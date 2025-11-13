बांसवाड़ा: जंगल में मिले युवक-युवती के सड़े-गले शव, आत्महत्या या हत्या? पुलिस जांच में जुटी
दोनों शव कई दिन पुराने हैं, जिनसे उनकी पहचान कर पाना मुश्किल है. पुलिस जेब से मिले आधार कार्ड के जरिए जांच में जुटी है.
Published : November 13, 2025 at 1:31 PM IST
बांसवाड़ा: जिले से लगती गुजरात सीमा पर आनंदपुरी क्षेत्र के ग्राम पंचायत वरेठ के घने जंगलों में बुधवार सुबह उस समय सनसनी फैल गई, जब लकड़ी लेने गए ग्रामीणों को एक युवक और युवती के सड़े-गले शव मिले. युवती का शव अर्धनग्न हालत में जमीन पर पड़ा था, जबकि युवक का शव कुछ दूरी पर एक पेड़ के पास पड़ा हुआ था. शवों की हालत इतनी खराब थी कि उन्हें पहचानना मुश्किल था. दोनों शव पूरी तरह सड़ चुके थे और उनसे तेज दुर्गंध आ रही थी.
सूचना के बाद थानाधिकारी कपिल पाटीदार टीम के साथ मौके पर पहुंचे और दृश्य देखकर दंग रह गए. उन्होंने बताया कि युवक का सिर रस्सी के फंदे में फंसा हुआ था, जबकि गर्दन से अलग होकर शरीर नीचे पड़ा था. पेड़ पर अभी भी रस्सी का फंदा लटक रहा था. शव की हालत से लग रहा था कि मौत कई दिन पहले हुई है. थानाधिकारी ने बताया कि युवती का शव युवक के शव से करीब 30 फीट दूर मिला.
आधार कार्ड से हुई पहचान: बागीदौरा के डिप्टी एसपी संदीप सिंह शक्तावत ने बताया कि युवक की जेब से आधार कार्ड मिला है, जिससे उसकी पहचान गुजरात के माहीसागर जिले के सेमलिया निवासी धर्मेश पुत्र मुकेशभाई (20 वर्ष) के रूप में हुई. वहीं, युवती की पहचान दाहोद जिले के फतेहपुरा थाना क्षेत्र की निवासी के रूप में की गई. शव सड़ने के कारण चेहरों से पहचान मुश्किल थी. थानाधिकारी कपिल पाटीदार ने कहा कि शव कई दिन पुराने लग रहे हैं. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत का कारण स्पष्ट हो पाएगा.
बागीदौरा के डिप्टी एसपी संदीप सिंह शक्तावत के निर्देश पर एफएसएल टीम को बुलाकर सबूत जुटाए गए. घटनास्थल से तीन मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं. दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए बांसवाड़ा जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है. उन्होने कहा कि मामले के हर पहलू की जांच की जा रही है.