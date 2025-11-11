ETV Bharat / bharat

जिस हुंडई i20 से दिल्ली में हुआ ब्लास्ट, फरीदाबाद में इस जगह दिखी थी वो कार, CCTV फुटेज से खुलासा

दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन पर जिस हुंडई i20 में ब्लास्ट हुआ, वो कार फरीदाबाद के एक सीसीटीवी कैमरे में नज़र आई.

The Hyundai i20 that caused the Delhi blast was spotted on CCTV at this location in Faridabad
फरीदाबाद में दिखी दिल्ली ब्लास्ट वाली कार (Etv Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : November 11, 2025 at 3:52 PM IST

फरीदाबाद: दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास हुए बम ब्लास्ट मामले में लगातार नए खुलासे हो रहे हैं. जिस हुंडई i20 कार से दिल्ली में ब्लास्ट हुआ, वो कार फरीदाबाद में सेक्टर 37 के पल्ला बायपास रोड के एक पेट्रोल पंप पर नज़र आई थी.

फरीदाबाद में दिखी दिल्ली ब्लास्ट वाली कार : दिल्ली में ब्लास्ट के तार हरियाणा से जुड़े हुए हैं. जिस गाड़ी में ब्लास्ट हुआ, वो गुड़गांव के आरटीओ में रजिस्टर्ड थी. कार का रजिस्ट्रेशन नंबर HR26CE7674 था, जो गुरुग्राम के रहने वाले मोहम्मद शाहिद के बेटे मोहम्मद सलमान के नाम पर थी. अब एक नया खुलासा हुआ है. ये कार फरीदाबाद के सेक्टर 37 के पल्ला बायपास रोड पर स्थित एक पेट्रोल पंप पर नज़र आई थी. कार में तीन लोग सवार थे जो वहां पर पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट (PUC) बनाने के लिए रुके थे.

फरीदाबाद के CCTV फुटेज में दिखी थी हुंडई i20 कार (Etv Bharat)

पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट बनाया : सीसीटीवी में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि HR26CE7674 नंबर की ये कार सेक्टर 37 के पल्ला बायपास रोड पर स्थित एक पेट्रोल पंप पर रुकी हुई है और वहां के प्रदूषण जांच केंद्र से पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट (PUC) बनाया जा रहा है. 29 अक्टूबर को शाम 4 बजकर 19 मिनट पर गाड़ी प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र बनवाने के लिए पेट्रोल पंप पर पहुंची थी. कार में कुल तीन लोग थे जिनमें से एक शख्स के कंधे पर एक बैग भी था. सर्टिफिकेट बनवाने के बाद कार में सवार तीनों लोग वहां से चले जाते हैं. पुलिस बाकी सीसीटीवी फुटेज के साथ-साथ इस सीसीटीवी फुटेज की भी जांच कर रही है.

2900 किलो विस्फोटक हुआ था बरामद : आपको बता दें कि फरीदाबाद में कई जगह पर आज भी पुलिस की छापेमारी लगातार चल रही है और टेरर मॉड्यूल के नेक्सस की पड़ताल की जा रही है. सोमवार को ही फरीदाबाद से अल फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़े डॉक्टर मुजम्मिल शकील को गिरफ्तार किया था और करीब 2900 किलो विस्फोटक (संदिग्ध अमोनियम नाइट्रेट) बरामद किया गया था.

ये भी पढ़ें : हरियाणा से जुड़े दिल्ली ब्लास्ट के तार, गुरुग्राम के सलमान ने ओखला में बेची थी कार

