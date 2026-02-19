ETV Bharat / bharat

फिल्म 'द केरल स्टोरी' के टीजर पर भड़के मुख्यमंत्री, कांग्रेस ने बताया 'आरएसएस का एजेंडा'

तिरुवनंतपुरम : फिल्म "द केरल स्टोरी 2: गोज बियॉन्ड" को लेकर राजनीतिक विवाद बढ़ता जा रहा है. केरल की वाम सरकार और विपक्षी कांग्रेस पार्टी ने फिल्म की आगामी रिलीज पर चिंता प्रकट की है. केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने कहा कि इस फिल्म के पहले भाग ने राज्य के खिलाफ नफरत फैलाने में भूमिका अदा की थी. उन्होंने कहा कि इस फिल्म ने राज्य की धर्मनिरपेक्ष परंपरा को कमजोर किया.

सीएम कार्यालय द्वारा जारी बयान में कहा गया है कि समाज में विभाजन और घृणा फैलाने के लिए बनाई गई जहरीली फिल्मों को प्रदर्शित करने की अनुमति कैसे दी गई, जबकि "बीफ" जैसी फिल्म को फिल्म महोत्सव में भी प्रतिबंधित कर दिया गया था. सीएम ने आरएसएस पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि संघ परिवार के केंद्रों ने "द केरल स्टोरी" द्वारा प्रसारित झूठे विमर्श को विस्तारित किया. मुख्यमंत्री ने कहा, "वे आपसी सहमति से हुए विवाहों को भी सांप्रदायिकता और जबरन धर्मांतरण के उदाहरण के रूप में पेश करके झूठा प्रचार कर रहे हैं."

उन्होंने आगे कहा, "यह हम में से प्रत्येक का दायित्व है कि हम यह सुनिश्चित करें कि केरल की धर्मनिरपेक्ष नींव झूठे प्रचार से कमजोर न हो और धर्मनिरपेक्षता और भाईचारे के मूल्यों को कायम रखते हुए हम इसे खारिज करें."

मुख्यमंत्री ने कहा, "केरल सतत विकास सूचकांकों में अग्रणी राज्य है. कानून-व्यवस्था का आदर्श है और सांप्रदायिक सद्भाव की भूमि है, उसे आतंकवाद का केंद्र बताने के प्रयासों को एकजुट होकर खारिज किया जाना चाहिए. यह हम सभी का दायित्व है कि हम यह साबित करें कि केरल की धर्मनिरपेक्ष नींव झूठे प्रचार से चकनाचूर नहीं होगी. घृणा अभियानों को घोर अस्वीकार करने के साथ-साथ हमें तथ्यों और धर्मनिरपेक्षता एवं भाईचारे के मूल्यों को दृढ़ता से कायम रखना चाहिए. केरल हमारा गौरव है. सत्य को झूठ पर विजय प्राप्त करनी होगी और इस उद्देश्य के लिए हमें एकजुट होना होगा."

इस फिल्म को लेकर कांग्रेस पार्टी ने भी भाजपा और आरएसएस को निशाने पर लिया है. पार्टी महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा कि फिल्म में मनगढ़ंत कहानियों का सहारा लिया गया है और वे इसके जरिए केरल में जबरन गोमांस खिलाए जाने की बात प्रचारित करवा रहे हैं. उन्होंने कहा कि यह राज्य का अपमान है.

फिल्म के ट्रेलर का उल्लेख करते हुए अलप्पुझा से सांसद वेणुगोपाल ने आरोप लगाया कि यह राज्य के बारे में विश्व स्तर पर गलतफहमी पैदा करने की एक "सुनियोजित चाल" है.