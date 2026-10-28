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गुलाबी ठंड-कम भीड़ में लें उत्तराखंड घूमने का मजा, जानें चारधाम से कैंची मंदिर घूमने में लगेंगे कितने दिन, कितना खर्चा

उत्तराखंड में पर्यटन के लिए अच्छा मौसम ( Etv Bharat )

देहरादून: उत्तराखंड की वादियों में मौसम ने करवट लेनी शुरू कर दी है. ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी और बारिश के बाद ठंड बढ़ गई है. पहाड़ों पर हल्की सफेद बर्फ की चादर, बादलों से ढकी चोटियां, देवदार के घने जंगल और मंदिरों में गूंजती घंटियां पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित कर रही हैं.

उत्तराखंड घूमने के लिए शानदार मौसम: अगर आप भी रोजमर्रा की भागदौड़ से दूर कुछ दिन पहाड़ों के बीच बिताना चाहते हैं. धार्मिक स्थलों के दर्शन करना चाहते हैं और प्रकृति की खूबसूरती का आनंद लेना चाहते हैं, तो इस मौसम में उत्तराखंड की यात्रा आपके लिए यादगार हो सकती है. अब चारधाम यात्रा अपने अंतिम चरण में है. ऐसे में यात्रा की योजना बनाने वालों को कुछ स्थानों पर कम भीड़ का फायदा मिल सकता है.