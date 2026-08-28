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अगस्त आते ही क्यों सहम जाते हैं हिमालय वासी, 28 साल की तबाही का कैलेंडर बता रहा खतरे की नई कहानी

हिमालयी राज्यों और देशों के लिए अगस्त का महीना भारी पड़ रहा है, इस महीने बड़ी प्राकृतिक आपदाएं आ रही हैं, किरणकांत शर्मा की रिपोर्ट

NATURAL DISASTERS IN AUGUST
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : August 28, 2026 at 4:21 PM IST

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देहरादून: नेपाल की तबाही के बाद एक बार फिर से कई तरह के सवाल खड़े हो गए हैं. हिमालय की ऊंची चोटियों पर अगस्त में बारिश की बूंदें जितनी सामान्य दिखाई देती हैं, उतनी ही खतरनाक उनकी दूसरी तस्वीर होती है. मानसून के चरम दौर में जब पहाड़ों की ढलानों पर लगातार पानी गिरता है, या ये कहें ऊंचे इलाकों मे ग्लेशियर पिघलते हैं, तो प्रकृति कुछ अलग ही संदेश देती है.

क्या आपदा का महीना बन गया है अगस्त? पहाड़ों के ऊपर जमी बर्फ और ग्लेशियरों पर बढ़ता तापमान नीचे कमजोर होती चट्टानें और बीच से गुजरती नदियां मिलकर ऐसी परिस्थितियां तैयार कर देती हैं, जिनका परिणाम कुछ मिनटों में बाढ़, भूस्खलन, मलबे के सैलाब या ग्लेशियर झील फटने के रूप में सामने आता है. हिमालय का भूगोल पहले से ही संवेदनशील रहा है. बदलता मौसम इस संवेदनशीलता को और बढ़ा रहा है.

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अगस्त का महीना आपदा के लिहाज से डरावना है (ETV Bharat Graphics)

अगस्त के महीने में आ चुकी हैं अनेक प्राकृतिक आपदाएं: यही वजह है कि भारत से लेकर नेपाल तक अगस्त का महीना बार-बार ऐसी घटनाओं का गवाह बना है, जिनमें गांवों के गांव उजड़े, सड़कें और पुल बह गए, लोग लापता हुए और पूरी घाटियां कुछ ही घंटों में दुनिया से कट गईं. नेपाल से लेकर उत्तराखंड और अन्य हिमालय राज्य में ऐसी प्राकृतिक आपदाओं का प्रकोप देखने के लिए मिलता रहा है. बात सबसे पहले उत्तराखंड की करते हैं.

कहानी अगस्त की शुरू होती है 1998 का मालपा से: 18 अगस्त 1998 को उत्तराखंड के पिथौरागढ़ क्षेत्र की काली घाटी में मालपा गांव पर पहाड़ का एक विशाल हिस्सा टूटकर आ गिरा गया था. भारी मलबे और चट्टानों की इस तबाही ने पूरे गांव को अपनी चपेट में ले लिया था. इस घटना में 221 लोगों की मौत हुई थी. इनमें कैलाश मानसरोवर यात्रा पर निकले 60 यात्री भी शामिल थे.

भू वैज्ञानिक बीडी जोशी कहते हैं कि-

वैज्ञानिक अध्ययन के मुताबिक यह सिर्फ अचानक हुआ भूस्खलन नहीं था, बल्कि भारी बारिश से बढ़ा पानी का दबाव, पहले से कमजोर और खड़ी चट्टानी संरचना तथा क्षेत्र की भूगर्भीय परिस्थितियों ने मिलकर इस बड़े मलबा प्रवाह को जन्म दिया था. मालपा आज भी इस बात की चेतावनी है कि हिमालय में बारिश सिर्फ पानी नहीं लाती, बल्कि कई बार पहाड़ का भार भी नीचे ले आती है.
-बीडी जोशी, भू वैज्ञानिक-

2010 की लेह आपदा, जब बादल फटा और पहाड़ का मलबा शहर में उतर आया: अगस्त की आपदाओं की दूसरी भयावह तस्वीर 6 अगस्त 2010 को लद्दाख के लेह में देखने को मिली थी. रात के समय बादल फटने के बाद बेहद कम समय में अत्यधिक बारिश हुई. इसके बाद अचानक आई बाढ़ और मलबे के प्रवाह ने लेह और आसपास के गांवों में भारी तबाही मचाई थी. कम से कम 255 लोगों की मौत हुई थी और सैकड़ों लोग घायल हुए थे. मकान, सड़कें और जरूरी ढांचे मलबे में दब गए थे. यह घटना इसलिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि लद्दाख जैसे अपेक्षाकृत शुष्क उच्च हिमालयी क्षेत्र में भी अत्यधिक वर्षा किस तरह अचानक विनाशकारी फ्लैश फ्लड में बदल सकती है.

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नेपाल की आपदा से पूरी दुनिया हिल गई है (Source- ANI)

2017 का नेपाल, जब मानसून ने लाखों लोगों को प्रभावित किया: अगस्त 2017 में नेपाल में मानसून की लगातार और असाधारण बारिश ने बाढ़ और भूस्खलन का ऐसा सिलसिला शुरू किया, जिसे दुनिया की सबसे बड़ी प्राकृतिक आपदाओं में गिना गया. करीब 17 लाख लोग प्रभावित हुए थे. 4.61 लाख से ज्यादा लोग विस्थापित हुए थे. 143 लोगों की मौत हुई थी. करीब 65 हजार मकान पूरी तरह नष्ट हो गए थे. कई जिलों में सड़क और संचार व्यवस्था चरमरा गई थी.

2019 का चमोली, अगस्त में फिर टूटा पहाड़, गांवों में पसरा मातम: उत्तराखंड के चमोली जिले का इतिहास भी अगस्त की ऐसी घटनाओं से भरा है. अगस्त 2019 में भारी बारिश के बाद जिले के कई गांवों में भूस्खलन हुआ और छह लोगों की मौत हुई. चुफाल गाड़ नदी में आई बाढ़ ने भी तबाही मचाई और कई ढांचों को नुकसान पहुंचा. उस समय भी सवाल यही उठा था कि क्या पहाड़ों में लगातार बढ़ रहा बारिश का दबाव और कमजोर होती ढलानें आने वाले वर्षों में और बड़ी आपदाओं का संकेत हैं. आज पीछे मुड़कर देखने पर चमोली की वह घटना हिमालय में बदलते मानसूनी मिजाज की शुरुआती चेतावनियों में से एक दिखाई देती है.

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चमोली की रैणी आपदा भुलाए नहीं भूलती है (File Photo- ETV Bharat)

रैणी 2021, जब चमोली में दिखा खतरनाक मंजर: चमोली के रैणी क्षेत्र की 7 फरवरी 2021 की त्रासदी अगस्त में नहीं हुई थी, लेकिन हिमालयी आपदा की इस कहानी में इसका जिक्र बेहद जरूरी है. नंदा देवी क्षेत्र में बड़े पैमाने पर रॉक-आइस एवलॉन्च के बाद ऋषिगंगा और धौलीगंगा घाटियों में अचानक विनाशकारी बाढ़ आई. ऋषिगंगा जलविद्युत परियोजना पूरी तरह तबाह हो गई. तपोवन-विष्णुगाड़ परियोजना को भारी नुकसान पहुंचा. अनेक लोगों की मौत हुई और बड़ी संख्या में लोग लापता हुए. वैज्ञानिक अध्ययनों ने इस घटना को चट्टान और बर्फ के विशाल हिस्से के टूटने से पैदा हुई फ्लैश फ्लड से जोड़ा. रैणी ने दुनिया को यह समझाया कि हिमालय में आपदा के लिए जरूरी नहीं कि आसमान से बारिश हो. हजारों मीटर ऊपर बर्फ और चट्टान का टूटना भी नीचे पूरी घाटी को तबाह कर सकता है.

रैणी के बाद धरती भी बोलने लगी, जोशीमठ ने दिया दूसरा संकेत: रैणी के बाद 2023 में जोशीमठ में जमीन धंसने और मकानों में दरारों ने हिमालय की दूसरी चिंता सामने रखी. सैकड़ों घरों में दरारें आईं और बड़ी संख्या में लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाना पड़ा. यह अचानक आने वाली बाढ़ जैसी घटना नहीं थी. कहीं पहाड़ टूटकर आता, तो कहीं जमीन धीरे-धीरे खिसकने लगी थी. अगस्त का महीना सच में बेहद खतरनाक साबित हुआ था.

2023 में हिमाचल और उत्तराखंड में अगस्त फिर बना आपदा का महीना: अगस्त 2023 में हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भारी बारिश, बादल फटने और भूस्खलन की घटनाओं ने हिमालयी क्षेत्र को फिर झकझोर दिया. कई जगह पहाड़ों से मलबा नीचे आया. सड़कें और पुल टूटे. बस्तियां प्रभावित हुईं. लगातार बारिश के बाद ढलानों पर जमा पानी ने प्राकृतिक स्थिरता को कमजोर किया. कई स्थानों पर अचानक भूस्खलन तथा फ्लैश फ्लड सामने आए.

यह वह दौर था जब लगातार बारिश के बाद पहाड़ों की प्रतिक्रिया ने साफ कर दिया कि ये घटनाएं अब स्थानीय संकट से आगे बढ़कर बड़े क्षेत्र को प्रभावित करने वाली आपदाओं में बदल सकती हैं. भू वैज्ञानिक जोशी कहते हैं कि-

सिर्फ उत्तराखंड नहीं हिमाचल और अन्य हिमालयी राज्य सब बेहद प्रभावित होते रहे हैं. इसका उदाहरण समय समय पर मिलता रहा है. आप कह सकते हैं कि ये अगस्त में अधिक होता है. हालांकि ऐसा नहीं है. हिमालय में प्रकृति पर जब-जब बोझ बढ़ा है, तब-तब हालात निचले हिस्सों में खतरनाक हुए हैं.

-बीडी जोशी, भू वैज्ञानिक-

2024 का अगस्त, जब ग्लेशियर झील भी बनी खतरे की नई वजह: अगस्त 2024 में नेपाल के थामे क्षेत्र में ग्लेशियर झील फटने से अचानक बाढ़ आयी थी. इस घटना ने हिमालय के उस नए खतरे की ओर ध्यान खींचा था, जिसमें पहाड़ों की ऊंचाई पर बनी झीलें अचानक टूटती हैं और उनका पानी नीचे की घाटियों में विनाशकारी वेग के साथ पहुंचता है. यानी खतरा सिर्फ आसमान से बरसने वाले पानी का नहीं है. खतरा उस पानी का भी है, जो हजारों मीटर की ऊंचाई पर बर्फ और ग्लेशियरों के बीच जमा हो रहा है. एक छोटी-सी ऊंचाई वाली घटना नीचे आते-आते कई किलोमीटर लंबी तबाही में बदल सकती है, इस घटना ने बताया था.

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उत्तरकाशी की आपदा में एक खूबसूरत पहाड़ी कस्बा धराली हमेशा के लिए दफन हो गया (File Photo- ETV Bharat)

2025 की विनाशकारी धराली आपदा: अगस्त 2025 में उत्तरकाशी जिले के धराली क्षेत्र में आए विनाशकारी फ्लैश फ्लड ने उत्तराखंड को फिर झकझोर दिया था. पानी के साथ आया मलबा इतनी तेजी से नीचे उतरा कि घर, दुकानें, सड़कें और पुल इसकी चपेट में आ गए. इस घटना ने एक बार फिर वही सवाल उठाया कि क्या हिमालयी कस्बों और पर्यटन केंद्रों की मौजूदा बसावट अचानक आने वाले मलबे और बाढ़ के सामने सुरक्षित है. धराली की तस्वीरों में दिखाई दिया कि नदी के आसपास का विकास और प्राकृतिक जलधाराओं का बदलता स्वरूप आपदा के असर को कितना बढ़ा सकता है. इस घटना के बाद आज भी सैकड़ों लोग लापता हैं, जबकि 70 से अधिक लोग मारे गए थे.

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धराली में एक ही दिन में दोबारा आई आपदा ने ये बचे निशान भी मिटा दिए थे (File Photo- ETV Bharat)

अगस्त 2026, चमोली की नीति घाटी में फिर फूटा पहाड़ का गुस्सा: अगस्त 2026 ने उत्तराखंड के चमोली को एक बार फिर आपदा के केंद्र में ला खड़ा किया था. 10 अगस्त को चमोली की नीति घाटी के तमक नाला क्षेत्र में अचानक आए फ्लैश फ्लड ने तबाही मचा दी थी. पानी और मलबे का वेग इतना जबरदस्त था कि नीति-मलारी मार्ग पर बना एक महत्वपूर्ण पुल बह गया था. बाढ़ की चपेट में BRO का वाहन भी आया और उसका चालक लापता हो गया. घटनास्थल की तस्वीरों और वीडियो में पानी के साथ बहता मलबा सड़क पर फंसे वाहन और बुनियादी ढांचे पर पड़ता प्रकृति का दबाव साफ दिखाई दिया था. यह वही हिमालय है जहां सीमा तक पहुंचने वाली सड़कें और पुल रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण हैं, लेकिन एक अचानक आया सैलाब कुछ ही मिनटों में वर्षों की मेहनत से खड़े किए गए ढांचे को बहा ले जाता है.

अगस्त में ही चमोली की दूसरी बड़ी त्रासदी, सुरंग बनी मौत का मुहाना: चमोली की मुश्किलें यहीं खत्म नहीं हुई थी. 13 अगस्त 2026 को विष्णुगाड़-पीपलकोटी जलविद्युत परियोजना की निर्माणाधीन सुरंग में अचानक पानी और मलबा घुस गया. उस वक्त सुरंग के भीतर काम कर रहे 22 श्रमिक फंस गए. बचाव अभियान के दौरान 19 लोगों को बाहर निकाला गया, लेकिन कई श्रमिकों की जान नहीं बचाई जा सकी. इस घटना में मृतकों की संख्या बढ़कर दस तक पहुंच गई थी. पानी और मलबे ने सुरंग के भीतर पहुंच को इतना मुश्किल बना दिया कि बचाव दल को बेहद चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में अभियान चलाना पड़ा.

26 अगस्त 2026, नेपाल-तिब्बत सीमा पर फिर वही कहानी: और अब 26 अगस्त 2026 को नेपाल-तिब्बत सीमा के पास आए विनाशकारी फ्लैश फ्लड ने इस पूरी कहानी को एक बार फिर अंतरराष्ट्रीय आयाम दे दिया है. ऊंचाई वाले क्षेत्र में बर्फ और चट्टान के बड़े हिस्से के खिसकने के बाद अचानक भारी जल-मलबा प्रवाह पैदा होने की बात सामने आई है. इससे गांवों, पुलों, सड़कों और बुनियादी ढांचे को भारी नुकसान पहुंचा. बचाव अभियान के साथ आंकड़े लगातार बदल रहे हैं. अभी तक इस घटना में सटीक मौत का आंकड़ा नहीं आया है.

इंस्टीट्यूट आफ हिमालयन जियोलॉजी के सीनियर वैज्ञानिक डॉ मनीष मेहता कहते हैं कि-

नेपाल में आइस एवलॉन्च या डेब्रिस फ्लो (Debris Flow) की वजह से वजह से फ्लैश फ्लड हुआ है. सैटेलाइट इमेज के अध्ययन से पता चला कि वह क्षेत्र काफी अधिक संवेदनशील भी है. साथ ही उस क्षेत्र में ग्लेशियर काफी अधिक रिट्रीट हुआ है. ग्लेशियर के पिघलने की दर भी काफी अधिक देखी जा रही है. यही नहीं इमेज से यह भी पता चला कि वो काफी अधिक डाउनस्ट्रीम रीजन है. यही वजह है कि बाढ़ भीषण और अधिक फ्लो में आई.
-डॉ मनीष मेहता, सीनियर वैज्ञानिक, इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी-

अगस्त का पैटर्न अब चेतावनी में बदलना होगा: वैज्ञानिक डॉ डीपी डोभाल कहते हैं कि-

मालपा से लेह और नेपाल की 2017 की बाढ़ से लेकर चमोली की रैणी त्रासदी 2023 का हिमालयी मानसून 2024 का नेपाल थामे, 2025 का धराली और अब अगस्त 2026 में चमोली की दो बड़ी घटनाओं तथा नेपाल-तिब्बत सीमा की त्रासदी तक घटनाओं की यह श्रृंखला एक बड़ा सवाल छोड़ती है. क्या हम हर साल आपदा के बाद राहत और बचाव में जुटेंगे या आपदा आने से पहले हिमालय को पढ़ना शुरू करेंगे. यह कहना सही नहीं होगा कि इन सभी घटनाओं की एक ही वजह है या सिर्फ जलवायु परिवर्तन इनके लिए जिम्मेदार है. लेकिन इतना साफ है कि हिमालय में प्राकृतिक जोखिम और चरम मौसम का मेल बेहद खतरनाक होता जा रहा है.
-डॉ डीपी डोभाल, वैज्ञानिक-

डॉ डोभाल का कहना है कि हिमालय में इस तरह की हलचल पहले भी होती रही हैं. हालांकि इनमें अब संख्या बढ़ गई है.
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