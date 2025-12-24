ETV Bharat / bharat

114 साल का हुआ बिहार में बना 'एक दिन का चर्च', ब्रिटिश किंग जॉर्ज-V से है कनेक्शन

भोजपुर : बिहार में जब बात पुराने चर्च की होती है तो आरा के द होली सेवियर चर्च का नाम जरूर आता है. इस चर्च का निर्माण 1911 में हुआ था जो कि एक विशेष घटना का 'पड़ाव' बना था. हालाकि पटना का पादरी हवेली सबसे प्राचीन है और उसका निर्माण इससे लगभग 200 साल पहले हुआ था. द होली सेवियर चर्च का इतिहास काफी रोचक है.

जार्ज पंचम जब आए थे बिहार : एक समय था जब ब्रिटिश काल के महाराजा जार्ज पंचम बिहार आए थे. जब वह कोलकाता से दिल्ली के लिए जा रहे थे तो रास्ते में बिहार आगमन भी हुआ. इस दौरान उनकी प्रार्थना के लिए एक दिन का चर्च बनाया गया था. लेकिन आज वही एक दिन का चर्च आज 114 साल से खड़ा है और बिहार की अमूल्य धरोहर के रूप में शामिल है.

आरा का द होली सेवियर चर्च (ETV Bharat)

एक दिन के लिए बना था चर्च : आरा का 'द होली सेवियर चर्च' इतिहास के नजरिए से काफी मायने रखता है. 114 साल से भी अधिक पुराने इस चर्च में हर साल क्रिसमस-डे के मौके पर खास इंतजाम किए जाते हैं. 'द होली सेवियर चर्च' के पादरी अनिल बताते हैं कि इसका इतिहास 114 साल पुराना है. बात उस समय की है जब 1911 में ब्रिटिश शासन के दौरान यूनाइटेड किंगडम के महाराजा जॉर्ज पंचम भारत दौरा पर आए थे. अंग्रेजों ने इन्हीं के एक दिन की प्रार्थना करने के लिए इस चर्च का निर्माण कराया था.

''जॉर्ज पंचम कोलकाता से दिल्ली जा रहे थे इस दौरान उनके एक दिन की प्रार्थना के लिए एक चर्च का निर्माण कराया गया था. जॉर्ज पंचम प्रभु ईशु की प्रार्थना करना चाहते थे. इसलिए एक दिन की प्रार्थना के लिए इस चर्च का निर्माण कराया गया था. जॉर्ज पंचम के चले जाने के बाद इसमें अंग्रेजी फौजी प्रार्थना करने के लिए आया करते थे. अंग्रेज जब भारत से चले गए तो इसे आम ईसाइयों के लिए खोल दिया गया.''- अनिल, पादरी, द होली सेवियर चर्च, आरा