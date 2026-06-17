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टेलीग्राम ऐप पर अस्थाई बैन के खिलाफ दायर याचिका पर आज ही सुनवाई करेगा हाईकोर्ट

नई दिल्ली: 21 जून को नीट की दोबारा होने वाली परीक्षा के मद्देनजर सोशल मीडिया मैसेजिंग ऐप टेलीग्राम को अस्थायी रुप से बंद करने के आदेश को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है. हाईकोर्ट आज ही इस याचिका पर सुनवाई करेगा.

आज जस्टिस तेजस करिया की अध्यक्षता वाली वेकेशन बेंच के समक्ष टेलीग्राम की ओर से पेश वकील माधव खोसला ने मेंशन करते हुए तुरंत सुनवाई की मांग की. जिसके बाद कोर्ट ने आज ही सुनवाई करने का आदेश दिया.

टेलीग्राम ने अपनी याचिका में कहा है कि उसके 15 करोड़ यूजर्स हैं. केंद्र सरकार के इस फैसले से उनके यूजर्स को काफी परेशानी हो सकती है.

बता दें कि नीट परीक्षा का पेपर लीक होने के मामले में टेलीग्राम ऐप के उपयोग की बात सामने आयी थी. जिसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मंत्रालय ने इस ऐप को 22 जून तक अस्थायी रुप से बंद करने का आदेश जारी किया. मंत्रालय के एक दूसरे आदेश में कहा गया है कि टेलीग्राम ऐप किसी मैसेज को एडिट करने के फीचर को 30 जून तक डिसेबल करें।. टेलीग्राम ने मंत्रालय के इन्हीं आदेशों को हाईकोर्ट में चुनौती दी है.