ETV Bharat / bharat

नए आधार ऐप में मिलेगी सुरक्षित और पेपरलेस आइडेंटिटी वेरिफिकेशन की सुविधा, जानें कब होगा लॉन्च?

एक वेबिनार के दौरान UIDAI के CEO भुवनेश कुमार ने कहा कि नई ऐप लॉन्च का मकसद ऑफलाइन वेरिफिकेशन इकोसिस्टम को बढ़ावा देना है.

aadhar
आधार ऐप में मिलेगी सुरक्षित और पेपरलेस आइडेंटिटी वेरिफिकेशन की सुविधा (सांकेतिक तस्वीर Getty Images)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : November 24, 2025 at 6:57 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: आधार कार्ड जारी करने वाली संस्था यूनीक आइडेंटिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (UIDAI) जल्द ही एक नया आधार ऐप लॉन्च करने जा रही है. यह ऐप लोगों को पूरी तरह सुरक्षित और पेपरलेस आइडेंटिटी वेरिफिकेशन की सुविधा देगा. इस ऐप के जरिए आम लोगों को अपनी निजी जानकारी पर पूरा कंट्रोल मिलेगा और डेटा लीक और उसके दुरुपयोग का खतरा भी कम होगा.

UIDAI के अधिकारियों के मुताबिक कि नए ऐप में ऑफलाइन आधार वेरिफिकेशन की सुविधा मिलेगी.इसके जरिए यूजर को अपनी मर्जी से पूरी आधार जानकारी या सिर्फ जरूरी डिटेल ही शेयर करने की फैसेलिटी मिलेगी. इतना ही नहीं इस ऐप की मदद से इंटरनेट न होने की स्थिति में भी फेस आइडेंटिफिकेशन (ऑफलाइन फेस वेरिफिकेशन) किया जा सकेगा.

एक वेबिनार के दौरान UIDAI के CEO भुवनेश कुमार ने कहा कि इस लॉन्च का मकसद ऑफलाइन वेरिफिकेशन इकोसिस्टम को बढ़ावा देना और लोगों की सुविधा को बेहतर बनाना, और पूरे देश में सुरक्षित डिजिटल आइडेंटिटी सर्विस को मजबूत करना है.

क्या है इसकी खासियत?
इसके जरिए यूजर को यह आजादी होगी कि वह वेरिफिकेशन के लिए चाहें तो अपने आधार में दी सभी जानकारी शेयर करें या सिर्फ नाम, फोटो, पता आदि चुनिंदा डिटेल्स. इसके जरिए पूरी तरह ऑफलाइन वेरिफिकेशन की सुविधा होगी, जिससे दूर-दराज के इलाकों में रहने वालों लोगों को फायदा होगा, जहां इंटरनेट की सुविधा नहीं है.

इसके अलावा इसमें एक क्लिक में बायोमेट्रिक डेटा लॉक/अनलॉक करने की सुविधा भी मिलेगी. इस ऐप में पूरे परिवार (अधिकतम 5 सदस्य) के आधार की डिटेल्स मैनेज कर सकेंगे. साथ ही लोगों को मोबाइल नंबर, एड्रेस बदलना अब और भी सरल होगा.

कब लॉन्च होगा ऐप?
ऐप के लॉन्च की तारीख अभी आधिकारिक रूप से घोषित नहीं की गई है, लेकिन माना जा रहा है कि यह बहुत जल्द आम लोगों के लिए उपलब्ध होगा. आधार धारकों के लिए यह ऐप डिजिटल इंडिया की दिशा में एक और बड़ा कदम साबित होने वाला है.

यह भी पढ़ें- जल्द फोटो और QR कोड के साथ जारी होगा नया आधार कार्ड, UIDAI ने दी जानकारी

TAGGED:

AADHAR
AADHAAR APP
AADHAAR APP FEATURES
APERLESS IDENTITY VERIFICATION
NEW AADHAAR APP

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

प. बंगाल में अभी तक 10 लाख SIR फॉर्म जमा नहीं हुए: CEO

IND vs SA: लंच तक दक्षिण अफ्रीका ने बनाए 220 रन, 508 की बढ़त के बाद हार की कगार पर भारत

गाजा में US सपोर्टेड एड कंपनी GHF ने ऑपरेशन किया बंद

दुबई एयर शो घटना पर HAL की सफाई, कहा- ऑपरेशन पर कोई असर नहीं

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.