राजस्थान में 10 टन विस्फोटक मिलने का मामला, गृह मंत्रालय के आदेश पर NIA ने संभाली जांच

नागौर में बरामद हुआ था 10 टन अमोनियम नाइट्रेट ( ETV Bharat Nagore )