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शंभू-अंबाला रेलवे रूट पर हुए बम धमाके की सुलझ गई गुत्थी 4 आरोपी गिरफ्तार...हथियार और गोला-बारूद बरामद

शंभू-अंबाला रेलवे रूट पर हुए बम धमाके की सुलझ गई गुत्थी, पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया ( ETV Bharat )

पटियाला: पंजाब पुलिस ने शंभू-अंबाला रेलवे लाइन पर हुए बम धमाके का रहस्य 12 घंटे के भीतर सुलझा लिया है. इसके साथ ही, पुलिस ने सीमा पार से पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी (ISI) के इशारे पर काम कर रहे एक आतंकवादी मॉड्यूल का पर्दाफाश करने में बड़ी सफलता हासिल की है. मामले में आतंकवादी मॉड्यूल के 4 पेशेवर आरोपियों को गिरफ्तार किया है. साथ ही पुलिस ने भारी मात्रा में युद्धक हथियार और गोला-बारूद बरामद किया है. यह जानकारी पटियाला रेंज के DIG कुलदीप सिंह चहल और जिला पुलिस प्रमुख वरुण शर्मा ने पटियाला में मीडिया से बात करते हुए दी. पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया

डीआईजी कुलदीप सिंह चहल ने बताया कि 'शंभू-अंबाला रेलवे लाइन पर हुए बम धमाके का रहस्य सुलझाने के लिए, पटियाला SP (स्थानीय) वैभव चौधरी की देखरेख में कई टीमें गठित की गईं. इन टीमों में DSP डी. सुखमरिंत सिंह रंधावा, CIA पटियाला प्रभारी इंस्पेक्टर प्रदीप सिंह बाजवा, CIA समाना प्रभारी इंस्पेक्टर अंकुरदीप सिंह, कोतवाली पुलिस स्टेशन पटियाला के मुख्य अधिकारी इंस्पेक्टर जसप्रीत सिंह कहलो, और स्पेशल सेल राजपुरा के SI मनप्रीत सिंह शामिल थे.' पुलिस टीमों ने बेहद पेशेवर रवैया अपनाते हुए घटना में शामिल आरोपियों को गिरफ्तार किया है. आरोपियों में प्रदीप सिंह खालसा (निर्मल सिंह का बेटा, निवासी वार्ड नंबर 1, डॉ. निसान सिंह वाली गली, मानसा), कुलविंदर सिंह बग्गा (सीरा सिंह का बेटा, निवासी बप्पियाना, जिला मानसा). सतनाम सिंह सत्ता (लखविंदर सिंह का बेटा, निवासी पंजवार, जिला तरनतारन) और गुरप्रीत सिंह उर्फ ​​गोपी (सुखविंदर सिंह का बेटा, निवासी बाबा बिधिचंद नगर, मुरादपुर खुर्द, गोइंदवाल, बाईपास पुलिस स्टेशन, शहर तरनतारन) शामिल हैं. आरोपियों से हथियार बरामद

डीआईजी ने बताया कि 'इन आरोपियों से भारी मात्रा में युद्धक हथियार और गोला-बारूद बरामद किया गया है. ये हथियार और गोला-बारूद उन्होंने सीमा पार बैठे अपने आतंकवादी आकाओं (हैंडलर्स) की मदद से हासिल किए थे. बरामद सामान में एक बम, जिंदा कारतूसों के साथ 2 पिस्तौलें, आईईडी बनाने में इस्तेमाल होने वाला सामान और मलेशिया में बैठे आकाओं से संपर्क करने के लिए इस्तेमाल किया गया एक लैपटॉप, तथा अन्य तकनीकी सामग्री शामिल है.