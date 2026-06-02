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असुरक्षित इंजेक्शन से HIV समेत कई गंभीर बीमारियों का खतरा, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने नई एडवाइजरी जारी की

नई दिल्ली: राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (NMC) ने पूरे देश में एक नई एडवाइजरी जारी की है, जिसमें खास तौर पर सभी मेडिकल कॉलेजों को सुरक्षित इंजेक्शन के तरीकों को जरूरी तौर पर लागू करने का निर्देश दिया गया है.

साथ ही आयोग चेतावनी दी गई है कि असुरक्षित इंजेक्शन से एचआईवी, हेपेटाइटिस B और हेपेटाइटिस C फैल सकता है. हालांकि संक्रमण नियंत्रण के नियम और सुरक्षित इंजेक्शन की गाइडलाइन सालों से हैं.

राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग की एडवाइजरी में असुरक्षित तरीकों के लिए जीरो टॉलरेंस अपनाने को कहा गया है. इसमें सिरिंज या सुइयों का दोबारा इस्तेमाल, बिना सही सावधानी के दवा की शीशियों को शेयर करना और इस्तेमाल की गई सुइयों को दोबारा कैप लगाना शामिल है.

एडवाइजरी में नुकीली चीजों और इंजेक्शन के कचरे को गलत तरीके से फेंकने के खिलाफ भी चेतावनी दी गई है. इसमें यह भी कहा गया है कि सुई लगने से लगी चोटों और संक्रमण के मामलों की तुरंत जांच के लिए रिपोर्ट की जानी चाहिए.

हालांकि एडवाइजरी में पालन न करने पर कोई नई सजा या जुर्माना के बारे में जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन जो मेडिकल कॉलेज एनएमसी के निर्देशों का पालन नहीं करते हैं, उन पर मौजूदा एनएमसी नियमों, अस्पताल मान्यता मानक, बायोमेडिकल वेस्ट कानूनों और सार्वजनिक स्वास्थ्य नियमों के तहत कार्रवाई हो सकती है.

एक जाने-माने स्वास्थ्य विशेषज्ञ और स्वास्थ्य मंत्रालय की एडवाइजरी कमिटी के सदस्य ने कहा कि जिन मेडिकल कॉलेजों में सुरक्षित इंजेक्शन (सेफ इंजेक्शन) और इन्फेक्शन-कंट्रोल के नियमों का उल्लंघन पाया गया, उन्हें नियामक जांच, खराब निरीक्षण रिपोर्ट, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट (जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन) नियमों के तहत कार्रवाई, और लापरवाही की वजह से मरीजों को नुकसान होने पर कानूनी जवाबदेही का सामना करना पड़ सकता है.

मशहूर स्वास्थ्य विशेषज्ञ और स्वास्थ्य मंत्रालय की एडवाइजरी कमेटी की सदस्य डॉ. सुनीला गर्ग ने मंगलवार को ईटीवी भारत से कहा, "लगातार कमियां संस्थागत मान्यता और विनियामक अनुपालन पर भी असर डाल सकती हैं. चूंकि एडवाइजरी में 'सेफ इंजेक्शन अभ्यास का सख्ती से पालन करना 'मरीज की सुरक्षा जरूरी है' कहा गया है और सिरिंज के दोबारा इस्तेमाल और गलत तरीके से शार्प्स डिस्पोजल के प्रति 'जीरो टॉलरेंस' की बात कही गई है, इससे यह इशारा मिलता है कि एनएमसी उम्मीद करता है कि मेडिकल कॉलेज उल्लंघन को गंभीर रोगी-सुरक्षा उल्लंघन के तौर पर देखेंगे."

हाल के डेटा और अंतरराष्ट्रीय और नेशनल सेटिंग्स से सबूतों का हवाला देते हुए, एनएमसी सचिव डॉ. राघव लैंगर द्वारा जारी एडवाइजरी में कहा गया है कि, असुरक्षित (अनसेफ इंजेक्शन प्रैक्टिस) से एचआईवी और खून से होने वाले दूसरे संक्रमण फैल सकते हैं.