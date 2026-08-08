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इस राज्य के हिंदू मंदिरों में नहीं ले जा पाएंगे मोबाइल फोन, 1 सितंबर से लागू होगा नया नियम

मंदिरों में फोटो, वीडियो सेल्फी लेने से दूसरे भक्तों को परेशानी होती है और इससे मंदिरों की पवित्रता से समझौता होता है.

HRCE orders cell phones ban in Tamilnadu temples
तिरुचेंदूर सुब्रमण्य स्वामी मंदिर (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 8, 2026 at 6:30 PM IST

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Updated : August 8, 2026 at 6:37 PM IST

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चेन्नई: हिंदू धार्मिक और धर्मार्थ बंदोबस्ती विभाग(HR&CE) ने 1 सितंबर से तमिलनाडु के सभी मंदिरों में भक्तों के मोबाइल फोन ले जाने पर पूरी तरह से बैन लगाने का ऐलान किया है. एक बयान में, हिंदू धार्मिक और धर्मार्थ बंदोबस्ती विभाग ने बताया कि मंदिरों की पवित्रता और आध्यात्मिक माहौल को बनाए रखने के लिए अंदर मोबाइल फोन का इस्तेमाल पहले से ही मना है, लेकिन भक्तों द्वारा फोटो, वीडियो और सेल्फी लेने और सोशल मीडिया रील रिकॉर्ड करने की शिकायतें मिली हैं.

ऐसी गतिविधियों से दूसरे भक्तों को परेशानी होती है और मंदिरों की पवित्रता से समझौता होता है. इसलिए, विभाग के कमिश्नर ने सभी उप-अधिकारियों को एक सर्कुलर जारी किया है. सर्कुलर में कहा गया है कि 1 सितंबर, 2026 से, भक्तों को सभी बड़े मंदिरों में मोबाइल फोन ले जाने पर पूरी तरह से रोक है. इसमें आगे कहा गया है कि मंदिर के प्रवेश द्वार, मंदिर परिसर या जूते-चप्पल रखने की जगहों के पास सुरक्षित मोबाइल फोन स्टोरेज की जगह बनाई जाए ताकि भक्त अंदर जाने से पहले अपने फोन सुरक्षित रूप से जमा कर सकें.

प्रति मोबाइल फोन जमा करने के लिए 5 रुपये की फीस
भक्तों से उनके डिवाइस की सेफ कस्टडी के लिए हर मोबाइल फोन के लिए 5 रुपये फीस ली जाएगी, और पेमेंट के लिए रसीद देनी होगी. इसके अलावा, मंदिर के प्रवेश द्वार पर और मंदिर के बाहर ऐसी जगहों पर नोटिस बोर्ड लगाने होंगे जहां से वे भक्तों को आसानी से दिखें कि मंदिर परिसर में मोबाइल फोन का इस्तेमाल मना है.

भक्तों को लाउडस्पीकर से मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर बैन की जानकारी देने के भी निर्देश दिए गए हैं. इसके अलावा, विभाग ने भक्तों से मोबाइल फोन लेने और उन्हें सुरक्षित रखने और उनके जाने पर वापस करने के लिए जरूरी स्टाफ या वॉलंटियर रखने का निर्देश दिया है.

इसके अलावा, मंदिर परिसर के अंदर होने वाली गतिविधी, जैसे मोबाइल फोन का इस्तेमाल और फोटो या वीडियो लेने पर नजर रखने के लिए काफी स्टाफ तैनात किया जाना चाहिए. सर्कुलर में यह भी कहा गया है कि जो भक्त फोटो या वीडियो लेकर इन नियमों को तोड़ते हैं, उनके खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करने सहित जरूरी कार्रवाई की जानी चाहिए.

फिल्मी हस्तियों के साथ फोटो लेने पर रोक
इसके अलावा, सर्कुलर में कहा गया है कि अगर भविष्य में ऐसी घटनाओं की रिपोर्ट सामने आती है, तो जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. इसमें यह भी साफ तौर पर निर्देश दिया गया है कि जब वीआईपी, बड़े लोग या फिल्म इंडस्ट्री के सेलिब्रिटी मौजूद हों, तो मीडिया वालों को मंदिर के अंदर वीडियो या फोटो लेने की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए.

हिंदू धार्मिक और चैरिटेबल एंडोमेंट्स (HR&CE) डिपार्टमेंट के कमिश्नर ने जोनल जॉइंट कमिश्नरों को आदेश दिया है कि वे एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, इंस्पेक्टर, ट्रस्टी और प्रशासक को सही निर्देश दें ताकि यह पक्का हो सके कि सभी मंदिरों में इन तरीकों को सख्ती से लागू किया जाए.

मंदिरों में VIP दर्शन पर नई पाबंदियां
विभाग ने एक नया सर्कुलर जारी किया है जिसमें बताया गया है कि जब सेलिब्रिटी और VIP मंदिर में दर्शन (पूजा) के लिए आते हैं तो क्या-क्या करना होगा. विभाग के कमिश्नर द्वारा जारी सर्कुलर में इस बात पर जोर दिया गया है कि ऐसे दौरे से आम लोगों को कोई परेशानी न हो या मंदिरों की पवित्रता, परंपराओं और व्यवस्था से कोई समझौता न हो, इसके लिए कदम उठाए जाने चाहिए.

इसमें यह भी कहा गया है कि जब भी सेलिब्रिटी या जाने-माने लोगों, जिनमें फिल्म और आर्ट्स इंडस्ट्री के लोग भी शामिल हैं, के आने का पता चले, तो पूरी जानकारी (जैसे कि खास मंदिर, आने का समय और साथ में कितने लोग हैं) कम से कम एक दिन पहले या जानकारी मिलने के तुरंत बाद कमिश्नर के ऑफिस को बतानी होगी.

सेलिब्रिटी और जाने-माने लोगों के आने के दौरान मंदिर परिसर में फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी की कोई इजाजत नहीं दी जानी चाहिए. इसके अलावा, उनके आने-जाने को इस तरह से व्यवस्थित किया जाना चाहिए कि आम भक्तों की पूजा में कोई रुकावट न आए. मंदिर की पवित्रता और पारंपरिक मर्यादा से किसी भी तरह से समझौता नहीं किया जाना चाहिए.

यह आदेश दिया गया है कि सिर्फ पहले से इजाजत लिए हुए लोग, या सुरक्षा और प्रशासनिक वजहों से जरूरी अधिकारी और स्टाफ ही मशहूर हस्तियों और खास लोगों के साथ जा सकते हैं.सर्कुलर में कहा गया है कि ये निर्देश सभी मंदिरों में तुरंत लागू होने चाहिए और सभी एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और संबंधित अधिकारियों को बिना किसी छूट के इनका सख्ती से पालन करना चाहिए.

इसके अलावा, जोनल जॉइंट कमिश्नरों को यह सर्कुलर अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले सभी मंदिरों के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, इंस्पेक्टर, ट्रस्टी और एडमिनिस्ट्रेटर को भेजने और सही निर्देश जारी करने का निर्देश दिया गया है.

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Last Updated : August 8, 2026 at 6:37 PM IST

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