातचीत की.

The opposition is not visible in West Bengal said state BJP president Samik Bhattacharya
पश्चिम सीएम शुभेंदु अधिकारी और बंगाल बीजेपी अध्यक्ष शमीक भट्टाचार्य (डिजाइन इमेज) (ANI and ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : May 23, 2026 at 7:04 PM IST

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नई दिल्ली: लोकसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल में ऐतिहासिक सफलता के बाद भारतीय जनता पार्टी अब राज्य सरकार के माध्यम से जनता को किए गए हर वादे को जल्द से जल्द लागू करने की दिशा में काम कर रहा है.

पार्टी सूत्रों की माने तो पार्टी हाईकमान भी राज्य में विकास कार्यों और योजनाओं को आगे बढ़ाने में राज्य सरकार के साथ लगातार सहयोग और संपर्क में है. यही वजह है कि, खुद मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी भी राज्य सरकार में हर कदम आगे बढ़ाने से पहले हाई कमान से परामर्श कर रहे हैं. साथ ही पार्टी के संकल्प पत्र को 6 महीने के अंदर लागू करने पर पूरा ध्यान भी लगा दिया है.

पश्चिम बंगाल भाजपा अध्यक्ष शमीक भट्टाचार्य से खास बातचीत (ETV Bharat)

इन तमाम विषयों पर बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष शमीक भट्टाचार्य ने ईटीवी भारत से बात करते हुए कहा कि, बंगाल में भाजपा सरकार का गठन पूरी संगठनात्मक मेहनत और कार्यकर्ताओं के समर्पण का परिणाम है.

बंगाल भाजपा अध्यक्ष शमीक भट्टाचार्य ने कहा, "बंगाल में भाजपा के पूरे संगठन की मेहनत की वजह से सरकार बनी है. हमारा एजेंडा हमारे संकल्प पत्र में दिए गए वायदों से ही लिया गया है. हमारा संकल्प पत्र लोगों से ड्रॉप बॉक्स में सुझाव लेकर तैयार किया जाता है. इसमें तमाम लोगों ने कहा था कि मदरसों में तुष्टीकरण की टीएमसी सरकार जो मौलानाओं को सैलरी दे रही है, वो बंद होना चाहिए."

उन्होंने वंदे मातरम् पर भी कहा, "जहां तक बात वंदे मातरम् की है, वो हमारा राष्ट्र गीत है. उसे पूरे देश में गाए जाने में हर्ज क्या है." शमीक भट्टाचार्य ने राज्य की मौजूदा स्थिति पर भी प्रकाश डाला. उन्होंने दावा किया कि बंगाल में अब डर, भय और शोषण का शासन खत्म हो चुका है. अब वहां विकास और जनता के अधिकारों की बात हो रही है.

शमीक भट्टाचार्य ने बंगाल में टीएमसी के भविष्य और पार्टी में टूट की खबरों पर सवाल के जवाब मे कहा कि यह टीएमसी का अपना आंतरिक मामला है. उन्होंने विपक्ष की भूमिका पर तीखा प्रहार करते हुए कहा, "जहां तक बंगाल में विपक्ष की बात है, विपक्ष है कहां, जिसकी बात सुनी जाए. विपक्ष कहीं दिखाई तो पड़े, तभी तो उनकी बात सुनी जाए. मगर विपक्ष कहीं नजर ही नहीं आ रहा है."

बीजेपी अध्यक्ष ने यह भी स्पष्ट किया कि, पार्टी अब विकास, कानून व्यवस्था और जन कल्याण योजनाओं को तेजी से लागू करने पर फोकस कर रही है. उन्होंने कहा कि, संकल्प पत्र में किए गए वादों को समयबद्ध तरीके से पूरा करना पार्टी का प्राथमिक लक्ष्य है.

बहरहाल, बंगाल में राजनीतिक समीकरण तेजी से बदल रहे हैं और बीजेपी राज्य में अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश में और भी ज्यादा जुटी हुई है. साथ ही पार्टी का फोकस अपने संकल्प पत्र में किए गए वायदों को जल्द से जल्द पूरा करना भी है ताकि विपक्ष कोई सवाल ना उठा सके.

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