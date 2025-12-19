आईआईटी रुड़की में 'अंतरराष्ट्रीय रामायण सम्मेलन' शुरू, भारतीय ज्ञान परंपरा पर हो रहा विचार
पहले दिन ‘गीता शब्द अनुक्रमणिका’ का विमोचन हुआ, प्रो. महावीर अग्रवाल को मरणोपरांत ‘रामायण रत्न’ पुरस्कार से सम्मानित किया गया
Published : December 19, 2025 at 2:28 PM IST
देहरादून/रुड़की: उत्तराखंड में आईआईटी रुड़की (भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान) में अंतरराष्ट्रीय रामायण सम्मेलन शुरू हुआ है. इस सम्मेलन का उद्देश्य शिक्षा में रामायण के महत्व को बताना है. उद्घाटन सत्र में ‘गीता शब्द अनुक्रमणिका’ (गीता शब्द इंडेक्स) का विमोचन किया गया. इसके साथ ही सम्मेलन के पहले दिन प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान प्रो. महावीर अग्रवाल को मरणोपरांत ‘रामायण रत्न’ पुरस्कार से सम्मानित किया गया.
आईआईटी रुड़की में तीन दिवसीय अंतरराष्ट्रीय रामायण सम्मेलन: आईआईटी रुड़की में 3 दिवसीय अंतरराष्ट्रीय रामायण सम्मेलन में भारत के साथ ही विदेशों से आए विद्वान, संत और शोधकर्ता भारतीय ज्ञान परंपरा पर विचार विमर्श कर रहे हैं. रामायण सम्मेलन में करीब 150 रिसर्च पेपर (शोध पत्र) पेश किए जाएंगे.
आधुनिक शिक्षा में रामायण के मूल्य आत्मसात करने पर जोर: अंतरराष्ट्रीय रामायण सम्मेलन में वक्ताओं ने इस बात पर जोर दिया कि आधुनिक शिक्षा में रामायण के मूल्यों को समझने और आत्मसात करने जरूरत है. उन्होंने कहा कि शिक्षा का मकसद सिर्फ आजीविका कमाना नहीं है, बल्कि मानवता की सेवा करना भी है.
सम्मेलन को संबोधित करते हुए आईआईटी- रुड़की के निदेशक प्रोफेसर केके पंत ने बताया कि-
हमारे संस्थान का कुलगीत भी कवि गोस्वामी तुलसीदास की रामचरितमानस की चौपाई से प्रेरित है. ‘‘रामचरितमानस की पंक्ति ‘परहित सरिस धर्म नहिं भाई’ और आईआईटी-रुड़की का कुलगीत ‘सर्जन हित जीवन नित अर्पित’ दोनों समाज सेवा के महत्व को रेखांकित करते हैं.’’
-प्रोफेसर केके पंत, निदेशक, आईआईटी, रुड़की-
भारतीय ज्ञान परंपरा के सिद्धांत अमूल्य: आईआईटी रुड़की के डायरेक्टर ने कहा कि- भारतीय ज्ञान परंपरा के सिद्धांत अमूल्य हैं. उन्होंने रामायण के मूल्यों, माता-पिता के प्रति कर्तव्य, सामाजिक जिम्मेदारी, सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी और ‘रामराज्य के आदर्श’ को सतत विकास, स्वास्थ्य, नैतिकता एवं राष्ट्र-निर्माण जैसे समकालीन विषयों से जोड़ा. उन्होंने युवाओं से आग्रह किया कि वे ज्ञान को केवल उच्च वेतन प्राप्ति का साधन न मानकर, समाज की सेवा एवं ‘विकसित भारत 2047’ के निर्माण का माध्यम समझें.
रामायण, महाभारत और अन्य धर्मग्रंथों में है आंतरिक सुख: अंतरराष्ट्रीय रामायण सम्मेलन में संत महामंडलेश्वर स्वामी हरि चेतनानंद ने मोबाइल फोन और भौतिक चीजों के पीछे भागने वाले इस दौर में चरित्र निर्माण और आंतरिक सुख के लिए रामायण, महाभारत और दूसरे धर्मग्रंथों के महत्व के बारे में बताया.
गीता शब्द इंडेक्स का हुआ विमोचन: गुरुवार को हुए उद्घाटन सत्र में ‘गीता शब्द अनुक्रमणिका’ (गीता शब्द इंडेक्स) का विमोचन भी किया गया. यह सम्मेलन आईआईटी-रुड़की और श्री रामचरित भवन, अमेरिका द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया जा रहा है.
रामायण और संबंधित आध्यात्मिक साहित्य पर आधारित 150 रिसर्च पेपर होंगे पेश: श्री रामचरित भवन के संस्थापक एवं ह्यूस्टन–डाउनटाउन विश्वविद्यालय के प्रोफेसर ओम प्रकाश गुप्ता ने कहा कि रामायण एवं संबंधित आध्यात्मिक साहित्य पर आधारित लगभग 150 शोध पत्र सम्मेलन में प्रस्तुत किए जाएंगे.
प्रो महावीर अग्रवाल को मरणोपरांत रामायण रत्न पुरस्कार: प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान प्रो. महावीर अग्रवाल को संस्कृत साहित्य और भारतीय ज्ञान परंपराओं में पांच दशकों तक शिक्षण, अनुसंधान और सेवा के लिए मरणोपरांत ‘रामायण रत्न’ पुरस्कार से सम्मानित किया गया.
