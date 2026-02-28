ETV Bharat / bharat

युद्ध का असर: कोटा की बेटी फंसी अबू धाबी में, कनाडा से लौट रही थी भारत

कोटा: कोटा की बेटी तान्या शर्मा कनाडा में रहती है. वह कनाडा से अबू धाबी होते हुए भारत लौट रही थी, लेकिन अचानक शनिवार को युद्ध शुरू होने के बाद वह अबू धाबी में फंस गई. काफी घंटे तक वह एयरपोर्ट पर रही. उन्हें होटल में शिफ्ट किया जा रहा है, लेकिन अभी तक उन्हें होटल नहीं मिला है. इसकी सूचना तान्या ने अपने परिजनों को दी. जिसके बाद वह भी सहम गए हैं.

तान्या के पिता राजीव शर्मा फिलहाल मुंबई में हैं. वे कोटा के भीमगंज मंडी इलाके के इंदौरी चौराहा के पास रहते हैं. उनका कहना है कि बेटी तान्या शर्मा अबू धाबी में फंसी हुई है. वहां पर हालात बिगड़े हुए हैं. तान्या ने कनाडा में ही पढ़ाई की है और वहीं जॉब करती है. वह वहां से भारत आ रही थी. कनाडा के टोरंटो से यूएई की कैपिटल अबू धाबी तक एतिहाद एयरवेज की फ्लाइट के जरिए आई थी. वह अबू धाबी एयरपोर्ट पर 12:50 बजे पर उतरी थी. इसके बाद कनेक्टिंग फ्लाइट 2:25 बजे पर मुंबई के लिए थी. जिसे अक्सा एयरलाइंस के जरिए मुंबई आना था. तान्या चेक इन करने वाली थी. उसके पहले ही एक भारी विस्फोट की आवाज आई. आर्मी कुछ ही मिनट में वहां पर पहुंच गई. पूरे एयरपोर्ट को खाली कराया गया. उन्हें होटल में शिफ्ट किया जा रहा है.