फर्जीवाड़ा: खुद को दिल्ली पुलिस का SI बताता...मैट्रिमोनियल साइट के जरिए युवती को फंसाकर किया दुष्कर्म, हड़पे लाखों रुपए

फर्जीवाड़ा: खुद को दिल्ली पुलिस का SI बताता...मैट्रिमोनियल साइट के जरिए युवती को फंसाकर किया दुष्कर्म, हड़पे लाखों रुपए
युवती की शिकायत पर 20 दिन पहले जुलाई में मुकदमा दर्ज किया गया था.
Published : August 4, 2026 at 7:50 PM IST
कोटा: शहर के नयापुरा थाना पुलिस ने फर्जीवाड़े के आरोपी युवक को मंगलवार को गिरफ्तार किया. आरोपी खुद को दिल्ली पुलिस का सब इंस्पेक्टर बताता था. उसने शादीशुदा होने के बावजूद मैट्रिमोनियल साइट पर फर्जी प्रोफाइल बनाकर कोटा की युवती से जान पहचान बढ़ाई. आरोपी ने युवती को शादी का झांसा देकर ना केवल ज्वैलरी हड़पी बल्कि दुष्कर्म भी किया. आरोप है कि युवक ने पुलिस भर्ती में मेडिकल के लिए युवती से लाखों रुपए भी ले लिए एवं हजम कर गया.
नयापुरा थानाधिकारी राजपाल सिंह ने बताया कि युवती की शिकायत पर 20 दिन पहले जुलाई में मुकदमा दर्ज किया गया था. पुलिस ने अनुसंधान के बाद यूपी पुलिस की मदद से उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से आरोपी रितिक चौधरी को डिटेन किया. कोटा लाकर गिरफ्तार किया. आरोपी चौधरी कबड्डी खिलाड़ी है और मूल रूप से उत्तराखंड का रहने वाला है. उसने शादीशुदा होते हुए भी मैट्रिमोनियल साइट पर फर्जी प्रोफाइल बना रखा है. उसके झांसे में कोटा की युवती आ गई. युवती के साथ जनवरी-फरवरी में धोखाधड़ी हुई, लेकिन वह समझ नहीं पाई. उसने 20 दिन पहले थाने में शिकायत दी. पुलिस का कहना है कि शादीशुदा रितिक मैट्रिमोनियल साइट पर फर्जी प्रोफाइल बनाकर ठगी कर रहा था.
पढ़ें:फर्जी एसआई बनकर RPA में ट्रेनिंग लेने वाली मोना बुगालिया गिरफ्तार, 2 साल से थी फरार
नकदी और ज्वैलरी ठगी, कार भी खरीदी: थानाधिकारी राजपाल सिंह ने बताया कि युवती का कहना था कि आरोपी चौधरी ने युवती की 15 तौला ज्वैलरी भी हड़प ली. दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर भर्ती का मेडिकल का हवाला देकर 5 लाख रुपए ले लिए थे. ये पैसे भी हड़प लिए. अन्य भी कई चीजें उससे ले ली. पूरे मामले में आरोपी रितिक चौधरी को 8 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया गया है.
युवती से हड़पे पैसे से खरीदी कार: थानाधिकारी सिंह ने बताया कि युवती का आरोप है कि चौधरी ने कोटा और जयपुर में उससे गलत काम किया. आरोपी को जयपुर भी ले जाया जाएगा, जहां पड़ताल की जाएगी. दूसरी तरफ युवती के पैसों से आरोपी ने कार खरीद ली है. यह कार भी युवती के नाम रजिस्टर्ड है. इसे बरामद करना है. युवती चिकित्सा विभाग में कार्यरत हैं.
पढ़ें:जिसको मामा बुलाती थी 15 साल की नाबालिग, उसी ने किया दुष्कर्म, आरोपी को 20 साल का कारावास