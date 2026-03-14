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राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने 7 मेडिकल कॉलेजों पर लगाया एक-एक करोड़ रुपये का जुर्माना, कहा, निर्देशों का पालन नहीं किया

प्रतीकात्मक तस्वीर ( IANS )

नई दिल्ली: राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (NMC) ने निर्देशों का पालन न करने पर देश भर के सात मेडिकल कॉलेजों पर एक-एक करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है. खबर के मुताबिक, यह जुर्माना एमबीबीएस इंटर्न और पोस्टग्रेजुएट रेजिडेंट को स्टाइपेंड देने और उनके बारे में जानकारी देने के कमीशन के निर्देशों का पालन न करने के लिए लगाया गया है. इन सात मेडिकल कॉलेजों पर जुर्माना लगाया गया है- कर्नाटक के देवनहल्ली में आकाश इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च सेंटर

झारखंड के दिघी में दुमका मेडिकल कॉलेज

राजस्थान के बाड़मेर में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज

आंध्र प्रदेश के ओंगोल में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज (पहले राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के नाम से जाना जाता था)

मध्य प्रदेश के भोपाल में RKDF मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर

उत्तर प्रदेश के लखनऊ में प्रसाद इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस

हरियाणा के रोहतक में पंडित बीडी शर्मा पोस्टग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एनएमसी सचिव डॉ. राघव लंगर ने शुक्रवार को एक नोटिस जारी करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य बनाम मिस भावना तिवारी एवं अन्य (एसएलपी (सी) संख्या 9298/2018) और अभिषेक यादव एवं अन्य बनाम आर्मी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज एवं अन्य (डब्ल्यूपीसी संख्या 730/2022) के मामलों में एनएमसी नियमों और अदालत के आदेशों के संबंधित प्रावधानों के उल्लंघन के कारण सात मेडिकल कॉलेजों पर एक-एक करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है. पिछले साल, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने एक सार्वजनिक नोटिस जारी किया था जिसमें देश भर के सभी मेडिकल कॉलेजों और संस्थानों को निर्देश दिया गया था कि वे लागू नियमों के तहत अपनी आधिकारिक वेबसाइटों पर एमबीबीएस इंटर्न और पोस्टग्रेजुएट मेडिकल रेजिडेंट को दिए जाने वाले स्टाइपेंड की जानकारी दें, ताकि स्टाइपेंड पेमेंट में पारदर्शी और एक समान पक्का हो सके. एनएमसी ने कहा कि, निर्देशों और पालन के लिए दिए गए सही समय के बावजूद, यह देखा गया है कि कुछ मेडिकल संस्थान आयोग के बताए गए निर्देशों का पालन करने में नाकाम रहे हैं.