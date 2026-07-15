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अमेरिका-भारत में मोटापे से डिमेंशिया का बढ़ा रिस्क; 2050 तक 3 गुना तक बढ़ेंगे केस

Common forms of dementia : द लैंसेट हेल्दी लांगेविटी जर्नल की रिपोर्ट, अमीर और गरीब देशों में बीमारी के अलग-अलग रिस्क फैक्टर.

दुनिया में हर साल बढ़ रहे डिमेंशिया के मरीज.
दुनिया में हर साल बढ़ रहे डिमेंशिया के मरीज. (Photo Credit; Getty)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : July 15, 2026 at 5:19 PM IST

8 Min Read
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Dementia New Study Report : दुनियाभर के 5 करोड़ से अधिक लोग डिमेंशिया यानी भूलने की बीमारी से पीड़ित हैं. हर साल करीब एक करोड़ नए केस सामने आ रहे हैं. WHO के मुताबिक कुल मरीजों में करीब 60% लोग गरीब और मध्यम आय वाले देशों में रहते हैं. अलग-अलग देशों में इस बीमारी की वजहें भी अलग हैं. मोटापा, हाइपरटेंशन और कम दिखाई देने की समस्या भी लोगों को डिमेंशिया की ओर ले जा रही है. हाल ही में आई एक नई स्टडी रिपोर्ट के नतीजे थोड़े हैरान करने वाले हैं.

अंतरराष्ट्रीय मेडिकल जर्नल 'द लैंसेट हेल्दी लांगेविटी जर्नल' में 12 जुलाई को प्रकाशित रिपोर्ट में डिमेंशिया के लिए कई स्वास्थ्य समस्याओं को जिम्मेदार ठहराया गया है. बताया गया है कि चीन के लोगों में डिमेंशिया का रिस्क ज्यादा है, क्योंकि वहां के लोगों ने बचपन में कम पढ़ाई की है. अमेरिका में 44.9% लोग मोटापे की समस्या से परेशान हैं. इसके कारण वे भी डिमेंशिया से पीड़ित हो सकते हैं. वहीं अपने देश में केवल 13.3% लोग ही मोटोपे से जूझ रहे हैं. हालांकि इसके बावजूद अन्य कारणों से अमेरिका-चीन की तरह यहां भी डिमेंशिया का खतरा ज्यादा है.

रिपोर्ट में बताया गया है कि डिमेंशिया के लिए कोई एक खास स्वास्थ्य समस्या जिम्मेदार नहीं है, बल्कि इसके लिए 12 वजहें जिम्मेदार हो सकती हैं. इनमें कम शिक्षा, कम दिखाई देना आदि शामिल हैं. जैसे-जैसे लोगों की उम्र बढ़ती है वैसे-वैसे लोगों को कई स्वास्थ्य समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है. यदि समय रहते इन पर काबू पा लिया जाए तो डिमेंशिया के खतरे को टाला जा सकता है. डिमेंशिया हेल्थ सेक्टर की बड़ी चुनौती के रूप में उभर रहा है. अल्जाइमर भी डिमेंशिया का ही हिस्सा है.

सबसे पहले जानिए क्या है डिमेंशिया? : WHO के अनुसार डिमेंशिया लोगों की याददाश्त, सोचने की क्षमता और रोजाना के कामों में बाधा उत्पन्न करने वाले लक्षणों का समूह है. सरल शब्दों में इसे समझें तो डिमेंशिया सोचने-समझने की क्षमता में कमी आने के लक्षणों के बारे में बताता है. मेडिकल टर्म में इसे सिंड्रोम भी कहा जाता है. अल्जाइमर जिसे भूलने की बीमारी कहा जाता है, यही डिमेंशिया की वजह बनता है. अल्जाइमर डिमेंशिया का ही आम प्रकार है.

कम पढ़ाई भी बना सकती है दिमागी रोगी : द लैंसेट हेल्दी लांगेविटी जर्नल में उन वजहों के बारे में बताया गया है जो आगे चलकर डिमेंशिया का रूप ले लेते हैं. 14 देशों के 2 लाख लोगों में डिमेंशिया के लक्षणों का अवलोकन किया गया. स्टडी में अमीर, गरीब और मध्यम आय वाले देशों को शामिल किया गया. चीन में 85.6% लोगों में कम शिक्षा (12वीं से कम) की समस्या देखी गई. अमेरिका में यह यह केवल 12.0% था. कम शिक्षा भी आगे चलकर डिमेंशिया के लक्षण विकसित होने का कारण बन सकती है. इस लिहाज से चीन में इसका ज्यादा रिस्क हो सकता है.

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14 देशों के 50% लोगों को डिमेंशिया का रिस्क : रिपोर्ट में आगे बताया गया है कि 14 देशों के करीब 50% लोग ऐसे मिले जिनमें कम से कम 2 शारीरिक कमियां हैं. ये आगे चलकर डिमेंशिया का कारण बन सकती हैं. साल 2050 तक डिमेंशिया के मामले 3 गुना तक दुनिया में बढ़ सकते हैं. सुनने में कमी, ज्यादा कोलेस्ट्रॉल, डिप्रेशन, दिमाग में चोट, शारीरिक श्रम में कमी, डायबिटीज, स्मोकिंग, हाइपरटेंशन, मोटापा, ज्यादा शराब आदि भी डिमेंशिया का खतरा बढ़ाते हैं. वायु प्रदूषण के संपर्क में रहना और नजर के कमजोर होने पर भी यह परेशानी आ सकती है.

भारत में 70% डिमेंशिया के केसों में आ सकता है सुधार : अपने देश में भी डिमेंशिया पीड़ितों की संख्या बढ़ रही है. रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत में जीवनशैली में सुधार कर करीब 70% डिमेंशिया के मामलों में सुधार लाया जा सकता है. यानी इतने प्रतिशत केस कम हो सकते हैं. स्टडी में मोटापे को भी डिमेंशिया होने का प्रमुख कारण माना गया है. अमेरिका के करीब 44.9% बुजुर्ग मोटापे के शिकार हैं. यह सबसे ज्यादा है. इसके बाद मेक्सिको है. यहां यह प्रतिशत 35.7% है. वहीं दक्षिण कोरिया में यह सबसे कम यानी केवल 6.2% है. चीन में यह 14.5% है. रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका समेत अन्य यूरोपीय देशों में दिल के बीमारियों के होना का खतरा ज्यादा है.

ये परेशानियां बढ़ाती हैं डिमेंशिया का खतरा : रिपोर्ट के अनुसार शारीरिक श्रम कम होने से दिमाम में कम ऑक्सीजन और खून पहुंचता है. नजर कमजोर होने से दिमाग को मिलने वाले सिग्नल में कमी आ जाती है. डिप्रेशन होने पर दिमाग के सोचने-समझने की क्षमता प्रभावित हो जाती है. अकेले रहने के कारण दिमाग सुस्त हो जाता है. खून में शुगर की ज्यादा मात्रा दिमाग की कोशिकाओं को कमजोर कर देती है. ज्यादा शराब पीने की आदत से दिमाग की कोशिकाओं को क्षति पहुंचता है. ये सभी डिमेंशिया का खतरा बढ़ाते हैं.

किन देशों में कौन से फैक्टर बन रहे डिमेंशिया के कारण? : रिपोर्ट के अनुसार साउथ कोरिया में ज्यादा शराब पीना डिमेंशिया होने का सातवां बड़ा कारण है. वहीं आयरलैंड में यह आठवां है. इंग्लैंड में कम पढ़ें-लिखे ज्यादा उम्र वाले लोगों की संख्या करीब 95% थी. मलेशिया में यह केवल 30% था. यानी सर्वे के डेटा से यह स्पष्ट होता है कि इंग्लैंड में ज्यादा उम्र वाले कम शिक्षित लोगों की संख्या ज्यादा है. जबकि मलेशिया में कम है. रिपोर्ट में यह बताया है कि कम पढ़ी-लिखी महिलाओं में डायबिटीज समेत अन्य स्वास्थ्य समस्याओं का रिस्क ज्यादा होता है. जैसे-जैसे उनमें शिक्षा का स्तर बढ़ता है बीमारियों का लोड भी कम हो जाता है.

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स्टडी में किन देशों के किस उम्र के लोगों को शामिल किया गया? : अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ साउदर्न कैलिफोर्निया, ब्राउन यूनिवर्सिटी और जॉन्स हॉपकिन्स यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने भारत समेत 14 देशों के 2 लाख लोगों पर स्टडी की. जिन लोगों को स्टडी में शामिल किया गया, उनमें 2 ऐज ग्रुप रखे गए. पहला ऐज ग्रुप 50 से 59 साल जबकि दूसरा 70 साल या इससे ज्यादा उम्र वाले बुजुर्गों का था. स्टडी में डिमेंशिया के रिस्क फैक्टर का आकलन किया गया. भारत के अलावा आयरलैंड, USA, इंग्लैंड, उत्तरी आयरलैंड, पूर्वी यूरोप, पश्चिमी यूरोप, उत्तरी यूरोप, दक्षिणी यूरोप, दक्षिण कोरिया, मेक्सिको, चीन, मलेशिया, ब्राजील के लोगों को स्टडी में शामिल किया गया. स्टडी में साल 2009 और 2023 के बीच नेशनल लेवल पर इकट्ठा किए गए एक जैसे डेटा का इस्तेमाल किया गया.

विश्व में कुल मौतों का सातवां कारण है डिमेंशिया : विश्व स्वास्थ्य संगठन के 3 जुलाई 2026 के लेटेस्ट डेटा के अनुसार अल्जाइमर बीमारी डिमेंशिया का सबसे आम रूप है. दुनियाभर में जितनी भी मौतें होती हैं, उनमें डिमेंशिया सातवां बड़ा कारण है. साल 2019 में डिमेंशिया की वजह से दुनियाभर की अर्थव्यवस्थाओं को करीब एक ट्रिलियन डॉलर का नुकसान हुआ था. पुरुषों की तुलना में महिलाएं इसकी ज्यादा शिकार होती हैं. पुरुषों के मुकाबले इस समस्या से उनकी मौत की दर भी ज्यादा है. दुनियाभर में डिमेंशिया के जितने भी मरीजों को देखभाल की जरूरत होती है, उसकी 70% जिम्मेदारी घर की महिलाएं ही संभालती हैं.

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