बांसवाड़ा: जंगल में मिले युवक-युवती के सड़े-गले शव, आत्महत्या या हत्या? पुलिस जांच में जुटी

पुलिस ने दोनों शवों को मोर्चरी में रखवाया है ( ETV Bharat Banswara )

बांसवाड़ा: जिले से लगती गुजरात सीमा पर आनंदपुरी क्षेत्र के ग्राम पंचायत वरेठ के घने जंगलों में बुधवार सुबह उस समय सनसनी फैल गई, जब लकड़ी लेने गए ग्रामीणों को एक युवक और युवती के सड़े-गले शव मिले. युवती का शव अर्धनग्न हालत में जमीन पर पड़ा था, जबकि युवक का शव कुछ दूरी पर एक पेड़ के पास पड़ा हुआ था. शवों की हालत इतनी खराब थी कि उन्हें पहचानना मुश्किल था. दोनों शव पूरी तरह सड़ चुके थे और उनसे तेज दुर्गंध आ रही थी. सूचना के बाद थानाधिकारी कपिल पाटीदार टीम के साथ मौके पर पहुंचे और दृश्य देखकर दंग रह गए. उन्होंने बताया कि युवक का सिर रस्सी के फंदे में फंसा हुआ था, जबकि गर्दन से अलग होकर शरीर नीचे पड़ा था. पेड़ पर अभी भी रस्सी का फंदा लटक रहा था. शव की हालत से लग रहा था कि मौत कई दिन पहले हुई है. थानाधिकारी ने बताया कि युवती का शव युवक के शव से करीब 30 फीट दूर मिला. इसे भी पढ़ें- तालाब में कमर से बंधे मिले युवक युवती के शव, हत्या की आशंका