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टेलीग्राम ऐप पर अस्थाई बैन के खिलाफ दायर याचिका पर आज ही सुनवाई करेगा हाईकोर्ट

16 जून को टेलीग्राम ऐप पर अस्थाई बैन लगाने का आदेश जारी हुआ, अधिकारियों ने कहा ये फैसला लाखों छात्रों के हित में लिया गया.

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दिल्ली हाईकोर्ट में आज टेलीग्राम पर सुनवाई (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : June 17, 2026 at 11:56 AM IST

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नई दिल्ली: 21 जून को नीट की दोबारा होने वाली परीक्षा के मद्देनजर सोशल मीडिया मैसेजिंग ऐप टेलीग्राम को अस्थायी रुप से बंद करने के आदेश को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है. हाईकोर्ट आज ही इस याचिका पर सुनवाई करेगा.

आज जस्टिस तेजस करिया की अध्यक्षता वाली वेकेशन बेंच के समक्ष टेलीग्राम की ओर से पेश वकील माधव खोसला ने मेंशन करते हुए तुरंत सुनवाई की मांग की. जिसके बाद कोर्ट ने आज ही सुनवाई करने का आदेश दिया.

टेलीग्राम ने अपनी याचिका में कहा है कि उसके 15 करोड़ यूजर्स हैं. केंद्र सरकार के इस फैसले से उनके यूजर्स को काफी परेशानी हो सकती है.

बता दें कि नीट परीक्षा का पेपर लीक होने के मामले में टेलीग्राम ऐप के उपयोग की बात सामने आयी थी. जिसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मंत्रालय ने इस ऐप को 22 जून तक अस्थायी रुप से बंद करने का आदेश जारी किया. मंत्रालय के एक दूसरे आदेश में कहा गया है कि टेलीग्राम ऐप किसी मैसेज को एडिट करने के फीचर को 30 जून तक डिसेबल करें।. टेलीग्राम ने मंत्रालय के इन्हीं आदेशों को हाईकोर्ट में चुनौती दी है.

बता दें NEET (UG) 2026 की दोबारा परीक्षा को पूरी तरह सुरक्षित और निष्पक्ष बनाने के लिए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) और केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है. फर्जी पेपर लीक और ऑनलाइन ठगी को रोकने के लिए टेलीग्राम प्लेटफॉर्म पर अस्थायी पाबंदी लगाने के साथ-साथ उसके मैसेज एडिटिंग फीचर को भी बंद कर दिया है.

NTA की सिफारिश पर इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने भारत में टेलीग्राम के इस्तेमाल पर 22 जून 2026 तक अस्थायी रोक लगाने का फैसला किया है. इसके अलावा, टेलीग्राम का मैसेज एडिटिंग फीचर 30 जून 2026 तक बंद रहेगा. यह कदम इसलिए उठाया गया ताकि परीक्षा से जुड़ी अफवाहों और फर्जी पेपर लीक के दावों को रोका जा सके.

ये भी पढ़ें- RE-NEET UG 2026 से पहले बड़ा कदम, TELEGRAM पर 22 जून 2026 तक अस्थायी पाबंदी

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