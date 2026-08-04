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फर्जीवाड़ा: खुद को दिल्ली पुलिस का SI बताता...मैट्रिमोनियल साइट के जरिए युवती को फंसाकर किया दुष्कर्म, हड़पे लाखों रुपए

कोटा: शहर के नयापुरा थाना पुलिस ने फर्जीवाड़े के आरोपी युवक को मंगलवार को गिरफ्तार किया. आरोपी खुद को दिल्ली पुलिस का सब इंस्पेक्टर बताता था. उसने शादीशुदा होने के बावजूद मैट्रिमोनियल साइट पर फर्जी प्रोफाइल बनाकर कोटा की युवती से जान पहचान बढ़ाई. आरोपी ने युवती को शादी का झांसा देकर ना केवल ज्वैलरी हड़पी बल्कि दुष्कर्म भी किया. आरोप है कि युवक ने पुलिस भर्ती में मेडिकल के लिए युवती से लाखों रुपए भी ले लिए एवं हजम कर गया.

नयापुरा थानाधिकारी राजपाल सिंह ने बताया कि युवती की शिकायत पर 20 दिन पहले जुलाई में मुकदमा दर्ज किया गया था. पुलिस ने अनुसंधान के बाद यूपी पुलिस की मदद से उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से आरोपी रितिक चौधरी को डिटेन किया. कोटा लाकर गिरफ्तार किया. आरोपी चौधरी कबड्डी खिलाड़ी है और मूल रूप से उत्तराखंड का रहने वाला है. उसने शादीशुदा होते हुए भी मैट्रिमोनियल साइट पर फर्जी प्रोफाइल बना रखा है. उसके झांसे में कोटा की युवती आ गई. युवती के साथ जनवरी-फरवरी में धोखाधड़ी हुई, लेकिन वह समझ नहीं पाई. उसने 20 दिन पहले थाने में शिकायत दी. पुलिस का कहना है कि शादीशुदा रितिक मैट्रिमोनियल साइट पर फर्जी प्रोफाइल बनाकर ठगी कर रहा था.

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