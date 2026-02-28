ETV Bharat / bharat

युद्ध का असर: कोटा की बेटी फंसी अबू धाबी में, कनाडा से लौट रही थी भारत

तान्या शर्मा कनाडा में रहती है. वह कनाडा से अबू धाबी होते हुए भारत लौट रही थी, इसी बीच युद्ध शुरू हो गया.

Tanya Sharma in Abu Dhabi
अबू धाबी में तान्या शर्मा (Courtesy - Rajeev Sharma)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : February 28, 2026 at 10:10 PM IST

2 Min Read
कोटा: कोटा की बेटी तान्या शर्मा कनाडा में रहती है. वह कनाडा से अबू धाबी होते हुए भारत लौट रही थी, लेकिन अचानक शनिवार को युद्ध शुरू होने के बाद वह अबू धाबी में फंस गई. काफी घंटे तक वह एयरपोर्ट पर रही. उन्हें होटल में शिफ्ट किया जा रहा है, लेकिन अभी तक उन्हें होटल नहीं मिला है. इसकी सूचना तान्या ने अपने परिजनों को दी. जिसके बाद वह भी सहम गए हैं.

तान्या के पिता राजीव शर्मा फिलहाल मुंबई में हैं. वे कोटा के भीमगंज मंडी इलाके के इंदौरी चौराहा के पास रहते हैं. उनका कहना है कि बेटी तान्या शर्मा अबू धाबी में फंसी हुई है. वहां पर हालात बिगड़े हुए हैं. तान्या ने कनाडा में ही पढ़ाई की है और वहीं जॉब करती है. वह वहां से भारत आ रही थी. कनाडा के टोरंटो से यूएई की कैपिटल अबू धाबी तक एतिहाद एयरवेज की फ्लाइट के जरिए आई थी. वह अबू धाबी एयरपोर्ट पर 12:50 बजे पर उतरी थी. इसके बाद कनेक्टिंग फ्लाइट 2:25 बजे पर मुंबई के लिए थी. जिसे अक्सा एयरलाइंस के जरिए मुंबई आना था. तान्या चेक इन करने वाली थी. उसके पहले ही एक भारी विस्फोट की आवाज आई. आर्मी कुछ ही मिनट में वहां पर पहुंच गई. पूरे एयरपोर्ट को खाली कराया गया. उन्हें होटल में शिफ्ट किया जा रहा है.

राजीव शर्मा के मुताबिक तान्या का कहना है कि उनके फोन बैटरी काफी कम है. ऐसे में वह फोन रिसीव भी नहीं कर पा रही है और किसी को फोन भी नहीं कर पा रही है. उनका कहना है कि रात के 9:20 बजे तक उन्हें होटल नहीं मिला था. होटल उपलब्ध होने के बाद वहां पर चेक इन करेगी. उसके बाद ही बातचीत हो पाएगी. पिता राजीव शर्मा की मांग है कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला उनकी बेटी के संबंध में बातचीत करें. उन्हें यूएई गवर्नमेंट से बात कर भारत लाया जाए.

