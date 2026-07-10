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300 से ज़्यादा लग्जरी होटलों में रहा, लेकिन कभी बिल नहीं चुकाया, क्या कहते हैं एक्सपर्ट

लग्जरी होटलों में रहा लेकिन नहीं चुकाया बिल. ( file photo-ANI )

नई दिल्ली: मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि अजनबियों को धोखा देने, झूठी पहचान के साथ जिंदगी जीने और बार-बार बिना पकड़े भाग जाने का रोमांच, कुछ आदतन धोखेबाजों के लिए साइकोलॉजिकली फायदेमंद और संतोषजनक हो सकता है. हालांकि हर अपराधी अलग होता है और नैदानिक मूल्यांकन (clinical assessment) के बिना कोई डायग्नोसिस नहीं किया जा सकता, लेकिन मनोवैज्ञानिक का मानना ​​है कि कुछ सीरियल फ्रॉड करने वालों के लिए, चालाकी का जोश आखिरकार वित्तीय फायदे जितना ही जरूरी हो जाता है. कुछ बार-बार अपराध करने वालों के लिए, लोगों को सफलतापूर्वक बेवकूफ बनाने का कार्य शक्ति और उपलब्धि की भावना पैदा करता है. क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट डॉ. प्रियंका श्रीवास्तव ने शुक्रवार को ईटीवी भारत से 69 साल के विंसेंट जॉन का जिक्र करते हुए कहा, जिन्हें रायपुर पुलिस ने एक ऐसे आदमी के तौर पर बताया है, जिन्होंने एक अनोखे स्कैम को पूरा करने में करीब तीन दशक लगाए. नोएडा के मैक्स हॉस्पिटल के क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट डॉ. श्रीवास्तव के अनुसार, विंसेंट जॉन जैसे लोगों को ऐसा करने से संतुष्टि मिलती है. श्रीवास्तव ने कहा, "वे इस तरह की आदत के दीवाने हैं और उन्हें मजा आता है. जरूर, उसे (विंसेंट जॉन) कोई अंदरूनी मनोवैज्ञानिक दिक्कत हो सकती है क्योंकि उसे समाज से डर नहीं लगता." इसी विचार को दोहराते हुए प्रसिद्ध मनोचिकित्सक डॉ. विधि गुप्ता ने ईटीवी भारत से कहा, "असल में वे (विंसेंट जॉन की तरह) अपने जीवन का आनंद लेना चाहते हैं. रिस्क लेने का व्यवहार बहुत ज़्यादा है और उन्हें सोशल डर नहीं है. इससे उन्हें रिवॉर्ड मिलता है और उन्हें लगता है कि ऐसा करके उन्होंने अपनी जिंदगी में कुछ हासिल किया है.” डॉ. गुप्ता के अनुसार, वे विशिष्टता चाहते हैं. “विंसेंट जॉन जैसे लोग कुछ अलग अनुभव करना चाहते हैं जो कुछ खास व्यक्तिगत खासियतों से जुड़े हो सकते हैं.”