हर दिन 1 लाख 30 हजार बच्चों को मिलता है पौष्टिक भोजन, अक्षय पात्र एशिया का सबसे बड़ा किचन

हुबली(कर्नाटक): कर्नाटक में 20 साल पहले जरूरतमंद बच्चों को ध्यान में रखकर अक्षय पात्र नाम का एक किचन शुरू किया गया था. यह सरकार और दानदाताओं के सहयोग से हर दिन लाखों बच्चों को अच्छा और पौष्टिक खाना दे रहा है. किचन शहर के रायपुर में इस्कॉन मंदिर के पीछे स्थित है. यहां हर दिन 1 लाख 30 हजार बच्चों को गरमा-गर्म खाना दिया जाता है. यह खाना धारवाड़ जिले और आस-पास के जिलों समेत पांच तालुकों के बच्चों को हर दिन परोसा जाता है. पहले स्टाफ खाना तैयार करता था. अब, एडवांस्ड बड़ी मशीनें लगने से भोजन मशीनों से तैयार होता है. इसलिए 15 मिनट में 1 क्विंटल चावल पक जाता है. लगभग छह हजार बच्चों के लिए 45 मिनट में सांभर तैयार होता है. नई मशीन एक घंटे में 20 हजार रोटियां और चपाती बना सकती है. अटेंडेंस के हिसाब से गरम खाना बनाना

हर दिन सुबह 4 बजे से खाना बनना शुरू होता है और 9 बजे तक खत्म हो जाता है. स्कूल में बच्चों की अटेंडेंस के हिसाब से गरम खाना उनकी अपनी गाड़ियों में भेजा जाता है. एक बड़ा स्टोरेज रूम है जिसमें एक हफ़्ते का ज़रूरी खाना रखा जाता है. सब्जियों को खराब होने से बचाने के लिए एक अलग कोल्ड स्टोरेज रूम है. लोकल किसानों से साग-सब्जी खरीदने के लिए एक साल का कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है. चावल सरकार डिस्काउंट रेट पर देती है. और चावल से पत्थर और दूसरी चीजें अलग करने के लिए एक मशीन लगाई गई है. हर दिन, 140 स्टाफ बड़े किचन में खाना बनाने में लगे रहते हैं, जबकि 200 स्टाफ फूड स्टोरेज रूम, अकाउंटिंग, ड्राइवर और सफाई में लगे रहते हैं. किचन में हर दिन 200 से 300 किलो कचरा निकलता है, और बायोगैस से 40 लीटर कुकिंग गैस की भरपाई होती है. इस्कॉन बिजली के मामले में आत्मनिर्भर है क्योंकि इसने हर बिल्डिंग पर सोलर पैनल लगाए हैं.