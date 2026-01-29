ETV Bharat / bharat

दिल्ली के लोधी गार्डन में हुआ शांभवी पाठक का अंतिम संस्कार, परिवार ने नम आंखों से दी विदाई

कैप्टन शांभवी पाठक को परिवार ने नम आंखों से विदाई दी, इस घटना पर यकीन कर पाना हर किसी के लिए मुश्किल नजर आया.

शांभवी पाठक
शांभवी पाठक को नम आंखों से विदाई (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : January 29, 2026 at 9:47 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: दिल्ली के सफदरजंग एन्क्लेव में गुरुवार को जब युवा पायलट शांभवी पाठक के पार्थिव शरीर को उनके आवास पर लाया गया. हर किसी की आंखें नम थी. उनके घर के दरवाजे बंद थे और रिश्तेदार फुसफुसाते हुए बात कर रहे थे. शांभवी पाठक, जिनकी आयु लगभग 25 वर्ष थी. महाराष्ट्र के बारामती के पास वीएसआर वेंचर्स के लर्नजेट 45 विमान हादसे में मारे गए पांच लोगों में से एक थी. इस विमान में महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार सवार थे.

महाराष्ट्र के बारामती में बुधवार को हुए प्लेन क्रैश में राज्य के उप-मुख्यमंत्री अजित पवार के साथ पांच लोगों की मौत हो गई थी. शांभवी पाठक का आज दिल्ली स्थित लोधी गार्डन शमशान घाट में अंतिम संस्कार किया गया. उनके भाई वरुण ने मुखाग्नि दी. इस दौरान परिवार के सदस्य और परिचित मौजूद रहे. वहीं कई वायुसेना के अधिकारी भी शामिल हुए.

शांभवी पाठक का दिल्ली में अंतिम संस्कार (ETV BHARAT)

शांभवी पाठक के दिल्ली में सफदरजंग इनक्लेव वाले घर पर मातम पसरा हुआ है. परिवार के लोगों की आंखें शांभवी को याद कर आंखें नम हो रही हैं. सफदरजंग एनक्लेव के ए-1 ब्लॉक में स्थित हाउस नंबर-313 में अभी तक सामान के डिब्बे भी नहीं खुले थे।. गृह प्रवेश होना बाकी था लेकिन उससे पहले ही बेटी की मौत की खबर ने सब कुछ थाम दिया.

जानकारी के अनुसार पाठक परिवार नई शुरुआत की तैयारी में था. शांभवी पाठक ने एयरफोर्स बाल भारती स्कूल से पढ़ाई की थी. मुंबई यूनिवर्सिटी से एयरोनॉटिक्स में ग्रेजुएशन किया था. उन्होंने न्यूजीलैंड से फ्लाइट ट्रेनिंग ली. साल 2022 से वह वीएसआर वेंचर्स में फर्स्ट ऑफिसर के तौर पर काम कर रही थीं. फ्रोजन एटीपीएल समेत कई सर्टिफिकेशन उनके नाम थे.

ये भी पढ़ें- बारामती प्लेन क्रैश: सिर्फ अजित पवार ही नहीं, इस सुपरस्टार के लिए भी पायलट शांभवी पाठक ने उड़ाया था प्राइवेट जेट, देखें फोटो

ये भी पढ़ें- शांभवी पाठक के परिवार से मिलने के लिए पहुंचे भाजपा विधायक, दिल्ली में रहता है परिवार

TAGGED:

DELHI SAMBHAVI PATHAK
शांभवी पाठक
CAPTAIN SAMBHAVI PATHAK
PILOT SAMBHAVI PATHAK
SAMBHAVI PATHAK

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.