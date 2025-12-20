ETV Bharat / bharat

हर दिन 1 लाख 30 हजार बच्चों को मिलता है पौष्टिक भोजन, अक्षय पात्र एशिया का सबसे बड़ा किचन

एशिया का सबसे बड़े किचन में 1 लाख 30 हजार बच्चों को गरमा-गर्म खाना दिया जाता है.

The largest kitchen in Asia
अक्षय पात्र एशिया का सबसे बड़ा किचन (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : December 20, 2025 at 8:58 PM IST

हुबली(कर्नाटक): कर्नाटक में 20 साल पहले जरूरतमंद बच्चों को ध्यान में रखकर अक्षय पात्र नाम का एक किचन शुरू किया गया था. यह सरकार और दानदाताओं के सहयोग से हर दिन लाखों बच्चों को अच्छा और पौष्टिक खाना दे रहा है.

किचन शहर के रायपुर में इस्कॉन मंदिर के पीछे स्थित है. यहां हर दिन 1 लाख 30 हजार बच्चों को गरमा-गर्म खाना दिया जाता है. यह खाना धारवाड़ जिले और आस-पास के जिलों समेत पांच तालुकों के बच्चों को हर दिन परोसा जाता है. पहले स्टाफ खाना तैयार करता था. अब, एडवांस्ड बड़ी मशीनें लगने से भोजन मशीनों से तैयार होता है.

इसलिए 15 मिनट में 1 क्विंटल चावल पक जाता है. लगभग छह हजार बच्चों के लिए 45 मिनट में सांभर तैयार होता है. नई मशीन एक घंटे में 20 हजार रोटियां और चपाती बना सकती है.

अटेंडेंस के हिसाब से गरम खाना बनाना
हर दिन सुबह 4 बजे से खाना बनना शुरू होता है और 9 बजे तक खत्म हो जाता है. स्कूल में बच्चों की अटेंडेंस के हिसाब से गरम खाना उनकी अपनी गाड़ियों में भेजा जाता है. एक बड़ा स्टोरेज रूम है जिसमें एक हफ़्ते का ज़रूरी खाना रखा जाता है. सब्जियों को खराब होने से बचाने के लिए एक अलग कोल्ड स्टोरेज रूम है.

लोकल किसानों से साग-सब्जी खरीदने के लिए एक साल का कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है. चावल सरकार डिस्काउंट रेट पर देती है. और चावल से पत्थर और दूसरी चीजें अलग करने के लिए एक मशीन लगाई गई है.

हर दिन, 140 स्टाफ बड़े किचन में खाना बनाने में लगे रहते हैं, जबकि 200 स्टाफ फूड स्टोरेज रूम, अकाउंटिंग, ड्राइवर और सफाई में लगे रहते हैं. किचन में हर दिन 200 से 300 किलो कचरा निकलता है, और बायोगैस से 40 लीटर कुकिंग गैस की भरपाई होती है. इस्कॉन बिजली के मामले में आत्मनिर्भर है क्योंकि इसने हर बिल्डिंग पर सोलर पैनल लगाए हैं.

उन्होंने कहा, 'हर दिन 13 टन चावल, 3 टन दाल और 6-8 टन सब्ज़ियां इस्तेमाल होती हैं। चावल पर सरकार सब्सिडी देती है। दालें और सब्जियां बाजार से खरीदी जाती हैं. सब्ज़ियां और दालें जहां भी कम कीमत पर मिलती हैं, वहां से खरीदी जाती हैं.'

उन्होंने बताया, 'अक्षय पात्र किचन 24 घंटे चलता है. सब्जियां काटना और कल के खाने के लिए मसाले तैयार करना लगातार होता है. 6,500 बच्चों के लिए सांभर 45 मिनट में तैयार हो जाता है. सांभर 8 डबल-जैकेट वाली भाप से चलने वाली कढ़ाई का इस्तेमाल करके बनाया जाता है.

एक कढ़ाई में 15 मिनट में 1 क्विंटल चावल तैयार हो सकता है. यहां ऐसी 10 कढ़ाई हैं. खाना 80 गाड़ियों से बांटा जाता है. 450 स्टाफ काम करते हैं। 2006 में शुरू हुआ यह किचन 1 एकड़ एरिया में फैला हुआ है।' क्वालिटी कंट्रोल के लिए लैब: क्वालिटी डिपार्टमेंट के असिस्टेंट मैनेजर नंदकुमार ने ईटीवी भारत को जवाब देते हुए कहा, 'हम किचन में आने वाले हर खाने की चीज को सरकारी स्टैंडर्ड के हिसाब से चेक और टेस्ट करते हैं.

जो चीजें इस्तेमाल नहीं होतीं, उन्हें हम वापस भेज देते हैं. यहां एक फूड सेफ्टी और क्वालिटी कंट्रोल लैब है, जिसमें तीन एक्सपर्ट स्टाफ ड्यूटी पर रहते हैं. बच्चों को खाना बांटने से पहले, उसे सभी टेस्ट से गुजरने के बाद भेजा जाता है. हफ्ते में हर दिन अलग-अलग खाना बांटा जाता है. अब चपाती और करी भी शामिल की गई है, और अगले हफ़्ते एक दिन चपाती और करी बांटी जाएगी.'

20 साल बाद, पुराने इक्विपमेंट की जगह नई मशीनें
तरिहाल के पास माइक्रोफिनिश कंपनी ने अपने सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इनिशिएटिव (CSR) फंड के तहत चपाती, चावल और सांभर बनाने के लिए मॉडर्न टेक्नोलॉजी वाली बड़ी मशीनें दी हैं. 10 स्टीम से चलने वाली चावल की कढ़ाई, आठ डबल-जैकेट वाली स्टीम से चलने वाली सांभर कढ़ाई मशीनें और इक्विपमेंट (उपकरण) लगाए गए हैं.

