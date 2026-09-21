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विदेश का ऐशो-आराम छोड़ मिट्टी से जुड़ा वैज्ञानिक, मात्र ₹18,000 में बदली 20 हजार किसानों की तकदीर

एक वैज्ञानिक की जिद ने बनाया देश का पहला 'Coconut Museum' ( ETV Bharat )

चंदाका का कोकोनट म्यूजियम: क्या है इसकी खासियत? चंदाका में स्थापित यह संग्रहालय महज एक कमरा नहीं, बल्कि नारियल की पूरी जैव-विविधता का जीवंत दस्तावेज है.

कोकोनट म्यूजियम में प्रदर्शित नारियल के खोल से बने पर्यावरण-अनुकूल चम्मच और कांटे। (ETV Bharat)

आज उनकी इस अनूठी मुहिम का असर यह है कि 20,000 से अधिक किसान और उपभोक्ता उनके इस नेटवर्क का हिस्सा बन चुके हैं. सबसे खास बात यह है कि सत्य तापस का यह पूरा प्रोजेक्ट किसी बाहरी कर्ज पर नहीं, बल्कि ग्राहकों और किसानों के आपसी सहयोग और फंड से आत्मनिर्भर मॉडल पर चल रहा है.

मात्र ₹18,000 से शुरुआत: आज 20,000 से अधिक किसान जुड़े जब सत्य तापस ने आठ साल पहले नारियल की खेती पर अपना शोध और जमीनी काम शुरू किया था, तब उनके पास कोई बड़ा बजट या सरकारी अनुदान नहीं था. उन्होंने महज ₹18,000 की मामूली पूंजी के साथ इस अभियान की नींव रखी थी.

नारियल पर उकेरी गई भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की अद्भुत हस्तशिल्प कला। (ETV Bharat)

विदेश में लाखों का पैकेज और आरामदायक जिंदगी होने के बावजूद सत्य तापस का दिल हमेशा भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था और कृषि से जुड़ा रहा. उनके भीतर खेती-किसानी को वैज्ञानिक रूप देने की जिद इस कदर बढ़ी कि उन्होंने अपने चमचमाते करियर को अलविदा कह दिया और सीधे ओडिशा के अपने गांव लौट आए.

सत्य तापस का मानना है, "जिस प्रकार लाइब्रेरी ज्ञान और शिक्षा का सबसे बड़ा स्रोत होती हैं, ठीक उसी तरह म्यूजियम भी समाज को व्यावहारिक और शैक्षणिक अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं."

ऑक्सफोर्ड की प्रेरणा और जर्मनी की आरामदायक नौकरी का त्याग मूल रूप से ओडिशा के ढेंकानाल के रहने वाले डॉ. सत्य तापस एक प्रतिष्ठित वैज्ञानिक हैं. उन्होंने कई वर्षों तक जर्मनी में उच्च पदों पर रहते हुए अनुसंधान कार्य किया. अपनी विदेश यात्राओं के दौरान जब वे यूनाइटेड किंगडम (UK) गए, तो उन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी कैंपस में स्थित कई विख्यात विज्ञान, इतिहास और प्राकृतिक इतिहास के संग्रहालयों के साथ-साथ वहां के विशाल बॉटनिकल गार्डन का भी बारीकी से अध्ययन किया.

यहां मिलता है दुनिया का सबसे छोटा और सबसे बड़ा नारियल (ETV Bharat)

ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर के बाहरी इलाके चंदाका में स्थित देश का इकलौता 'कोकोनट म्यूजियम' आजकल देश-विदेश के पर्यटकों और कृषि विशेषज्ञों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है. इस अनूठी पहल के पीछे किसी सरकार का हाथ नहीं, बल्कि एक 42 वर्षीय युवा वैज्ञानिक का विजन और देश की मिट्टी के प्रति उनका अगाध प्रेम है. इन्हें आज पूरा ओडिशा सम्मान से 'कोकोनट मैन' यानी डॉ. सत्य तापस के नाम से जानता है.

भुवनेश्वर (ओडिशा): जब हम और आप 'नारियल' शब्द सुनते हैं, तो हमारे दिमाग में बस एक लंबा सा पेड़ और उसकी जटाओं से घिरा एक फल कौंध जाता है. लेकिन क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि एक ऐसा म्यूजियम भी हो सकता है, जहां दुनिया भर के अनोखे, विशालकाय और बेहद छोटे नारियल एक ही छत के नीचे सजे हों?

30 से अधिक किस्में लाइव, 200 का संग्रह: वर्तमान में इस म्यूजियम में नारियल की 30 से अधिक अद्भुत किस्में प्रदर्शित की गई हैं. सत्य तापस की टीम अब तक देश-विदेश से लगभग 200 प्रकार के नारियलों का संग्रह कर चुकी है, जिन्हें आने वाले समय में चरणबद्ध तरीके से प्रदर्शित किया जाएगा.

दुनिया के सबसे बड़े से लेकर सबसे छोटे नारियल: यहां अंडमान का विशालकाय 'अंडमान जाइंट' और सिंगापुर का 'सिंगापुर जाइंट' मौजूद है, तो वहीं लक्षद्वीप का सबसे छोटा 'लक्षद्वीप माइक्रो' भी पर्यटकों को हैरान करता है.

ओडिशा के चंदाका में बना देश का पहला और भव्य कोकोनट म्यूजियम आंतरिक रूप से बेहद शानदार दिखता है (ETV Bharat)

1000 फल देने वाला पेड़: म्यूजियम में 'अंडमान हजारी' नाम की एक विशेष प्रजाति की जानकारी और नमूने उपलब्ध हैं, जो अपने एक सीजन में रिकॉर्ड 1,000 नारियल पैदा करने की क्षमता रखती है. इसके अलावा अंडमान ईस्ट कोस्ट टॉल और अंडमान ध्रुति जैसी दुर्लभ किस्में भी यहां देखने को मिलती हैं.

हैंडीक्राफ्ट और वैल्यू ऐडेड प्रोडक्ट्स: यह संग्रहालय सिर्फ फल तक सीमित नहीं है. यहां नारियल की जटाओं और खोल से बने आकर्षक हस्तशिल्प (Handicrafts), दैनिक उपयोग के घरेलू सामान, विशेष प्रकार के नारियल तेल, वर्जिन कोकोनट ऑयल और नारियल पाउडर का विशाल डिस्प्ले है.

'चक्रवात फानी' का दंश और ओडिशा को दोबारा खड़ा करने का संकल्प

साल 2019 में आए विनाशकारी समुद्री चक्रवात 'फानी' ने ओडिशा के तटीय जिलों की कमर तोड़ दी थी. इस चक्रवात में राज्य के लगभग 7 लाख (700,000) नारियल के पेड़ पूरी तरह उखड़ गए थे, जिससे तटीय क्षेत्र के लाखों किसानों की आर्थिक रीढ़ टूट गई.

ओडिशा को हमेशा से 'नारियल की भूमि' (श्रीफल की धरती) माना जाता रहा है. ऐसे में फानी के बाद उजड़े हुए किसानों को सहारा देने के लिए सत्य तापस ने अपनी संस्था 'कल्पवृक्ष फाउंडेशन' के जरिए कमान संभाली.

वे कहते हैं, "नारियल की खेती एक दीर्घकालिक और बेहद मुनाफे वाला सौदा है. हमारे किसानों के पास पारंपरिक अनुभव तो था, लेकिन चक्रवातों से निपटने की तकनीकी और वैज्ञानिक समझ की कमी थी. हमारा लक्ष्य इसी कमी को दूर करना है."

कोकोनट म्यूजियम में रखे नारियल के खोल से बने आकर्षक केतली, जग और कप जैसे बर्तन (ETV Bharat)

आदिवासी क्षेत्रों में क्रांति: 6 फीट के पेड़ पर लटक रहे हैं नारियल

कल्पवृक्ष फाउंडेशन का मुख्य ध्यान ओडिशा के पिछड़े और आदिवासी बहुल जिलों के किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है. संस्था किसानों को नर्सरी तैयार करने से लेकर, पौधारोपण और बीमारी प्रबंधन की बिल्कुल मुफ्त तकनीकी ट्रेनिंग और गाइडेंस देती है.

सत्य तापस की इस वैज्ञानिक पद्धति का असर अब जमीन पर दिखने लगा है. ओडिशा के फुलबनी (Phulbani) जिले के एक आदिवासी किसान ने अपनी आपबीती साझा करते हुए बताया:

"हमें नारियल की उन्नत खेती का कोई अंदाजा नहीं था. जब हमने सत्य तापस सर से संपर्क किया, तो उन्होंने हमें हाइब्रिड और बौनी (Dwarf) प्रजातियों के बारे में बताया. आज हमने लगभग 6 एकड़ भूमि पर नारियल के पेड़ लगाए हैं. चमत्कार यह है कि जो पेड़ महज 6 फीट ऊंचे हैं, उन पर भी भारी मात्रा में नारियल आ चुके हैं. जिन इलाकों में लोग सोचते थे कि नारियल नहीं हो सकता, वहां आज हम बंपर मुनाफा कमा रहे हैं."

ये बौनी (Dwarf) प्रजातियां न केवल जल्दी फल देती हैं, बल्कि इनकी ऊंचाई कम होने के कारण तेज चक्रवाती हवाओं में इनके टूटने का खतरा भी बहुत कम होता है.

हरे-भरे पेड़ों के बीच प्राकृतिक रूप से निर्मित चंदाका का अनोखा 'कोकोनट म्यूजियम' (ETV Bharat)

भावी विजन: 'श्रीफल' बनेगा ओडिशा की समृद्धि का मार्ग

डॉ. सत्य तापस का यह सफर थमा नहीं है. चंदाका का कोकोनट म्यूजियम आने वाले दिनों में देश का सबसे बड़ा कोकोनट रिसर्च और अवेयरनेस सेंटर बनने की राह पर है. उनका विजन बिल्कुल साफ है—ओडिशा के हर उस किसान तक पहुंचना जो पारंपरिक खेती से हटकर कुछ नया करना चाहता है. 'श्रीफल' को सिर्फ पूजा-पाठ की सामग्री न मानकर, इसे वैल्यू-एडिशन के जरिए ग्लोबल मार्केट तक ले जाना ही इस युवा वैज्ञानिक का असली संकल्प है.

यदि आप भी कृषि में नवाचार देखना चाहते हैं या नारियल की अद्भूत दुनिया से रूबरू होना चाहते हैं, तो भुवनेश्वर के चंदाका में स्थित यह कोकोनट म्यूजियम आपके लिए एक बेहतरीन शैक्षणिक पर्यटन स्थल साबित हो सकता है.

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