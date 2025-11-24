ETV Bharat / bharat

नए आधार ऐप में मिलेगी सुरक्षित और पेपरलेस आइडेंटिटी वेरिफिकेशन की सुविधा, जानें कब होगा लॉन्च?

आधार ऐप में मिलेगी सुरक्षित और पेपरलेस आइडेंटिटी वेरिफिकेशन की सुविधा ( सांकेतिक तस्वीर Getty Images )

नई दिल्ली: आधार कार्ड जारी करने वाली संस्था यूनीक आइडेंटिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (UIDAI) जल्द ही एक नया आधार ऐप लॉन्च करने जा रही है. यह ऐप लोगों को पूरी तरह सुरक्षित और पेपरलेस आइडेंटिटी वेरिफिकेशन की सुविधा देगा. इस ऐप के जरिए आम लोगों को अपनी निजी जानकारी पर पूरा कंट्रोल मिलेगा और डेटा लीक और उसके दुरुपयोग का खतरा भी कम होगा.

UIDAI के अधिकारियों के मुताबिक कि नए ऐप में ऑफलाइन आधार वेरिफिकेशन की सुविधा मिलेगी.इसके जरिए यूजर को अपनी मर्जी से पूरी आधार जानकारी या सिर्फ जरूरी डिटेल ही शेयर करने की फैसेलिटी मिलेगी. इतना ही नहीं इस ऐप की मदद से इंटरनेट न होने की स्थिति में भी फेस आइडेंटिफिकेशन (ऑफलाइन फेस वेरिफिकेशन) किया जा सकेगा.

एक वेबिनार के दौरान UIDAI के CEO भुवनेश कुमार ने कहा कि इस लॉन्च का मकसद ऑफलाइन वेरिफिकेशन इकोसिस्टम को बढ़ावा देना और लोगों की सुविधा को बेहतर बनाना, और पूरे देश में सुरक्षित डिजिटल आइडेंटिटी सर्विस को मजबूत करना है.

क्या है इसकी खासियत?

इसके जरिए यूजर को यह आजादी होगी कि वह वेरिफिकेशन के लिए चाहें तो अपने आधार में दी सभी जानकारी शेयर करें या सिर्फ नाम, फोटो, पता आदि चुनिंदा डिटेल्स. इसके जरिए पूरी तरह ऑफलाइन वेरिफिकेशन की सुविधा होगी, जिससे दूर-दराज के इलाकों में रहने वालों लोगों को फायदा होगा, जहां इंटरनेट की सुविधा नहीं है.