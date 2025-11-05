ETV Bharat / bharat

नैनीताल के ऐतिहासिक राजभवन के 125 साल पूरे, देता है बकिंघम पैलेस जैसी फीलिंग, निर्माण की है रोचक कहानी

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राज भवन में आयोजित कार्यक्रम में प्रतिभाग करने पहुंचीं (Photo- ETV Bharat)

बकिंघम पैलेस जैसी फीलिंग देता है ये राजभवन: मुंबई के छत्रपति शिवाजी टर्मिनल का डिजाइन बनाने वाले चर्चित डिजाइनर फेडरिक विलियम स्टीवन ने ही नैनीताल राजभवन का डिजाइन तैयार किया था. माना जाता है कि इस राजभवन के सामने खड़े होने पर इंग्लैंड के बकिंघम पैलेस के सामने खड़े होने जैसा अनुभव होता है. साल 1862 में सर्वप्रथम नॉर्थ वेस्ट प्रॉविंसेस के गवर्नर का प्रवास नैनीताल से शुरू हुआ था. राजभवन बनने के बाद यह जगह भारतीय राजनेताओं की भी पसंदीदा जगह में शुमार हो गया.

नैनीताल राजभवन ने 125 साल का सफर पूरा कर लिया है (Photo- ETV Bharat)

126 साल का हुआ नैनीताल का ऐतिहासिक राजभवन: वैसे तो देशभर में सैकड़ों ब्रिटिशकालीन हेरिटेज भवन हैं. लेकिन इनमें से गिने चुने भवन ही ऐसे हैं, जिनका जन्मदिन मनाया जाता है. उनमें नैनीताल का राजभवन भी शामिल है. इस राजभवन ने 125 साल का सफर पूरा कर लिया है. नैनीताल के राजभवन की नींव 27 अप्रैल 1897 को रखी गई थी. मार्च 1900 में राजभवन बनकर पूरी तरह से तैयार हुआ था. पश्चिमी गौथिक शैली में बने अंग्रेजी के E आकार के इस राजभवन को तैयार करने में ब्रिटिश गवर्नर सर एंटनी पैट्रिक मैकडोनॉल्ड की अहम भूमिका रही थी.

नैनीताल: सरोवर नगरी नैनीताल में स्थापित ब्रिटिश कालीन राजभवन को 125 साल पूरे हो गए हैं. अब इस ऐतिहासिक राजभवन ने 126वें वर्ष में प्रवेश कर लिया है. राजभवन के 125 साल पूरे होने के मौके पर देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राज भवन में आयोजित कार्यक्रम में प्रतिभाग करने पहुंचीं. उन्होंने राज भवन के ऐतिहासिक महत्व को जाना.

यूपी की ग्रीष्मकालीन राजधानी थी नैनीताल: ब्रिटिश काल में अंग्रेजों ने दिल्ली को देश की राजधानी और शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी को चुना. वहीं अवध की राजधानी के लिए लखनऊ और ग्रीष्मकालीन राजधानी नैनीताल को चुना. जिसके बाद सबसे पहले नैनीताल में पहला राजभवन साल 1862 में रैमजे अस्पताल परिसर में स्थापित किया गया. इसके बाद साल 1865 में यह राजभवन माल्डन हाउस में स्थापित हुआ.

नैनीताल के राजभवन की नींव 27 अप्रैल 1897 को रखी गई थी (Photo- ETV Bharat)

नैनीताल राजभवन बनने की है लंबी कहानी: इसी बीच एक बार फिर से साल 1875 में राजभवन को नैनीताल के स्नो व्यू क्षेत्र में स्थापित किया गया. जिसके बाद इस क्षेत्र में हो रहे भूस्खलन को देखते हुए 27 अप्रैल 1897 को राजभवन शेरवुड हाउस के पास स्थायी रूप से बना दिया गया. ब्रिटिश शासकों की ओर से नैनीताल के राजभवन को करीब 160 एकड़ के घने जंगल में स्थापित किया गया, जिसके बाद हर साल ब्रिटिश शासक ग्रीष्मकाल के दौरान नैनीताल आते थे. ब्रिटिश शासक इस जगह को देख कर इतने आकर्षित हुए कि उन्होंने साल 1925 में राजभवन क्षेत्र के घने जंगल की करीब 75 एकड़ भूमि पर एशिया का सबसे ऊंचा और देश का सबसे बेहतरीन गोल्फ कोर्स बनाया जिसमें ब्रिटिश गोल्फ खेला करते थे.

1900 में राजभवन बनकर पूरी तरह से तैयार हुआ था (Photo- ETV Bharat)

पहले लोगों का प्रवेश निषेध था: इस ऐतिहासिक भवन में लंबे समय तक स्थानीय लोगों और पर्यटकों के प्रवेश पर प्रतिबंध था. साल 1994 में इस राजभवन को स्थानीय लोगों के साथ-साथ यहां आने वाले पर्यटकों के दीदार के लिए खोल दिया गया. हर साल अब लाखों की संख्या में देशी विदेशी और स्थानीय पर्यटक यहां पहुंचते हैं. वहीं, इस शानदार गोल्फ कोर्स में गवर्नर गोल्ड गोल्फ प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है. इसमें देशभर के जाने माने खिलाड़ी और स्थानीय स्कूल के बच्चे भी प्रतिभाग करते हैं.

नैनीताल राजभवन के निर्माण की है रोचक कहानी (Photo- ETV Bharat)

इससे पहले नैनीताल में कई जगहों पर रहे राजभवन: नैनीताल निवासी इतिहासकार और पर्यावरणविद प्रोफेसर अजय रावत बताते है कि-

नैनीताल में सबसे पहले 1864 में स्टोनले परिसर में किराए पर राजभवन आवास लिया गया. 1865 में सर जॉर्ज कूपर ने सेंट लू (स्नो व्यू के पास) माल्डन हाउस में राजभवन बनवाया. साल 1880 के भूस्खलन में यह राजभवन क्षतिग्रस्त हो गया. उन्होंने फिर से यहां पर नया राजभवन बनवाया लेकिन इस जगह के भूस्खलन प्रभावित होने के बाद ब्रिटिश शासकों ने वर्तमान जगह का चयन कर यहां राजभवन बनवाया.

-प्रोफेसर अजय रावत, इतिहासकार-

इस जगह पर उन दिनों शेरवुड कॉलेज स्थित था, जिसे फिर दूसरी जगह शिफ्ट किया गया. इसके पीछे की जगह ग्वालीखेत के नाम से जानी जाती थी, जहां चरवाहे अपने जानवरों को चराने आते थे. राजभवन के निर्माण के लिए डायोसेजन ब्वॉयज स्कूल (वर्तमान शेरवुड स्कूल) और ग्वाली खेत के इस भाग को सरकार ने अधिग्रहित कर लिया था और स्कूल को अन्यत्र शिफ्ट कर दिया गया. राजभवन के निर्माण के लिए सेंट मेरी, चर्च ऑफ सेंट निकोलस, डायोसेजन गर्ल्स स्कूल और सेंट जोसेफ कॉलेज से भी भूमि ली गई थी.

नैनीताल का ब्रिटिशकालीन ऐतिहासिक राजभवन (Photo- ETV Bharat)

नैनीताल राजभवन है ऐतिहासिक भवन: नैनीताल में राजभवन का जन्मदिन मनाने वाली संस्था के सदस्य तनुज पांडे बताते हैं कि-

राजभवन का महत्व ब्रिटिश कालीन है और यहां हर साल लाखों देसी विदेशी पर्यटक घूमने भी आते हैं. राजभवन के इतिहास को जानने के साथ-साथ ऐतिहासिक भवन को भी देखते हैं.

-तनुज पांडे, नैनीताल लवर-

यहां स्थित है गोल्फ कोर्स: तनुज बताते हैं राज भवन 220 एकड़ में फैला है और इस परिसर में 45 एकड़ भूमि में 18 होल्स के ढलान वाला गोल्फ कोर्स भी बना है, जो देश के अन्य गोल्फ कोर्स से काफी अलग है और अलग अनुभव भी देता है. यहां के गोल्फ कोर्स में हर साल गवर्नर्स गोल्फ कप प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है. साथ ही यहां विद्यार्थियों के लिए भी गोल्फ टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है.

नैनीताल पर्यटन सेंटर के साथ ऐतिहासिक शहर है (Photo- ETV Bharat)

