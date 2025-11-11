ETV Bharat / bharat

जिस हुंडई i20 से दिल्ली में हुआ ब्लास्ट, फरीदाबाद में इस जगह दिखी थी वो कार, CCTV फुटेज से खुलासा

फरीदाबाद में दिखी दिल्ली ब्लास्ट वाली कार ( Etv Bharat )

फरीदाबाद: दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास हुए बम ब्लास्ट मामले में लगातार नए खुलासे हो रहे हैं. जिस हुंडई i20 कार से दिल्ली में ब्लास्ट हुआ, वो कार फरीदाबाद में सेक्टर 37 के पल्ला बायपास रोड के एक पेट्रोल पंप पर नज़र आई थी. फरीदाबाद में दिखी दिल्ली ब्लास्ट वाली कार : दिल्ली में ब्लास्ट के तार हरियाणा से जुड़े हुए हैं. जिस गाड़ी में ब्लास्ट हुआ, वो गुड़गांव के आरटीओ में रजिस्टर्ड थी. कार का रजिस्ट्रेशन नंबर HR26CE7674 था, जो गुरुग्राम के रहने वाले मोहम्मद शाहिद के बेटे मोहम्मद सलमान के नाम पर थी. अब एक नया खुलासा हुआ है. ये कार फरीदाबाद के सेक्टर 37 के पल्ला बायपास रोड पर स्थित एक पेट्रोल पंप पर नज़र आई थी. कार में तीन लोग सवार थे जो वहां पर पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट (PUC) बनाने के लिए रुके थे. फरीदाबाद के CCTV फुटेज में दिखी थी हुंडई i20 कार (Etv Bharat)