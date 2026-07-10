300 से ज़्यादा लग्जरी होटलों में रहा, लेकिन कभी बिल नहीं चुकाया, क्या कहते हैं एक्सपर्ट
तमिलनाडु के विंसेंट जॉन ने तीन दशकों से ज़्यादा समय तक भारत में 300 से ज़्यादा लग्ज़री होटलों को निशाना बनाया. गौतम देबरॉय की रिपोर्ट...
Published : July 10, 2026 at 1:21 PM IST
नई दिल्ली: मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि अजनबियों को धोखा देने, झूठी पहचान के साथ जिंदगी जीने और बार-बार बिना पकड़े भाग जाने का रोमांच, कुछ आदतन धोखेबाजों के लिए साइकोलॉजिकली फायदेमंद और संतोषजनक हो सकता है.
हालांकि हर अपराधी अलग होता है और नैदानिक मूल्यांकन (clinical assessment) के बिना कोई डायग्नोसिस नहीं किया जा सकता, लेकिन मनोवैज्ञानिक का मानना है कि कुछ सीरियल फ्रॉड करने वालों के लिए, चालाकी का जोश आखिरकार वित्तीय फायदे जितना ही जरूरी हो जाता है.
कुछ बार-बार अपराध करने वालों के लिए, लोगों को सफलतापूर्वक बेवकूफ बनाने का कार्य शक्ति और उपलब्धि की भावना पैदा करता है.
क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट डॉ. प्रियंका श्रीवास्तव ने शुक्रवार को ईटीवी भारत से 69 साल के विंसेंट जॉन का जिक्र करते हुए कहा, जिन्हें रायपुर पुलिस ने एक ऐसे आदमी के तौर पर बताया है, जिन्होंने एक अनोखे स्कैम को पूरा करने में करीब तीन दशक लगाए.
नोएडा के मैक्स हॉस्पिटल के क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट डॉ. श्रीवास्तव के अनुसार, विंसेंट जॉन जैसे लोगों को ऐसा करने से संतुष्टि मिलती है. श्रीवास्तव ने कहा, "वे इस तरह की आदत के दीवाने हैं और उन्हें मजा आता है. जरूर, उसे (विंसेंट जॉन) कोई अंदरूनी मनोवैज्ञानिक दिक्कत हो सकती है क्योंकि उसे समाज से डर नहीं लगता."
इसी विचार को दोहराते हुए प्रसिद्ध मनोचिकित्सक डॉ. विधि गुप्ता ने ईटीवी भारत से कहा, "असल में वे (विंसेंट जॉन की तरह) अपने जीवन का आनंद लेना चाहते हैं.
रिस्क लेने का व्यवहार बहुत ज़्यादा है और उन्हें सोशल डर नहीं है. इससे उन्हें रिवॉर्ड मिलता है और उन्हें लगता है कि ऐसा करके उन्होंने अपनी जिंदगी में कुछ हासिल किया है.” डॉ. गुप्ता के अनुसार, वे विशिष्टता चाहते हैं. “विंसेंट जॉन जैसे लोग कुछ अलग अनुभव करना चाहते हैं जो कुछ खास व्यक्तिगत खासियतों से जुड़े हो सकते हैं.”
रायपुर पुलिस ने पिछले हफ़्ते तमिलनाडु के रहने वाले विंसेंट जॉन को ओडिशा के भुवनेश्वर से गिरफ़्तार किया. जॉन ने करीब तीन दशकों तक देश भर के होटल मालिकों को ठगा. पुलिस के अनुसार, जॉन ने कथित तौर पर लग्जरी होटलों में चेक इन किया, उनकी मेहमाननवाज़ी का आनंद लिया और बिना भुगतान किए चुपचाप चला गया.
पुलिस के मुताबिक, जॉन कई सालों से यही तरीका अपनाता था, वह इंग्लिश टीचर, टूर गाइड या इवेंट ऑर्गनाइज़र बनकर बिना भुगतान वाले बिल और कभी-कभी होटल का कीमती सामान लेकर भाग जाता था. जॉन का नया टारगेट हयात रायपुर था. पुलिस के मुताबिक, जॉन 25 जून को होटल में चेक इन किया और आधिकारिक कार्य के लिए लैपटॉप मांगा.
27 जून की सुबह, वह कथित तौर पर चेक-आउट की औपचारिकताएं पूरी किए बिना होटल से निकल गया, और 63,700 रुपये का बकाया बिल छोड़ गया. पुलिस का यह भी आरोप है कि वह होटल का लगभग 1.48 लाख रुपये का लैपटॉप भी अपने साथ ले गया.
रायपुर क्राइम और साइबर डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस स्मृतिक राजानाला ने कहा, "जब होटल स्टाफ ने बार-बार उनसे संपर्क करने की कोशिश की, तो उनके दिए गए सभी फोन नंबर बंद थे."
पुलिस टीम ने जॉन को ओडिशा के भुवनेश्वर में ट्रैक किया, जहां उसे गिरफ्तार कर लिया गया. पूछताछ के दौरान, जांचकर्ताओं का दावा है कि उसने 1990 से इसी तरह के तरीके का इस्तेमाल करके 300 से ज़्यादा होटलों को टारगेट करने की बात मानी.
पुलिस ने आगे बताया कि जॉन पहले भी धोखाधड़ी और चोरी के मामलों में दिल्ली की तिहाड़ जेल समेत भारत की करीब 15 जेलों में बंद रह चुका है. जांचकर्ताओं का यह भी दावा है कि वह बदनाम सीरियल ठग चार्ल्स शोभराज की तारीफ करता था और उसके कारनामों से प्रेरणा लेता था. चोरी हुआ लैपटॉप बरामद कर लिया गया है, और जॉन के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता के संबंधित प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया है.
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