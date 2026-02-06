ETV Bharat / bharat

राजस्थान में 10 टन विस्फोटक मिलने का मामला, गृह मंत्रालय के आदेश पर NIA ने संभाली जांच

24 जनवरी 2026 को नागौर के हरसौर गांव से करीब 10 टन अमोनियम नाइट्रेट सहित विस्फोटक बरामद किया था.

10 टन अमोनियम नाइट्रेट
नागौर में बरामद हुआ था 10 टन अमोनियम नाइट्रेट (ETV Bharat Nagore)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : February 6, 2026 at 6:21 PM IST

नागौर: राजस्थान के नागौर जिले में अवैध विस्फोटकों की बड़ी बरामदगी ने राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट कर दिया है. थांवला थाना क्षेत्र के हरसौर गांव में हुई इस कार्रवाई में करीब 10 टन अमोनियम नाइट्रेट सहित अन्य विस्फोटक सामग्री जब्त की गई थी. भारत सरकार के गृह मंत्रालय के आदेश पर इस मामले की जांच अब राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) को सौंप दी गई है.

प्रदेश में सबसे बड़ी बरामदगी: यह राजस्थान में अब तक की सबसे बड़ी अवैध विस्फोटक बरामदगी मानी जा रही है. बरामदगी 24 जनवरी 2026 को गणतंत्र दिवस से ठीक एक दिन पहले हुई थी, जब नागौर पुलिस की जिला स्पेशल टीम (DST) और थांवला थाना पुलिस ने संयुक्त छापेमारी की. मुख्य आरोपी सुलेमान खान के फार्म हाउस से 187 बोरियों में पैक 9,550 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट बरामद हुआ. इसके अलावा 9 कार्टन डेटोनेटर, 15 बंडल फ्यूज वायर (ब्लास्टिंग वायर), और अन्य ब्लास्टिंग सामग्री भी जब्त की गई थी.

नागौर पुलिस अधीक्षक मृदुल कछावा (ETV Bharat Nagore)

NIA को सौंपे दस्तावेज: सुरक्षा एजेंसियों की प्रारंभिक जांच और इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB) की रिपोर्ट के आधार पर गृह मंत्रालय ने मामले की गंभीरता को देखते हुए NIA को जांच सौंपी है. नागौर पुलिस अधीक्षक मृदुल कछावा ने आज मामले से जुड़ी पूरी केस डायरी, दस्तावेज और सबूत NIA को सुपुर्द कर दिए हैं. उन्होंने बताया कि NIA अब पूरे नेटवर्क, विस्फोटकों की सप्लाई चेन, उनके संभावित उपयोग की मंशा, तथा किसी आतंकी या संगठित आपराधिक कनेक्शन की गहन जांच करेगी. जांच में अहम खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है.

सुलेमान खान को घटनास्थल से गिरफ्तार किया गया था
सुलेमान खान को घटनास्थल से गिरफ्तार किया गया था (ETV Bharat Nagore)

जांच में होंगे अहम खुलासे: SP ने बताया कि मुख्य आरोपी सुलेमान खान को घटनास्थल से गिरफ्तार किया गया था. उसकी निशानदेही पर SIT ने चार बड़े सप्लायरों को भी अलग-अलग स्थानों से पकड़ा, जिनमें एक नर्सिंग असिस्टेंट भी शामिल है. पूछताछ के बाद सभी आरोपियों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया. पुलिस ने आधा दर्जन से अधिक लोगों को नामजद किया है. सुलेमान खान पर पहले भी विस्फोटक एक्ट के तहत तीन मामले दर्ज थे. प्रारंभिक जांच में विस्फोटक अवैध खनन और ब्लास्टिंग कार्यों के लिए सप्लाई किए जाने की ओर इशारा मिला है, लेकिन NIA की जांच से बड़े नेटवर्क और अन्य कनेक्शन उजागर हो सकते हैं.

